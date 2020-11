El Deporte no mejorará sin cambiar los Estatutos del Comité Olímpico

Las Notas Sueltas: N°1) Tuve a bien lees una entrevista en ‘La Decana’, La Estrella de Panamá, del distinguido colega José Arcia, a la también colega, la Dra. Geraldine Emiliani, Psicóloga Clínica, y Presidenta de la ‘Fundación Panamá Primer Mundo’. Me llamó la atención la interrogante: “¿El gobierno ha convocado a un diálogo que ha denominado ‘Pacto por el Bicentenario. ¿Cómo analiza la medida?. “Todo lo que sea diálogo entre el Ejecutivo, agrupaciones de la sociedad civil, partidos políticos, organizaciones con diversidad de ideologías, sociedad en general, es un bien para el país. Todo lo que sea productivo para el ser humano, bienvenido sea. El asunto es sentarnos y sin abuso escuchamos sin abuso de poder o fuerza alguna.

Somos lo suficientemente GRANDECITOS E INTELIGENTES, como para llegar a acuerdos que sean de beneficio por el bien común. No es la primera vez que se convoca a un diálogo nacional en el país; sin embargo, persisten los grandes problemas estructurales. ¿A su juicio, a qué obedece esta realidad?. Así es. Esos grandes problemas estructurales como la POBRESA EXTREMA con poca igual de oportunidades para todos. (en el deporte que es mi especialidad, tan solo tienen que mirar las Planillas tanto Permanente y Transitorio que ignora el Sr. ‘CG’ de la Nación, Don Gerardo Solís, a quién le deseo su mejoría completa de la Pandemia Covid-19, de la violación del Art. 19 de la Constitución Política de Panamá: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo o ideas políticas. Tomen nota).

Sigue: Una educación deficiente que además no llega a todos. (El Jefe del “¡Buen Gobierno”¡, tiene al frente del Meduca, a una de sus ‘Intocables’ de su ‘Burbuja de Aire”). Un sistema de Salud con falta de recursos suficientes. La Inseguridad que cada día gana terreno malsano y nos destruye. Un funcionario no preparado para sus responsabilidades con el sistema de escogencia partidista, y no por MÉRITOS. (esto está de sobra en este “Buen Gobierno” de ‘SE’, ‘LCC’). La Cultura del ‘JUEGA-VIVO’ donde sobresale el más tramposo. La superficialidad de mucha gente que es fácilmente manejada. La Falta DE HONESTIDAD en la Clase Política.

(esto EMPEORARÁ, pues, el periodo de ‘SE’ ‘LCC’, finaliza en el 2024, y ya vemos la gran cantidad de personas que están formando partidos en el ‘Tribunal Electoral’, y si no se incluye la 2ª vuelta para que el ganador tenga el 50% por ciento de los votantes, pasará lo mismísimo como en estas elecciones 2019-2024).

La superficialidad de mucha gente que es fácilmente manejada. La falta de honestidad en la clase política, (hay sus excepciones) que busca aprovecharse si sube al poder. Y ese resentimiento general de la SOCIEDAD debido al descalabro institucional”. Por me espacio limitado, seguiré analizando mañana. Tomen Nota.

Nota Suelta N° 2). Dando otro ‘toquecito’, al ‘Campeonato Panam. de Judo en Guadalajara, México, donde la compatriota Miryam Roper, ganó la presea dorada en los 57 Kilos damas. Veamos, sin mencionar nombres sino países latinos ganadores de medallas, en ambos sexos. MUJERES: 48 Kgs. Oro Argentina. En 52Kgs., Oro Brasil. 7ª, Kristine Jiménez, (Panamá). En 63 kgs., Cuba. En 70 Kgs., Oro, Pto. Rico. En +78 Kilos, Cuba. Hombres: En 73 Kgs, Oro, Cuba. En 81 Kgs., Oro Bra. En 90 Kgs., Oro Cuba. En 100 Kgs. Oro Cuba. En +100Kgs., Oro Bra.

Continuando con la promesa del Coctel del Dom. 22 de Nov. 2020, con Título: Atletismo Mundial: Richards-Ross

y Boldon, serán los Presentadores de los Premios 2020. He aquí las CINCO Preguntas que fueron formuladas a Boldon: 1): “Fuiste anfitrión de la premiación de los atletas en 2012 en Barcelona, España, y en Mónaco 2016. Por la situación actual, serás el anfitrión de los Premios 2020, VIRTUALMENTE. ¿Cuáles serán los desafíos?. Respuesta: “Todo el año nos ha obligado a los que transmitimos adoptar. Llamé a la temporada de la Liga Diamante WANDA, desde mi oficina. Esto no será diferente. Los Presentadores tenemos que aportar energía por la falta de AUDIENCIA en vivo, y asegúrate de que sea breve y DULCE para que no PERDAMOS a audiencia Virtual.

Pregunta: ¿Cuál fue tu momento favorito de la Edición 2012, cuando los Deportistas del Año fueron: ALLYSON FELIX, y USAIN BOLT?. Respuesta: Allyson y Usain ya habían ganado muchos premios. Allyson consiguió ese elusivo oro olímpico individual, fue increíble. Bolt estaba tan emocionado por su entrenador, GLEN MILLS, obtener su premio, y se destaca en mi memoria porque finalmente recibió SUS HONORES por entregar no solo uno, sino los dos más rápidos de todos los tiempos desde su campeonato. Pregunta. ¿Qué tan emocionado estás de ser anfitrión de presentar los Premios con Sanya?. ¿Cuéntenos un poco más de su relación televisiva?. “Respecto a Sanya, se incorporó al ‘stand’ de ‘NBC’ en el 2016, literalmente, días después de jubilarse. Sanya y yo nos conocemos desde mucho tiempo.

“Es más como una HERMANA MENOR, que como una compañera de trabajo. Pregunta: ¿2020 ha sido Especial.

¿Cuál fue to mejor momento del año dentro y fuera de la pista?. Respuesta: “En la pista fue ver a KARSTEN WARHOLM de Noruega armar una temporada increíble, a pesar de los obvios desafíos fuera de la pista. Definitivamente estaba viendo a la gente protestando en las calles por las causas en que creen. Pregunta:¿Cuál de los premios que se revelará el 5 de diciembre, que más estas deseando que llegue este año?. Respuestas: ‘Entrenador del Año. Creo que será el más especial. Como entrenador soy parcial, pero sé cuántos diferentes trabajos tienen que hacer los entrenadores además de solo entrenar, para conseguir que alguien llegue a la cima del Podio”. Tomen nota de esto.

Tema de hoy: Aunque no divulgaré a los integrantes de las dos Nóminas que aspiran a ocupar la Silla del Comité Olímpico de Panamá en las Elecciones del sábado 5 de diciembre 2020, para renovar la ‘JD’ para el periodo 2020-2024, haciendo mis pesquisas pude obtener, y vuelvo a reiterar con la misma franqueza que es la única etiqueta del Coctel, es defender causas, y no personas. Más bien pude llegar a mis conclusiones de que se trata de ‘un quítate tú para ponerme yo”. (peleando puestos). Como buenos FARISEOS se está repartiendo la túnica y las SANDALIAS del Crucificado. En esto es el Comité Olímpico de Panamá. Creando nóminas y peleándose puestos, pero ninguno presenta una solo propuesta de lo que harán si llegaran a dirigir el COP. Vuelvo a repetir, que pena y

Vergüenza. Me duele por mi PATRIA, que Rubén Blades lo describió que: “Patria son Tantas cosas Bellas.

Al no corregir varios Artículos los del Capítulo V (Deportes de Competencias y Alto Rendimiento del Artículo 10 al 15, del DECRETO EJECUTIVO 599 del 20 de Nov. de 2008, que Reglamenta la Ley 50 de 2007, que rige el

Deporte en el País., El Artículo 16: “Para ser miembro de la Junta Directiva de una Fed. o Asociación Deportiva,

Punto 2: “Tener conocimientos en aspectos deportivos o ADMINISTRACIÓN. Por el lado del Comité Olímpico, modificar los Artículos que permita que crean lo que llaman Comisión Electoral ‘Independiente’, pero que el COP lo selecciona de ‘a dedo’, como han hecho, conformados exclusivamente por abogados, (lo único que la mayoría DAN GRATIS, es solo una sonrisa.)

Y más censurable aún, es que traen DOS DEL EXTERIOR, como al parecer, han seleccionado, a la mismísima de México, Noma Olivia González Guerrero, que fue parte de las elecciones fraudulentas de Oct. de 2016. Uno de Colombia, (¿lo habrá recomendado uno de los ‘Gurú’ Paisa?). Uno, Luis Emanuel Núñez de Panamá. Tomen nota de esto.