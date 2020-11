Tarea del Observador del COI de las Elecciones del COP, el 5 de Dic. 2020

Notas Sueltas. N°1) De Prensa Latina, Órgano oficial de Cuba, tituló: “Raúl y Díaz Canal envían condolencias por el fallecimiento de Maradona”. Contenido: “Una carta de condolencias envió el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canal, al Presidente de Argentina, Alberto Fernández. En nombre del pueblo y gobierno cubanos y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, le traslado las más sentidas condolencias por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, entrañable y fiel amigo de Fidel y de nuestro pueblo, escribió el mandatario cubano. Maradona, astro del fútbol argentino y continental, apoyó la causa de la Revolución Cubana hasta su último suspiro. Fue un gran amigo de Fidel Castro y de Hugo Chávez, ambos líderes de proyectos nacionales progresistas y antiimperialistas.

El 28 de julio de 1987 Fidel recibe al futbolista argentino Diego Armando Maradona, en el Palacio de la Revolución, invitado por Prensa Latina para recibir el Premio al Atleta Latinoamericano más destacado de 1986. Era la primera vez que Cuba acogería al más grande de los de los futbolistas del mundo. El 23 de julio de 1987 llegó a la capital y, solo cinco días después sucedería uno de los sucesos más importantes de su vida, algo totalmente ajeno al más universal de los deportes: conocer al Comandante en Jefe en Jefe Fidel Castro, uno de sus ídolos, reseñó entonces Juventud Rebelde. Maradona siempre declaró su amor y respeto por Fidel y agradeció una y otra vez por el apoyo que le brindó durante una de las etapas más difíciles de su vida. “Me siento cubano. Me han dado amor en mi enfermedad. Me levanto todas las mañanas y puedo hablar o dar esta entrevista y se lo debo a Fidel, confesó el dia que conoció sobre el fallecimiento del Comandante, a quién consideró como su segundo padre”. Tomen nota de esto lectores.

Nota Suelta N°2) El Coctel ha venido siguiendo en detalles paso por paso, de todas las Actividades de las Distintas Premiaciones de Atletismo Mundial 2020, (World Athletes), que preside Sebastian Coe, que debido a la Pandemia de COVID-19, será en forma VIRTUAL, y los dos encargados de su transmisión son: Sanya Richards-Ross, y Ato Jabari Boldon. Otro anuncio de Finalistas de Atletismo Mundial, fue el anuncio de los Finalistas para el premio de la FOTOGRAFÍA del Año 2020. De los 77 IMÁGENES que fueron presentados a un panel de Jueces que comprende: Raquel Cavaco Nunes, Ivo González, Bob Martin, Thomas Rohier, y Katerina Stefandi. Se les dio la TAREA DE REDUCIR la lista a 30 IMÁGENES antes de decidir los TRES FINALISTAS.

La fotografía ganadora será anunciada en vivo durante el Premio Virtual 2020, el sábado 5 de diciembre 2020.

Tema de hoy. En el Coctel del sábado no solo dí a conocer el nombre del Observador designado por el Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, CAMILO PÉREZ LÓPEZ M., oriundo de Paraguay, y es Miembro del COI desde el 2018. Además, fue Presidente del CON de Paraguay en el 2011, y de Odesur en el 2017. Hoy agrego, y vuelvo a reiterar que no me considero dueño de la verdad absoluta, pero considero que parte de su TAREA, es leer con detenimiento el Artículo 17 de los Estatutos Vigentes del COP (PROCEDIMIENTO ELECTORAL), y en especial el Punto a: “En la Asamblea General que precede a la Asamblea General Electiva debe elegir UNA COMISIÓN ELECTORAL ‘INDEPENDIENTE’ (en el Diccionario Larousse de la Lengua Española: “Que no depende de

nadie o de nada. “Que se gobierna y se determina por SÍ MISMO. AUTÓNOMO), la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso como un todo, (desde la RECEPCIÓN de las nominaciones hasta la PROCLAMACIÓN DE los RESULTADOS FINALES).

Esta Comisión Electoral ‘Independiente’ deberá estar compuesta por TRES (3) MIEMBROS, incluyendo un Presidente, y DOS (2)SUBSTITUTOS (si es necesario) Ninguno de estos miembros debe ser candidatos. Deben ser personas independientes y NEUTRALES, (Aquí viene la contradicción). ‘TENER EXPERIENCIA LEGAL’, y no tener conflicto alguno de intereses con respecto de las elecciones. Don Camilo Pérez, L. ´¿Cómo pueden ser ‘Independientes’ si no solo no son nombrados de ‘A DEDO’ sino DOS SON del EXTERIOR, reciben buenos viáticos, y hospedajes en hoteles de primera?. Punto D. “Las nominaciones para TESORERO, (un cargo reservado para el COP) específicamente, los nominados deben DEMONSTRAR que reúnen las cualificaciones y habilidades para ejecutar dicha función apropiadamente”.

“En caso de DUDA, respecto de ELEGIBILIDAD o INELEGIBILIDAD de un candidato, la ‘Comisión Electoral Independiente’ deberá referir el caso a la Asamblea General para una decisión final de la Asamblea antes de proceder con las elecciones. (¿qué harán con esos delegados, como el caso de la Gimnasia que está en lista para votar, y el Delegado no está reconocido por Pandeportes?. Casos de delegados cuyos deportes no están incluidos en el Programa de los Juegos Olímpicos?.

Están circulando muchas INFORMACIONES NO CORROBORADAS. El Observador del COI, Don Camilo Pérez, ojalá realice un trabajo que puede mejorar el nivel de nuestro deporte, y que sirva para contribuir a Mejorar los Principios Fundamentales del Olimpismo, plasmado en la Carta Olímpica, y en el Punto N°2 dice: “El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”. Don Camilo Pérez, como Miembro del COI, siempre debes tener presente el “Valor Educativo de Buen Ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”. Tome nota.