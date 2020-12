Confedepa denunció al COI, ‘Fraude Electoral’ en Elec. del COP, el Sáb. 5 de Dic

La Nota Suelta. En el Coctel del martes 1° diciembre 2020, en una de mis Notas Sueltas, subraye que un acontecimiento de trascendencia coincide el sábado 5 de diciembre 2020, con las Elecciones del COP, para renovar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Panamá para el periodo 2020-2024. Será sin ninguna duda, la Premiación del Atletismo, ‘Rey de los Deportes’ en Juegos Olímpicos, ‘JP’, Juegos Mundiales, otorgado por Atletismo Mundial que Preside Sebastian COI. Hoy toco un punto importante que es la Acreditación para los Premios Mundiales de Atletismo, la Zona Remota Mixta el 5 de diciembre 2020.

El Premio Mundial de Atletismo 2020, se organizará como un EVENTO VIRTUAL el sábado5 de diciembre de 2020, y transmitido en vivo en vivo a partir de las 4 CET, (GMT+1). Los miembros de los MEDIOS están invitados a unirse en una Zona Remota Mixta con el HOMBRE y MUJER Atleta del año siguiendo el Programa. Con antelación, en este espacio que los anfitriones o presentadores por primera vez, en forma Virtual, en la Sede Oficial de Atletismo Mundial, en Mónaco, debido a la Pandemia de COVID-19 serán: Zanja Richard-Ross, y Ato Jabari Boldon. Atletas del Año siguiendo el programa: 5:15pm CET (GMT+1). Atleta Masculino del Año 2020. 5.45 p.m. CET (GMT+1) Atleta Femenina del Año.

La Zona Mixta Remota mantendrá a través de ZOOM solo para representantes de Medios Registrados, y será moderado por ‘World Athletes’. En el idioma español, Atletismo Mundial. Procedimiento de Acreditación de medios. Los interesados deben suministrar lo siguiente. 1) Nombre del aplicante. 2), Función o Título. 3), Nacionalidad. 4), Correo Electrónico, (para recibir el enlace para unirse a la llamada). 5), Número de Teléfono Móvil, (para recibir el enlace para unirse a la llamada). 6) Nombre del Medio que representa. 7) Ciudad y País donde el Medio tiene su oficina principal. 8) Nombre del Editor Deportivo, nombre y Correo Electrónico.

Después del registro, el medio aprobado recibirá los detalles y enlace para conectarse a la Zona Mixta Remota.

Una vez repetiré los CINCO FINALISTAS DE CADA SEXO: DAMAS. 1). LETSENBET GIDEY, (Etiopia).

Estableció un Récord de 14:06.62 sobre 5000 Metros. Fue 2ª en los 5000Mts. Planos en la Liga Diamante Wanda en Mónaco. 2), SIFAN HASSAN, (Holanda). Estableció un Récord de 18,930Mts., en la corrida de una hora. Estableció un Récord Europeo de 29:36.67 sobre los 10,000mts, el cuarto más rápido en la historia. 3), PERES JEPCHIRCHIR, (Kenya). Ganó dos veces el Título de la Media-Maratón solo para mujeres (1:05:34 y 1:05:16).

4) YULIMAR ROJAS. (Venezuela). Invicta en CUATRO (4) COMPETENCIAS DE SALTO TRIPLE, al Aire Libre y Bajo Techo. Rompió el RÉCORD MUNDIAL de Salto Triple Bajo Techo con 15:43 Metros. CINCO (5), ELAINE THOMPSON-HERAH, (Jamaica). Invicta en SIETE (7) CARRERAS DE 100 MTS. PLANOS. Correó el mejor tiempo mundial de los 100 metros Planos. Mañana daré los nombres de los Cinco Finalistas Hombres, anticipando, que no hay ningún atleta latino, y de AMÉRICA, UNO: RYAN CROUSER DE USA.

Tema de hoy. Me es difícil creer, y menos digerir, que para el sábado 5 de diciembre 2020, está programada la Elección de la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, para el periodo 2020-2024, y no hay comentarios de los principales Medios del país, que prefieren hablar de los deportes internacionales. En este espacio di a conocer, que el Presidente del Comité Olímpico Internacional, Dr. Thomas Bach, nombró a CAMILO PÉREZ LÓPEZ M., oriundo de Uruguay, y Miembro del COI desde el 2018. de OBSERVADOR DEL PROCESO ELECTORAL, que será el sábado 5 de diciembre 2020, en el HOTEL MIRAMAR CONTINENTAL, de Cinco (5), Estrellas, teniendo un Local en su ‘Galera’ en LOS LLANOS DE CURUNDÚ, totalmente renovado, y hay muchos atletas y familiares que no tiene qué comer. La tarea del ‘OBSERVADOR’ y tomen nota que lo pongo entre comillas, es procurar asegurar que no PERSISTE o se repita, la ‘trampa’ que se hizo en la Reelección de Camilo Amado Varela, en octubre del 2016, acorde con el Artículo 17 de los Estatutos Vigentes del COP, (Procedimiento Electoral), y en especial el PUNTO (A) que se debe elegir UNA COMISIÓN ELECTORAL ‘INDEPENDIENTE’. (El Diccionario ‘Larousse ‘de la Lengua Español, lo define: “NO DEPENDE DE NADA NI DE NADIE”.).

Haciendo una serie de pesquisas, pude dar con que el Observador llegará al PAÍS, EL VIERNES 4 de Dic. POR LA TARDE, y se VA EL DOMINGO 6 DE DIC. El Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo, es quién lo buscará al hotel. Da la impresión que regresará y reportará el Jefe del COI, como hizo Alejandro Blanco, de una reputación ‘cuestionada’, que las elecciones fraudulentas del 2016, fueron honestas y transparente. Pues Bien, recibí en mi sitio web: una Nota de LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA PANAMEÑA. (CONFEDEPA), con fecha 1° de Dic., y firmada por el DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, Sec. General, con Título Principal: “Comité Olímpico Fragua FRAUDE ELECTORAL violando ESTATUTOS y LEYES NACIONALES con Extranjeros Supervisando Elecciones”. Contenido: La Confederación Deportiva Panameña, (Confedepa), quiere advertir a la opinión pública y a la COMUNIDAD DEPORTIVA en general de UN FRAUDE que se viene fraguando por parte de la Junta directiva del Comité Olímpico de Panamá con CAMILO AMADO VARELA para favorecer a su candidata y ASALAREADA de esa organización, DAMARIS YOUNG, (me hacen recordar a Donald Trumph, que insiste en ‘HACER TRAMPA’ para no aceptar su derrota presidencial frente a Joe Biden). Bajo con la excusa de la pandemia, han venido realizando ASAMBLEAS GENERALES VÍA ZOOM, donde se adopten decisiones que violan los estatutos existentes e inscritos en el REGISTRIO PÚBLICO y se permiten votaciones POR VÍA ELECTRÓNICA y no Presencial, en contravención directa a los que establecen los Estatutos vigentes en su ARTÍCULO 16 NUMERAL 1. (Quórum y Reuniones/Sesiones de la Asamblea Nacional.

Dice: “La Asamblea General debe reunirse en sesión ORDINARIA al menos dos veces al año. La FECHA de la reunión la decidirá la Junta Directiva, sin embargo, al menos una de éstas sesiones ordinario debe llevarse a cabo dentro los primeros tres meses del año, para la aprobación de al menos los presupuestos los Informes

Financieros derivados de su aplicación, los Informes Financieros Auditados y el memoria anual de actividades.

Permitir votaciones de una Asamblea por una vía que no sea la presencial, solo puede hacerse modificando los Estatutos actuales, primero bajo un procedimiento que exige aprobarse en DOS ASAMBLEAS Generales Distintas, llevarse al Ministerio de Gobierno para su aprobación y luego inscribirse en el Registro Público con la aprobación o visto bueno previo del Comité Olímpico Internacional. Igualmente al nombrar una supuesta ‘Comisión Electoral Independiente, con la presencia mayoritaria de extranjeros, deja una pobre imagen a nivel internacional, ya que inclusive el miembro panameño tiene un conflicto de intereses evidente al formar parte de una Comisión Jurídica junto a Damaris Young y Marcos Ostrander, integrantes de NÓMINA que favorece abiertamente a Camilo Amado Varela.

Hay una serie de Federaciones y Asociaciones con Deportivas que aparecen como votantes habilitados en el Comité Olímpico, que no tiene reconocimiento del Instituto Panameño de Deportes, (Paandeportes), otros tienen recursos legales en trámites y pendientes, y muchos casos son deportes que no se practican en nuestro medio y no participan en eventos regionales desde hace 10 a 20 años”. Hay más y para qué seguir; pero vuelvo a repetir. ¿En realidad cuál será el papel de un ‘OBSERVADOR’ fugaz, como Camilo Pérez López?. Tomen nota de esto.