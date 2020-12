¿Fecha de Elec. del COP?. Mensaje del ‘CEO’ de la ‘Fundación Thompson Reuters’

Sin orden riguroso del Coctel de hoy, sigo en espera del respeto del Artículo 17 de los Estatutos Vigentes del Comité Olímpico de Panamá, (PROCEDIMIENTO ELECTORAL). Punto 1) “El Procedimiento Eleccionario debe ser de la siguiente manera: a) En la Asamblea General que precede a la Asamblea General Electiva, la Asamblea debe elegir UNA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE la cual será TOTALMENTE RESPONSABLE de desarrollar, monitorear, y conducir el Proceso Electoral COMO UN TODO (desde la recepción de las nominaciones hasta la proclamación de los RESULTADOS FINALES).

Los tres (3) Miembros de la Comisión Electoral Independiente, (C.E.I.), de las Elecciones del COP, del sábado 12 de diciembre 2020, lo integran, LUIS NÚÑEZ, MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS, Y ANDRÉS BUCKLEY, señalaron que el Padrón Electoral lo integran 74 VOTOS, y el que obtuviera 38 sería el ganador, (37+1:38). No fue alcanzado por los dos candidatos, (Damaris-Young y Saúl Saucedo), y tienen que ir a una 2ª Vuelta.

Como Faltan 12 días para el 31 de diciembre de 2020, cuando por la Pandemia de COVID-19, todo será diferente

en cuanto a la celebración cuando la dos manecillas del reloj se encuentran en un abrazo fraternal, indicando la caída del 2020, y nace el 2021. Lamentable mente no hay una evaluación sería de nuestra realidad de nuestro deporte en el 2020, y hacia dónde va en el año 2021. Desde luego se escuchará en ruido ensordecedor de los cohetes y voladores.

Hoy quiero hacer referencia un Correo Electrónico que recibí del Director General, (CEO) de la Fundación Thomas Reuters, ANTONIO ZAPPULLA, con Título: “Mensaje de Fin de Año: Contenido: “Queridos amigos:

En esta época del año pasado, ninguno de nosotros podría haber predicho cuánto cambiaría nuestro mundo. La PANDEMIA Mundial del COVID-19, ha dejado un rastro de devastación, tras su estela y la incertidumbre sobre sus consecuencias a largo plazo. Esta virus también ha puesto al descubierto los desafíos sistemáticos de la fragilidad de nuestro contrato social a los riesgos relacionados con el clima.

Estoy enormemente orgulloso, del trabajo de la Fundación Thomas Reuters este año. Nuestro enfoque de peinar el poder del PERIODISMO, y LA LEY PARA PROTEGER LA LIBERTAD de los MEDIOS, fomentar más Programas para apoyar a los MEDIOS INDEPENDIENTES en Libanon. También nos asociamos con caridades de

“Refinitiv”, para capacitar a los REPORTEROS DE RADIOS Comunitarias en Kenya, Sur África, Tanzanía, y Namibia, y gracias a la Fundación Laudes, y el compromiso. A otros partidarios ampliamos nuestros esfuerzos de

luchar contra la esclavitud, convocando a formuladores de políticos, líderes empresariales, periodistas, activistas, y líderes de la Sociedad Civil en Asia, y América Latina.

Hay mucho más por venir el próximo año. Me gustaría agradecerles sinceramente a todos, que han participado y comprometido, con nuestro trabajo, nos apoyó, nos financió, y nos inspiró, nos ha ayudado a crear impacto donde más importa. Es esto lo que NOS IMPULSARÁ a afrontar el 2021 con RENOVADO OPTIMISMO y Esperanza.

Déjame tomar esta oportunidad de desear a todos ustedes, lo mejor para la temporada festiva, y un AÑO NUEVO Más Feliz, saludable mejor”. Tomen Nota de esto lectores del Coctel.

Pasando a un punto ‘más jocoso’, y tema conocido por nuestra fanaticada del fútbol. Una Nota de la Agencia EFE,

Originado en Medellín, Colombia, con fecha 17 de Dic. 2020 tituló: “HERNÁN DARÍO ‘BOLÍLLO’ GÓMEZ, dice que no es un entrenador “OBSOLETO”. Parte del contenido dice: “Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez advirtió en su regreso al fútbol colombiano que no se considera un entrenador obsoleto.(¿ Será que desea regresar a la ‘Sele’ de Panamá, para reemplazar a Thomas Christiansen, que no está dando lo que se esperaba de él), y que quiere devolverle al Deportivo Independiente Medellín su esencia en la temporada 2021 con “fútbol bien jugado y elaboración.

Durante su presentación como nuevo técnico del DIM, al que ya dirigió entre 2012 y 2013, Gómez hizo una defensa del trabajo de los técnicos colombianos, a los que ve vigentes. “El fútbol no cambia. No hay técnicos obsoletos”, aseguró el ex seleccionador de COLOMBIA, ECUADOR Y PANAMÁ, para luego asegurar: “Yo no

Creo que el ‘Maestro’ Tabárez sea obsoleto, no creo que ‘Pacho’ (Maturana) sea obsoleto ni creo que YO SOY OBSOLETO”. Bajo esa apreciación, que expuso en una rueda de prensa presencial en el Estadio Atanasio Girardot, ‘Bolillo’ ironizó sobre el tema al indicar que fue “grandioso que un técnico OBSOLETO LLEVARA A PANAMÁ A UN MUNDIAL”. Ahondó en eso al manifestar que el nuevo cuerpo técnico del conjunto del conjunto rojo “no está pasado de moda” porque sus colaboradores son estudiantes y él es “un hombre de experiencia”.

Sobre el nuevo reto que asume, el entrenador de 64 años comentó que no tiene una “varita mágica”, pero intentará darle un estilo, que asocia con volver a la raíces del club, las que conoció a profundidad en su etapa como futbolista. Es un compromiso muy lindo. Espero poner a Medellín en los puestos importantes del fútbol colombiano y competir en el futuro en torneos internacionales, afirmó el estratega”.

En cuanto a la última nota, que es de gran importancia, solo abordaré su título y continuar con el contenido mañana. Dice. El Título Principal. “Líderes Mundiales en la CUMBRE DEL G-20, expresaron APOYO para TOKÍO 2020, y BEIJING 2020. Parte del contenido dice: “Los Líderes Mundiales del G-20 se reunieron en forma

Virtual y abordaron el tema mencionado. Continuaré con el tema mañana.