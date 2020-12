‘Mike’ Vanegas y Andrés Buckley, de la ‘CEI’, ni un Paso Atrás con la 2ª. Vuelta de Elec. del COP.

Luis Núñez M., Jefe de la ‘CEI’, no debe ‘Subastar’ su Prestigio, a favor de la Elección de D. Young.

Las Notas Sueltas. N°1) Un escrito de la Agencia EFE, originado en Sao Paulo, Sab. 26 de Dic. título: “ Neymar desató una ola de indignación en Brasil por promover UNA FIESTA CON CENTENARES de invitados en plena Pandemia de CORONAVIRUS, que ya dejó 190,000 MUERTOS en el país sudamericano, según reveló este sábado la prensa local. El jugador del Paris Saint-Germain (PSG) recibió MULTITUD DE CRÍTICAS hoy después de que el periódico O Globo informara sobre el evento, que comenzó el viernes en una mansión en Mangar atiba, en Río de Janiero, y continuará con la presencia de 500 invitados. De acuerdo con el rotativo, Neymar también contrató una banda para entretener a sus visitantes a lo largo de los festejos

Asi mismo, para evitar molestar a los vecinos, construyó una clase de discoteca subterránea con protección acústica en los aledaños de la mansión fluminense. La prensa local reveló además de la única regla impuesta por el camisa 10 de la Selección brasileña ha sido la total prohibición del uso de los teléfonos móviles. Los asistentes tampoco podrán grabar historias, videos o publicar imágenes en las redes sociales. A lo largo de este sábado, varios medios brasileños se hicieron eco de la noticia y Neymar conocido por sus fiestas y celebraciones, llegó a figurar entre los tópicos más comentados de Twitter, en medio de una ola de reproches debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus en las últimas semanas en el gigante sudamericano.

Brasil es uno de los países más castigados por la emergencia sanitaria y, según los datos más recientes del Ministerio de Salud, acumula ya más de 190,000 muertos y unos 7,5 millones de infectados por el Sars-CoV-2.

Nota Suelta N°2) Un Nota de la Agencia de Noticias de Cuba, (ACN), fechada en 7 de Nov. 2020, Titulo: “Cuba ocupa primera posición mundial en ranking médico de investigación sobre GIARDIA. Contenido: Expertscape es el BUSCADOR de biomedicina más extenso con información objetiva para pacientes, profesionales y hospitales en más de 27 mil temas. Basa su ranking en el número de investigaciones publicadas en revistas médicas de alcance internacionales y en el grado de influencia del investigador en la comunidad científica a la que pertenece. Por el trabajo desarrollado en la investigación por Giardia en humanos, el ranking médico de expertos mundiales EXPERTSCAPE (los mejores Expertos Mundiales para cualquier problema médico), situó al doctor cubano ÁNGEL ARTURO ESCOBAR CARBONELL en la posición en el mundo en GIARDIASIS, informó ACN. Experscape es el buscador de biomedicina más extenso con confirmación objetiva para pacientes, profesionales y hospitales de más de 27 mil temas.

Basa su ranking en el número de investigaciones publicadas en revistas médicas de alcance internacional y en el grado de influencia del investigador en la comunidad científica a la que pertenece. Escobedo Carbonell, Máster en Epidemiología hospitalaria del Instituto de Gastroenterología, en la capital, se ha dedicado a la investigación de Parasitología clínica y dentro de ella el estudio de la giardiasis desde 1977. Tome Nota de Esto, Dr. Enrique Mendoza , Decano de la Facultad de Medicina de la ‘U’ de Panamá, que desconfía en los conocimientos y experiencia de los Galenos Cubanos para asistir a Controlar la Pandemia de COVID-19 en nuestro país.

Nota Suelta N° 3 Una nota de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, un escrito del colega Israel Viera Villegas, del 22 de Dic. 2020. Tituló: “El Oro de MIJÁN no se lo quita nadie”. Héctor Milián mira los combates desde un costado del colchón, analizando cada detalle, sin perder la pista a ninguno de sus pupilos. Al hombre que abrió el camino dorado de la lucha cubana en citas estivales, con su título en Barcelona-92, lo encontró Granma como uno de los técnicos del equipo nacional del estilo clásico, en la gala por el Día de la lucha cubana Pedro Val in memóriam. Para Milián, una ventaja de la lucha cubana camino a Tokío es que tiene más bien definido a los representantes por cada división

Tokío se presenta como un reto para continuar aportando preseas, condicionados por un año de pandemia y un casi nulo calendario competitivo. Nosotros estuvimos en una base de entrenamiento en Camaguey por dos meses, que nos sirvió para trabajar en el acondicionamiento físico, y eso repercutió en la forman que muestran ahora. Solo les resta algunos ajustes, que ganarán cuando vuelven a la competencia, aseguró el pinareño de Taco. Mijaín es un atleta que entrena todos los días con disciplina y dedicación. Actualmente se encuentra en proceso de puesta a punto de su forma deportiva. Su preparación no ha sufrido ningún retraso y mantiene su enfoque en el ORO EN JAPÓN, donde cree que su principal rival será EL TURCO RIZA KAYAALP, aunque debe tener en cuenta a rivales de Rusia y otras naciones europeas comentó.

El futuro no se puede predecir y siempre hay que respetar a los contrarios, que también se preparan; pero te aseguro que el ORO A MILJAÍN NO SE LO QUITA NADIE, finalizó Milián quien habla del abanderado de la delegación de la delegación cubana, como lo haría un padre que siente orgullo, al verse superado por su primogénito. Aún recuerdo esa maldad imperdonable del Presidente de PANAM-SPORTS’ ILLIC NEVEN, que pese a que es de origen latino y nació en Chile, es un ‘adulador’ incondicional del Pres. de ‘USA’, Donald Trumph, el Mitómano más grande de los cinco continentes, que perdió las elecciones del 3 de Nov. 2020, frente a Joe Biden, y rehusa aceptar su derrota, trasladó la Jefatura de ODEPA, (Panam-Sports), en un Suite en Florida. Pese a que Mijaín López ganó su QUINTO Título Panamericano consecutivo, en los XVIII ‘JP’ en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto 2019, fue VOTADO EL MEJOR ATLETA DEL año, El ATLETA PARALÍMPICO DE GIMNASIA ARTÍSTICA, Francisco Barreto de Brasil. No pudo hacer es acto descarado en la Rama Femenina, por lo que Shelly-Ann Fraser-Price, velocista de Jamaica, fue la mejor atleta del año 2019.

Tema de hoy. Siempre recurrió a refranes. En forma sucinta lo haré para el título del Coctel de hoy: ‘Mike’ Vanegas y Andrés Buckley, de la ‘CEI’, ni un Paso Atrás con la 2ª. Vuelta de Elec. del COP”. Sumario: “Luis Núñez M., Jefe de la ‘CEI’, no debe ‘Subastar’ su Prestigio, a favor de la Elección de D. Young”. Comienzo por decir que: “La Paciencia es el Arte de Saber Esperar”. “La Paciencia no es precisamente uno de los cultivos que más cuida esta Sociedad”. En el Coctel del lunes 14 de Dic., titulo: “No fue Electa la Letrada, Damaris Young, Jefa del COP, para 2020-2024”. Sumario. “El Jefe de la ‘CEI’, aclaró que no recibió los 38 Votos, sino 37, y tiene que ir a una 2ª Vuelta”. Cito el contenido de los (Punto J) y (Punto K), del Art. 17, de los Estatutos Vigentes del COP, y que los dos candidatos a Presidente necesitaban el 50% + 1, de los votos válidamente obtenido en la 1ª Vuelta.

Los Votos Válidos eran 74. También, y explicado por el Jefe de la ‘CEI’, Luis Núñez M., que el Voto en Blanco era válido. Otro Refrán: que no entiende Camilo Amado, y su Letrada, Damaris Young: “La paciencia es virtuosa y esperar es alearse con el tiempo”. “Hemos convertido Nuestra Sociedad en el MUNDO DEL YA; no Podemos esperar mañana ni a llegar a casa”. Fue por ello que los MITÓMANOS incurables, Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USA$), candidata a la Jefatura del COP: 2020-2024, citaron la REGLAS 18-4 de la Carta Olímpica que se aplica A LAS SESIONES DE LAS (AG) GENERALES DEL COI, y no a las del COP. Es el Artículo 17 de los Estatutos del Comité Olímpico del COP, fija su proceso Elec. con una ‘CEI’. Finalizo reiterando mi fe en los ‘Mike Vanegas’ y Andrés Buckley de la ‘CEI’, para que se cumpla la Segunda Vuelta, para elegir al presidente del COP, de 2020-2024. Entre el Dr. Saúl Saucedo, y La Letrada Damaris Young. Así es.