La Cuarentena ‘Parcial’ del MINSA, 4-21de enero 2021, afectará al Dep. Olímpico

Notas Sueltas: N°1) Hoy comienzo el Coctel recordando uno de mis ídolos de la música, Armando Manzanero, ese Canto-autor Mexicano, que tuve el honor de asistir a varios de sus Conciertos, en mi siempre querido Panamá con todos sus defectos y virtudes, en el Hotel El Panamá. También lo pude saludar personalmente. Siempre recuerdo algunas de sus canciones: 1), “Parece que fue Ayer”. Decía. “Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por primera vez. Soy tan feliz de disputar algunas veces tus regaños”. 2) “Somos Novios”. Pues, los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivos, sin Razón nos Enojamos”.

Armando Manzanero que tenía 86 años llevaba varios días en la ‘UCI’ por complicaciones derivados de la COVID-19. La confirmación fue dada por el Ministro de Cultura de México. Ojalá el Presidente de México, ‘S.E.’, Andrés Manuel Obrador, apodado AMILO, famosos como ‘metedor de la pata’, le haga un entierro a la altura de lo que merece Armando Manzanero, que le dío prestigio a México a nivel mundial. Tome nota de esto.

Nota Suelta N°2) Oficialmente los XIX Juegos Panamericanos , que preside, el Presidente de PANAM-SPORTS, ILLIC NEVEN, de nacionalidad chilena, y Miembro del COI, cuya sede será, el 20 de octubre 2023, en Santiago de Chile con la asistencia de los 41 Países, el 20 de octubre de 2023, con 33 deportes. El Pres. actual de CON de Chile es Miguel Ángel Mujica. Una noticia de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, originado en Santiago de Chile, con fecha 28 de Dic. mem/rc/gdc. Tituló: “Incautan en Chile más de media tonelada de cocaína”. Contenido: Una carga de 631 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautaron en esta capital fuerzas policiales en coordinación con la Fiscalía Nacional, informaron hoy en momentos en que el narcotráfico centra el debate nacional.

Como resultado de la denominada operación ‘Alfil Caído’, de alcance internacional, fue detenido en la zona norte de esta capital, un ciudadano boliviano que había entrado el cargamento de droga a Chile desde el vecino país por paso fronterizo de Colchane. Detalles de la investigación indica que el hombre identificado como Víctor Torres López, de 41 años, trajo la droga el 21 de diciembre en un camión frigorífico que poseía un doble fondo, detectado por cámaras escáner de la policía, y fue objeto de un seguimiento por tierra y aire durante 21 horas. Equivalente a más de un millón 200 mil dosis de clorhidrato de cocaína, al alijo estaba destinado a ser comercializado durante las fiestas por el fin de año y se le calculó un valor de 12 mil 623 millones de pesos chilenos, (unos 16 millones 400 mil dólares). ¿Qué les parece?. Tomen nota de esto.

Nota N° 3). “El Caldo del Diario Metro Libre, siempre emite sus ‘Tips Deportivos. He aquí algunos del 28 de Dic. 2020: “Si ya se sabe que la pandemia acabó con casi todo, pero a estas alturas se desconoce el futuro del Centro de Alto Rendimiento para selecciones de fútbol de Panamá, que estará ubicado en Burunga, en un terreno de 15 hectáreas”. UNA INTERROGAN AL AIRE: “Una de las interrogantes que angustia a algunos dirigentes deportivos es, ¿qué pasará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022?. Ve positivo la Gestión de Amado I: Diego Castillo, (Su Mitómano y YES MAN) Presidente de la Comisión de Atletas del COP, aseguró que en los 8 años de gestión de Camilo Amado, “sumamos buena cantidad de medallas”, (que risa da). Ve positiva la Gestión de Amado II (como sufre de amnesia por conveniencia) no recuerda al acto Fraudulento de la Comisión Electoral Independiente, (CEI), nombrados de a dedo, y que convirtieron el Art. 17 de los Estatutos del COP, en ‘papel de letrina’, con su trampa para reelección del Mitómano Camilo ‘Madurito’ Amado, el 30 de Ago. 2016.

Tema de Hoy. El Título de Hoy, martes 29 de Dic. 2020, (faltando DOS (2) días 30-31 de Dic.) cuando 12 campanadas finalizará el año 2020, cuando las 2 manecillas del reloj, se encuentren en un abrazo fraternal, cae el año 2020, cuya característica es la Pandemia de COVID-19, que al momento de hilvanar esta líneas nuestro país registraba 231,357 Casos. Muertos 3,840, el más alto de Centroamérica. Aún así, muchos ignorarán las palabras preventivas de las Autoridades del Ministerio de Salud, (MINSA) que sin contar con la experiencia para este cargo, ‘SE’, Dr. Francisco ‘Paco’ Sucre, sique dando las órdenes, y al parecer, están siendo avaladas desde su “Burbuja de Aire’, por el Jefe del “Buen Gobierno”, menos en Deportes, ‘SE’, “LCC’. La mayoría seguirán con sus actuaciones de todos los años, sin importar el uso de Mascarillas, y sobre todo, el Distanciamiento Social’.

Un escrito de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba (j/fnpg) originado en Panamá en 28 de Dic. 2020: Titulo: “Panamá Retornará al Confinamiento para detener el COVID-19”.Parte del Contenido: “El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció CUARENTENA TOTAL en las PROVINCIAS DE PANAMÁ y PANAMA OESTE a partir de enero, ante el acelerado aumento de contagios y muertos por la Covid-19 que exhibe hoy el país. En comparecencia televisiva, el titular, precisó que durante el CONFINAMIENTO (1al 14 de enero), el cual contempla al menos a 2,2 MILLONES DE PERSONAS, las SALIDAS serán en días alternos por GÉNERO y cédula para realizar compras en farmacias, supermercados y otros servicios esenciales.

Con esta medida, dijo, buscamos frenar la cadena de transmisión de la enfermedad, por lo que el aislamiento contempla el cese de la JORNADA LABORAL EN ambas provincias vecinas. Añadió que en el resto del país solo regirá la limitación de movimiento por SEXO EN DÍAS ALTERNOS y se mantendrá el toque de queda de 19:00 a 05:00, hora local, en tanto la cuarentena total será efectiva el sábado 9 y domingo 10 de enero. Un escrito en ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá”, firmado por la colega María Alejandra Carrasquilla Reina, el 28 de Dic.

2020: “Tituló”. Cámara Marítima de Panamá, rechaza nuevas medidas de Cuarentena Absoluta”. Contenido: “La Cámara Marítima de Panamá rechazó la nueva cuarentena del 4 al 14 de enero de 2021, establecido por el Ministerio de Salud tras el aumento de casos y muertos por Covid-19 en todo el territorio nacional.

El gremio manifestó que el Minsa anunció la medida “sin haber presentado un plan concreto para hacer frente a la Pandemia de forma contundente y definitiva por parte del gobierno”, refutó la agrupación en un comunicado. Minsa amplía el confinamiento desde el 4 de enero para frenar avance de la Covid-19. Los empresarios miembros de ese colectivo solicitaron al gobierno “una profunda introspección sobre las acciones tomadas, analizando concienzudamente las fallas y debilidades del sistema de salud y planificado a corto, mediano y largo plazo, medidas sanitarias cónsonas con la realidad económica de Panamá. Por su parte el dirigente del Sindicato Único

Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, (Suntracs), Saúl Méndez, también criticó el toque de queda anunciada este domingo por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. “No aceptaremos cuarentena SIN SALARIOS, exigimos los salarios de esta cuarentena y además de ello, mañana vamos a la calle a exigir salario, por lo menos en Suntracs no vamos aceptar estas imposiciones”, afirmó Méndez.

Durante el toque de queda solo se permitirá salir para hacer compras exclusivamente de víveres y medicamentos en: supermercados, abarroterías y farmacias. Estas salidas serán por género y según el último dígito de la cédula.

En cuando al Deportes, haciendo mis PESQUISAS, los dos Miembros de la Comisión Electoral Independiente. MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS Y ANDRÉS BUCKLEY, siguen firmes en que no darán NI UN PASO ATRÁS, y tampoco aceptarán Reuniones Virtuales, para que el Jefe de la ‘CEI’, LUIS MUÑÓZ, se ‘entrega’ al capricho de La Letrada Damaris Young, que a como dé lugar, debe ser Jefa del COP, 2020-2024, sin ir a la 2ª. Vuelta.