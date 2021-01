El Presidente, ‘SE’, ‘LCC’, debe exigir al ‘DG’ de Pandeportes, que las Fed. y Aso. cumplan la Ley 50 de 2007

Notas Sueltas N°1: Con fecha 11 de enero 2021, recibí un Comunicado de Prensa de la Fundación Thompson Reuters, de donde soy miembro, por haber participado en uno de sus Cursos, durante Juegos Olímpicos de Verano.

Título: EVENTO ‘ON-LINE’: El Impacto de COVID-19, sobre periodismo en Economías emergentes y el Sur Global. Cuando hablamos de Covid-19, al momento de hilvanar estas líneas, a nivel mundial hay 88,528,422, Casos

Confirmados, y 1,899,285, Muertos. En Estados Unidos: 22,151,902 Casos Confirmados. Muertos: 1,899,285. En

sendos países latinos: Panamá 4,140 Muertos. Honduras: 3,180 Muertos, Rep. Dominicana. Muertos 2,418. Paraguay: 2,292 Muertos. México. Positivos: 1,455,219. Muertos: 127,757. Brasil: Supera los 200,000. Muertos.

Sigue la nota de la Fundación Thompson Reuters: “COVID-19 es una generación que define la Pandemia impactando a todas las personas del planeta. Pero cómo está afectando a aquellos de quienes dependemos, para obtener información independiente y precisa sobre esta crisis global, con casi 40 años de experiencia apoyando a los

Medios independientes, y la formación de periodistas de todo el mundo, la Fundación Thompson Reuters publicará

un informe el 14 de enero 2021, explorando el impacto de la Pandemia en el Periodismo, en las Economías en el Sur Global.

Este relato se hace por primera vez, no solo a través de los conocimientos de los líderes de la industria, defensores

y expertos en Medios, pero críticamente a través de las voces de los propios periodistas, muchas veces ignorados o

silenciados. Únete a nosotros para escuchar información sobre su experiencia de primera línea, y un panel de discusión que explora los desafíos que enfrenta la profesión como consecuencia del COVID-19, ahora y en los años

venideros. Los oradores serán: 1), Natalia Bushkovskaya. Corresponsal de Salud de Ucrania. 2). Juan García Hernández, Reportero de México. 3). Mónica JHA, Periodista Independiente de India. 4) ZanJi Sinkala de Zambia.

Periodista de Investigación Multimedia. Tomen nota de esto.

Nota N°2). La Agencia ‘EFE’, con una noticia originada en Miami, el lunes 11 de enero 2021. Tituló: “La ‘PGA’ decide no Jugar su Campeonato en el Club de Golf de Trumph”. Contenido: “La asociación Profesional de Golf, (PGA) de Estados Unidos anunció que no disputará su campeonato de 2022 en el Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey, porque hacerlo sería ‘perjudicial’ para su marca. El presidente de la PGA, Jim Richardson, hizo el anuncio en un video publicado el domingo por la noche en la web de la organización sin mencionar los motivos concretos por los que consideran ‘perjudicial’ asociarse con ese club de golf en particular.

Los medios indican que parece claro que la toma del Congreso por partidarios de Trumph la pasada semana puede estar detrás de esta decisión, pues ha habido empresas que han tomado medidas similares en los últimos días. Richardson indicó que jugar el campeonato en el Trump National Golf Club Bedminster, uno de los preferidos del

Presidente para practicar su deporte favorito, pondría en riesgo la capacidad de la PGA para poner en marcha sus

Programas y ‘preservar la longevidad’ de sumisión. Es por eso que la Junta de Directivos de la de PGA, votó el domingo a favor de ‘ejercer el derecho de terminar el acuerdo de jugar el campeonato 2022 en el Trump Bedminster’. Desde luego sigue la protesta de Donald Trumph.

Tema de hoy. Inexplicablemente, el ‘auto-apodado’, Jefe del ¡Buen Gobierno!, ‘S.E’, Laurentino Cortizo Cohen, no tiene claro que un MITÓMANO es una persona adicta a la mentira, y usará este arma para sobrevivir. Camilo Amado Varela, después de confesar todos los ingresos que recibe del deporte, y los de las arcas del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), y el Presidente Cortizo Cohen mantiene en ese cargo a Eduardo Cerda, que

ha probado que no es idóneo para ese cargo, ya que no tiene dominio de la Ley 50 de 2007que rige el deporte en el

país, y mucho menos del Decreto Ejecutivo 599 de 2008, que reglamenta dicha ley, ha permitido que el Mitómano y su Letrada, Damaris (USA$), Young, que cuentan con ‘comunicadores’, muchos, son más bien ‘Relacionista Públicos’, que escriben textualmente lo que le dictan, el Megalómano, y Mitómano del Dep. Olímpico de Panamá.

Pandeportes tiene de ASESOR LEGAL, a Humberto Andrés Collado, desde 15 de julio 2019. Con todo el respeto,

podría ser un excelente abogado, pero en cuanto al Deporte Olímpico ‘0’ conocimiento e iniciativa, para insistir que se corrijan Artículos de la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en Panamá. Insistir en recibir el apoyo del Contralor

General de la Nación, Don GERARDO SOLÍS, que su representante en la ‘Junta Directiva’ de Pandeportes, haga que se cumpla el contenido del ARTÍCULO 27, del Decreto Ejecutivo 599 de 2008. “Luego de los eventos y competencias nacionales e internacionales las Federaciones deberán proporcionar a PANDEPORTES, los Informes

de la RELACION DE GASTOS, asi como los resultados, estadísticas y la evaluación técnica de los mismos, en un plazo NO MAYOR de CINCO (5) DÍAS calendarios. Además, deberá proporcionar a Pandeportes, el listado actualizado de sus miembros.

Para que tengan una idea del Bajo Nivel de nuestro Atletismo. El Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor, se celebró en SAN JOSÉ, COSTA RICA, el 28-29 de diciembre 2020. ‘Los mismos de siempre’, hicieron alarde, de la Medalla Dorada ganada por la promesa en Salto de Longitud, Nathalie Aranda, y otra de oro masculino. Pero no dieron a conocer el Estado de Medallero de Ambos Sexos. DAMAS: COSTA RICA: 7 de Oro,

4 de Plata, 1 de Bronce. GUATEMALA: 4 de Oro, 2 de Plata, 1 de Bronce. PANAMÁ. 1 de Oro, y 2 de plata.

HOMBRES: COSTA RICA: 4 de Oro, 12 de Plata, 2 de Bronce. GUATEMALA. 6 de Oro, y 3 de Plata. PANAMÁ

1 de Oro, 2 de Plata. 6 de Bronce.

Así está nuestro deporte, y no hay indicio de hacer ese cambio urgente de timonel que necesita el Instituto Panameño de Deportes. Qué el Mitómano Camilo Amado, diga. ¿Dónde están los atletas con el dineral que recibe

para fomentar el Deporte Olímpico?. Tomen nota de esto.