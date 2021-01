La Letrada Damaris Young, no deja la Mentira de que ganó las Elecciones del COP, 2020-2024

Quiero comenzar el Coctel de hoy, con el reportaje de la distinguida colega ASTRID CHANG, de ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá”, el martes 13 de enero de 2021, en la Pagina 3-B, con título: “DAMARIS YOUNG: ‘La situación fue aprovechada para dilatar mi proclamación como presidenta electa”. Sumario: La Jurista habla de las carencias en el deporte y expone los detalles de la polémica tras resultar electa presidenta electa del Comité Olímpico de Panamá, (COP), Además, destaca la urgencia de la implementación de seguros médicos para todos los atletas seleccionados nacionales”. Como en el Título Principal de hoy titula. “La Letrada Damaris Young, no deja de mentir de que ganó las Elecciones deo COP, 2020-2024”, Larousse, Diccionario Básico LENGUA ESPAÑOLA DICE: MITONOMANÍA: “Tendencia Patológica a MENTIR, o a RELATAR COSAS Fabulosas.

La Asamblea Electiva fue grabada en su totalidad por la Comisión Electoral Independiente, (C.E.I.), y espera que la distinguida colega Astrid Chang, escuche el contenido.

El ARTÍCULO 17 de los Estatutos vigentes del COP. 1). “El Procedimiento Eleccionario debe ser de la siguiente manera: “A) “En la Asamblea General que precede la Asamblea General Electiva, la Asamblea General debe ELEGIR una Comisión Electoral Independiente la cual será Totalmente Responsable, de desarrollar, monitorear, y conducir el Proceso Electoral COMO UN TODO, (desde la recepción de las NÓMINAS, hasta la Proclamación de los Resultados Finales). Esta ‘C.E.I.’ debe estar compuesta de 3 Miembros incluyendo un Presidente, y dos Substitutos.

(PUNTO J). “Si hay UNO ó DOS CANDIDATOS para la misma posición, el Candidato que obtenga 50% +1 de los Votos Válidamente Emitidos en la primera ronda, deberá ser Declarado Elegido. (PUNTO K). Si hay más de Dos Candidatos, (D. Young- S. Saucedo), y ninguno de estos obtiene al menos el 50 % +1 de los votos Válidamente Emitidos, deberá llevarse a cabo una SEGUNDA VUELTA entre los Dos Candidatos, que obtengan el mayor número de votos válidamente emitidos en la Primera Vuelta. En las Elecciones del sábado 15 de de Dic. 2020, los Votos Válidos eras 74, por lo tanto que la mitad, el 50% +1 SON 38 VOTOS. De esa cantidad UN VOTO fue en BLANCO. Por eso el ‘C.E.I”, sostuvo que el Voto en Blanco manifestó el sentimiento de su voto no está con ninguno de los dos candidatos, (Saucedo-Young). Ana Mae Orillac, fue electa Vice-Pres. del COP, al obtener 40 Votos.

OTRA NOTA: Un escrito en el DIARIO EL SIGLO, el 11 de enero 2021, escrito por José Miguel Domínguez, tituló: EDMUNDO GARCÍA rompió el Silencioso RED DE MENTIRAS, COP Y ELECCIONES: “Tras días convulsos para él por supuestos casos de sobornos, levantó la voz con fuerza para defenderse de los ataques. Salió del ostracismo mediático y, en entrevista exclusiva con este medio, dio la cara y rompió el silencio. Tras varios días convulsivos para él y, claro, para su entorno más cercano por supuestos casos de soborno, maletinazos y demás en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá, (COP), levantó la voz con fuerza para defenderse de los ataques, que no es poca cosa. Su nombre: Edmundo. Su apellido: García. “Se ha mencionado su nombre en un tema polémico del Comité Olímpico de Panamá (COP). Se habla de un maletín, sobornos.

“Se ha dicho infinidades de mentiras. Yo no soy ningún desconocido en el deporte. En mi juventud, yo representé Internacionalmente a Panamá en la natación y polo acuático obteniendo varios títulos y presea de oro”. ¿Qué fue lo que ocurrió aquel sábado aquel sábado 12 de diciembre de 2020?. “No tenía ninguna insistencia de ir a los comicios ese día. Me presenté, porque se suponía que el acto electoral para el Comité Olímpico de Panamá ERA PÚBLICO y quería dar apoyo moral a mi amigo SAÚL SAUCEDO, a quien conozco desde hace años y es también compañero mío en la Asamblea. Y luego: “Me identifiqué en el lugar enseñado mi CÉDULA e informando a MÓNICA FRANCO, la señorita de la entrado, que iba al acto de la toma del Presidente del COP. La joven anotó mis datos y me informó que, por no ser delegado, no era apto para votar y no podría entrar. Al momento de salir de allí, realicé una llamada desde mi celular a un amigo. Al retirarme, cerca de las oficinas estaba un grupo de atletas con los que conversé”.

¿ “Usted ofreció dinero en las elecciones?”. “Nunca he hecho ofrecimiento monetario alguno a los votantes de la elección ni fue enviado por ninguna INSTANCIA DEL GOBIERNO. Eso es mentira. Agradezco que se aclare esta Historia que no es cierta. Yo no soy un desconocido en el deporte. Jamás fui a ofrecer dinero”. SE HABLA DE UN MALETÍN: “Lo del maletín es totalmente falso. Eso es un Maletín que yo uso todos los días. Es mi cartera, una guindadora. Ahí tengo mis medicamentos que uso, mi gel alcoholado y mi aparato de tomarme la temperatura. No había nada”. Claro, estos Mitómanos desde el 2017, cuando Panamá logró la sede de los XXIV ‘JCC’, 2022, en base a mentiras, usaron a la periodista MARY TRINY ZEA, de la Unidad Investigativa de Diario la Prensa, para divulgar su mentira.

El Título Principal del Coctel del viernes 18 de Dic. 2020: “La Letrada Damaris Young: “Gané las Elecciones del COP, de 2020-2024”. SUMARIO: “Ignora al ‘C.E.I.’, y acusó al Gobierno de apoyar al Dr. Saúl Saucedo”. Viendo la firmeza de dos de los Miembros de la ‘C.E.I.’ Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas, y el Lic. Andrés Buckley, que juntos tienen la grabación de la voz del Pres. de la ‘C.E.I’ Luis Emanuel Núñez, un condiscípulo de la Letrada Damaris Young, y que la ‘SG’ del COP, Lic. Estela Riley, advirtió que Luis Emanuel Núñez, debía ser eliminado del cargo de la ‘C.E.I”. Tienen la grabación de la voz del Pres. de la ‘C.E.I’ que dijo: “ los dos candidatos, (Damaris Young y Saúl Saucedo) no lograron los 37+1 votos, 38, y tienen que ir a una SEGUNDA VUELTA. Ahora hay, un grupo que quieren engañar al Pres. del COI, Thomas Bach, de creer las ‘mentiras’ de Camilo Amado Varela, Jefe del COP. En El SUMARIO del Coctel del 11 de enero 2021, invitó al Presidente el COI de que: Debe usar la táctica: “Confía pero Verifíca, del Presidente Ronald Reagan, a M. Gorbachov, líder de la Unión Soviética”.

El Lunes 11 de enero 2021, fue convocada por la VÍA ZOOM, la Asamblea Extraordinaria del COP. Fue invitado Illic Neven, Presidente de ‘Panam-SPORTS’, y CAMILO PÉREZ LÓPEZ MOREIRA, Presidente del COP. de Paraguay, a quién el Presidente del COI, había designado Observador de las Elecciones del COP, 2020-2024. En dicha asamblea según mis pesquisas el Delegado de Ciclismo puso en ridículo a ese personaje extranjero, nacionalizado panameño por conveniencia, MARCOS OSTRANDER, con su fundación de Remo: El Dr. Saúl Saucedo puso en ridículo al Presidente de la Federación Panameña de Karate, EDUARDO FRÍAS, quién habló Mal del Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas, miembro de la ‘C.E.I’. Saucedo le hizo recordar a Camilo Amado, y sus actuaciones como Discípulo de Miguel ‘Mike’ Vanegas.

Ocurrió de todo, como en Botica, en la ´reanudación’ de la Asamblea Electiva, como INDEBIDAMENTE se le llamó a la reunión realizada en la noche del 11 de enero 2021. El aún Presidente del COP, el Megalómano, Mitómano y Judas del Olímpismo de Panamá, al estilo de Donaldo Trump, que está a horas de un segundo ‘Impeachment’, en 4 años, no permitió LA PALABRA a los otros Miembros de la ‘Comisión Electoral Independiente, Miguel Vanegas y Buckley, a pesar de que el Lic. LUÍS NÚÑEZ. Jefe de la ‘C.E.I.’, LO SOLICITÓ, y dijo claro que expresaba su opinión PERSONAL, y no la de la ‘C.E.I’. Continuaré con más detalles mañana. Tomen nota de Esto.