¿Por qué el ¡ “Buen Gobierno”!, de ‘S.E.’, ‘LCC’, guarda silencio ante la ‘Dictadura’ del COP?

En el Coctel dije hace algunos meses después de la instalación de ‘S.E.’ Laurentino Cortizo Cohen, en el ‘Palacio de Las Garzas’, el 1° de julio de 2019, que finaliza el 1° de julio de 2024, como el 38º Presidente Constitucional de Panamá, me hacía recordar al Director del equipo o selección de Béisbol, cuando observaba que el ‘Lanzador o Director de la novena, no estaba funcionando bien, hacía un llamado al ‘Bull-Pen’, para que enviaran a un nuevo lanzador. En el ‘Diario Metro Libre’ del jueves 14 de enero de 2021, uno de los Títulos: “Nueva Directora General de Comunicaciones: La TERCERA Persona que ocupa este cargo EN UN AÑO. La Periodista María Elena Barrios, reemplaza a FERNANDO MOLINOS DELASWSKY. OSCAR RAMOS quien una vez fue reemplazado, pasó a ocupar la Dirección de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Am pyme).

Delaswky ahora fue nombrado por Cortizo como Asesor Presidencial. Esto parece un juego de PING-PON, desde la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE.’ ‘LCC’. El ‘Diario Metro Libre’, jueves 14 de enero 2021. “Guillermo Torres Díaz, Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) presentó su RENUNCIA al cargo. No se sabe la causa. Fue nombrado por Cortizo en agosto 19. Esto indica, que el ‘Jefe’ del ¡“Buen Gobierno”!, hará un llamado al ‘Bull-Pen’, para que le envíen un reemplazo. En el Diario Crítica, del viernes 15 de enero de 2021, una nota titula: “Saúl Saucedo asegura, que fue candidato en las Elecciones del Comité Olímpico de Panamá, por la Nómina ‘Los Atletas Primero’, donde La Letrada Damaris Young fue declarada ganadora, por un acto que en este espacio llama: ‘El papel de ‘Judas’ de Andrés Buckley y Emanuel Núñez, de la Comisión Electoral ‘Independiente’.

‘Sumario: “A espaldas de ‘Mike’ Vanegas de la ‘C.E.I.’, enviaron una nota al ‘COI’ que La Letrada fue Elegida”.

Ahora tomen nota de este descaro: “En la Página 6 del periódico ‘MI DIARIO’, del 15 de enero de 2021, dice: EDITORIAL: “LIMPIEZA EN EL DEPORTE”. “La reciente confirmación de Damaris Young como presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), luego de un conflictivo proceso de elección, no puede ser considerado como el cierre de otro lamentable episodio en el deporte nacional. Los hechos que empañaron el citado proceso, y que pocos VALIENTES, (¿quiénes son?. Los que están gobernando el COP, en forma ininterrumpida desde el 16 de Dic. 2012 hasta el presente?.) En la fecha citada, en elecciones convocadas por el COI, entonces presidido por el Dr. Jaques Rogué, mediante una ‘Hoja de Ruta para hacer las Elecciones el 16 de Dic. 2012, supervisado por Melitón Sánchez, entonces Miembro Activo del COI. Tomen nota de esto.)

Como pueden apreciar, los periodistas de algunos medios, siguen olvidando que no son Relacionistas Públicos, ni tomadores de Dictados del COP, que estos que hablan de LIMPIEZA EN EL DEPORTE, son los que lo vienen dirigiendo desde el 2012, hasta el presente, con el padrinaje, del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, en donde este servidor se EQUIVOCÓ, al titular el Coctel del 11 de enero de 2021. “El Coctel confía en el Presidente del COI Thomas Bach, de no creer en las ‘mentiras’ de Camilo Amado Varela, Jefe del COP. SUMARIO: Debe usar la táctica: “CONFÍA PERO VERIFICA”, del Presidente R. Reagan, a M. Gorbachov, Líder de la Unión Soviética. Sigue el Pres. del COI, confiando a ‘ciegas’ en Don Peré Miró Sellares, y James Mcleod, ambos que están vinculados a Solidaridad Olímpica del COI, y actuan como HADO-PADRINOS, de la Letrada Damaris Young y el Mitómano Camilo Amado Varela.

Debe saber el Pres. del COI, que los MISMOS que ahora critican a Pandeportes, estaban en la Planilla Permanente de dicha institución. MÓNIKA BOLOBOSKI LAIZ, en la Planilla de julio 2020, con cargo de Sec. General. Salario Base, $4,700.00 al mes, + $ 300.00 de Gasto de Representación. Total $5,000.00 al mes. IRVING SALADINO, Director Técnico de Deportes, con Salario base de $ 3,700.00, + $300.00 de Gastos de Representación, total de $4,000.00 al mes. HUMBERTO COLLADO, Asesor Legal, salario al mes, $4,000.00. ROBERTO DURÁN: Cargo de Embajador Deportivo, vitalicio, sin funciones definidas, $4,000.00 al mes. A partir del mes de SEP. 2020, Mónika Boloboski, que también es empleada Permanente del COP, que simultáneamente cobra en la Planilla del COP, fue sacada de la Planilla de Pandeportes.

Esto no es todo, pues, La Letrada, Damaris Young, recibía SALARIO DE $4,000.00 al mes en la Planilla de la Presidencia como Asesora Deportiva del Pres. ‘S.E’, ‘LCC’, al descubrir que actuaba de ‘doble-agente’, divulgando Informaciones a su ‘también Jefe, Camilo Amado Varela, ya que es una asalariada en la Planilla del COP. Este es la Persona, que está felicitando un personaje, con ‘O’ credibilidad como lo es LUISÍN MEJÍA, Presidente de ‘Centro Caribe-Sports’, cuyo nombre histórico era ODECABE, Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. No sorprende que esa felicitación también es de NEVEN IILIC ÁLVAREZ, de origen latino, nacido en Santiago de Chile, pero adulador de los ‘gringos’, en especial, Donald Trumph, el único Presi. de ‘USA’, que en el mismo periodo, que ha sido sancionado dos veces, con lo que llama ‘IMPEACHMENT’.

El Presidente ‘LCC’, que está consciente de que el Deporte en General, y que incluye el Olímpico, está regido por la Ley N° 50 que rige el deporte, en este Panamá que este servidor quiere con todos sus virtudes y también defectos, por lo que no debe permitir que un grupito de MITÓMANOS, que tienen sus instalaciones deportivos, en terrenos que son del Estado Panameño, ha pintado a su Gobierno, como ‘tramposos’, ante los ojos del COI, y lo peor, que a ‘Raja Tabla”, el COP ha establecido lo que llaman ‘TADPAN’ (Tribunal de Mediación, Conciliación y Arbitraje Deportivo) y que no tiene la aprobación del Gobierno de Panamá, y que allí por Esteban López y Lileana Sánchez , se resolverán los casos. Están exigiendo al Dr. Saúl Saucedo a llevar sus protestas ante el TADPAN, creado por el COP.

Veamos la Regulación del Arbitraje en Panamá, parte dice: “La ubicación geográfica de Panamá, en el centro bancario internacional, el régimen corporativo flexible y su Canal, son los que hacen que en este país sea interesante para los inversionistas extranjeros y nacionales. Estos inversionistas necesitan mecanismos RÁPIDOS y eficaces para resolver cualquier controversia que surja debido a sus actividades comerciales, sin las complicaciones, costos y Demoras que se conocen el los tribunales civiles de justicia. La Corte Sup. de Justicia ha tenido una participación permanente en este convenio arbitral. TIPOS. 1) El principal elemento del arbitraje es el principio de VOLUNTAD AUTÓNOMA (propia) DE LAS PARTES, otorgándole la supremacía frente el principio de libre acceso a la jurisdicción gubernamental. Además de este principio, las partes los mecanismos judiciales tradicionales para resolver sus controversias mediante el arbitraje.

El presidente del COP, el Mitómano Camilo Amado Varela, y el Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, (CCIAP), CÉSAR TRIBALDOS, y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, (CECAP), suscribieron un Convenio de Colaboración que permitirá la puesta en funcionamiento y operación, del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Panamá, (TADPAN). Esto no fue ni ha sido avalado por el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), que ahora dirige, Eduardo Cerda, por lo que no tiene ninguna validez. ¿Esto lo sabrá, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, desde su ‘Burbuja de Aire’. Lo dudo?. Tomen Nota de esto.