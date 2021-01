Damaris Young ‘Pres’, y C. Amado ex, Pres. del COP, enlodaron el nombre de Panamá

La Nota Suelta de Hoy. Por tratarse del mejor atleta masculino de la Natación Olímpica, MICHAEL PHELPS, tuve a bien leer un escrito que dice ‘LA NACIÓN’, con fecha 14 de enero 2021, sin nombre del autor del escrito:

Título: “Michael Phelps, Deprimido y con “altibajos aterradores”. Contenido: “Nicole Phelps, esposa del nadador

Multi-campeón olímpico, se sinceró sobre el apoyo a su esposo Michael en su viaje para mejorar su salud mental.

Nicole le dijo a Today Parents en una entrevista que el nadador retirado estaba lidiando con la DEPRESIÓN casi al mismo tiempo que Kobe Bryant murió en un trágico accidente de helicóptero en enero 2020. Para hablar de Phelps debo recordar a la generación del relevo, y atletas que compiten en la natación, parte de su historial en Juegos Olímpicos de Verano. Tuve el inmenso honor de ver a Phelps en varias olimpiadas.

Nació en Baltimore, Maryland, el 30 de junio 1985. Lo apodaban “La Bala de Baltimore’. Nadaba en: Estilo Libre, Mariposa, Espalda, y Combinado. Su entrenador era Bob Bowman. En los ‘JO’ de Atenas, Grecia en el 2004, ganó 6 medallas doradas: 100 y 200 Mts. Estilo Mariposa. Oro en 200 y 400 Mts. Combinados. Oro en el Relevo 4 x200

Mts. Libres. Oro 4 x 100 Combinados. ‘JO’ BEIJING 2008: Oro, 200 Mts. Libre. Oro: 100 y 200 Mts. Mariposa. 200 y 400 Mts. Combinados. Relevos: 4 x 100 y 4 x 200 Libres. 4 x 100 Combinado. JO, LONDRES 2012: Oro 100 Mariposa. Oro 200 Combinados. Oro 4 x 200 Mts. Libres. Oro 4 x 100 Combinados. ‘JO’ RÍO DE JANEIRO 2016. Oro 200 Mts. Mariposa. Oro 200 Mts. Combinados. Relevo 4 x100 Libre. Relevo 4 x 200 Mts. Libres.

En Campeonatos Mundiales ganó 26 Medallas de Oro, 6 de plata y una de bronce. ¿Qué les parece lectores?.

Sigo con el relato de su distinguida esposa: “Después de que Vanessa (Bryant) perdió a Kobe, todo lo que puede hacer fue mirar a Michael y decir, ‘¿ Podemos ayudarte?. Porque si te pierdo, no sé que voy a hacer”, agregó- dijo una madre de tres años. “Michael es el padre y socio más asombroso que podría haber pedido. La modelo, que se casó con el deportista en 2016, explicó que ha sido muy importante para ella darse cuenta de cómo puede ayudarlo y cómo no, informa el sitio eonline.com. “Solía pensar, ‘puedo arreglarlo. Puedo ser su terapeuta. Puedo ser lo que

él necesita, compartió. “Pero lo que he aprendido es que no puedes hacerte cargo de cómo se sienten, no importa

cuánto lo quieres”. Seguiré porque es importante comenzar a tocar el tema de hoy.

Título Principal del Coctel de hoy: “Damaris Young ‘Pres’, y C. Amado ex, Pres. del COP, enlodaron el nombre de Panamá”. SUMARIO: En la Revista ‘Around de ‘Rings’, con foto de La Letrada: “El COI hace fuerte Advertencia a Panamá”. Esto concatena con el título del Coctel del sábado 16 de enero: ¿Por qué el ¡ “Buen Gobierno “!, ‘SE.’, guarda silencio ante la ‘Dictadura’ del COP”. Quiero informar a ‘SE. ‘LCC’, que durante la Presidencia de ´SE’ JUAN CARLOS VARELA, en el 2015, y el ‘Showman ‘Bob Arango de ‘DG’ de Pandeportes, y el Mitómano CAMILO AMADO VARELA, Pres. del COP, y su Letrada DAMARIS (USA$) YOUNG, estaban totalmente opuestos a que FRANZ WEVER. Fuera candidato a la presidencia de la Federación Panameña de Natación, (FPN). Pese a su larga historia de deshonestidad comprobada, y audito de la Contraloría, contra el Pres. de la FPN, CARLOS CASTILLO, progenitor de DIEGO CASTILLO, que con ‘trampa’ logró que su hijo Diego, asistiera a los ‘JO’ de Verano, ‘GBR 2012, ayudado por Fernando Samaniego que tenía contacto con la FINA.

La Letrada al mismo tiempo hacia el Papel de Abogado de Carlos Castillo, para seguir en la jefatura del FPN. Comenzó con un rosario de Mentiras, que enviaban a la FINA contra Wever. Lograron convencer a la DRA. MARGO MOUNTJOY, que Wever era de todo, y no debía ser Pres. de l ‘FPN’. Lograron montar una encerrona en la Oficina Principal de la FINA, en Lausana, Suiza, donde el dueño absoluto de todo lo que se hace allí, está a Cargo del Director Ejecutivo, CORNEL MARCULESCU. En dicha reunión y Wever que aún preside la FPN, es

testigo, y lo denunció a su regreso a Panamá, de las expresiones FEAS Y E INCIERTAS, de la Letrada Damaris Young y CARLOS CASTILLO, contra el Gobierno de turno, y PRIMO del Jefe del COP, Camilo Amado. La encerrona fracaso. Siguieron las MENTIRAS de Damaris Young, hasta que finalmente la Dra. Mountjoy, Cornel

Marculescu, y el Presidente de la FINA, JULIO CÉSAR MAGLIONE, se convencieron que eran un par de Megalómanos y declararon a Franz Wever, Presidente.

Lo de hoy en el SUMARIO: “El COI hace una FUERTE ADVERTENCIA A PANAMÁ, es serio, y se conoce en todo los Países de los CINCO CONTINENTES; ¿y por qué? LA REVISTA’AROUNG THE RINGS’, que cuyo EDITOR Y FUNDADOR es ED HULA, y la EDITORA ES, SHEILA SCOTT HULA. Circula en diferentes idiomas. En una Página con fecha de 14 de enero de 2021, con una FOTO GIGANTE DE LA LETRADA DAMARIS YOUNG, (con una carcajada de que la Mitonomania rinde buenos dividendos). Advierte: “El COI hace una fuerte Advertencia a Panamá”. Sigue. (ATR)

Dice. “E, Comité Olímpico Internacional reconoce a DAMARIS YOUNG, (no dice en base a qué, y el documento

de dónde provino, y quién lo firmó), COMO NUEVA PRESIDENTA del Comité Olímpico de Panamá, y “ENÉRGICAMENTE”, RECHAZA la VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA de la Entidad Olímpica Nacional”. Según mis pesquisas nada de esto ocurrió, y la únicas violaciones están sustentadas en una Grabación en las Palabras del Miembro de la Comisión Electoral Independiente, (C.E.I.) Lic. MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS, con un amplio conocimiento del Movimiento Olímpico, y cito en detalles las violaciones que estaba cometiendo el

Presidente del COP, Camilo Amado Varela, que es un MEGANÓMANO, MITÓMANO, Y JUDAS DEL OLIMPISMO de Panamá, lo mismo que Damaris Young.

Al Pres. del COI, Dr. Thomas Bach, este servidor le aconsejó que ante estas figuras que son devotos de la mentira,

que debía usar la TÁCTICA del Pres,. de los Estados Unidos, Ronald Reagan. ‘CONFÍA PERO VERIFICA’, usado con lo que decía. M. Gorbachov. Fue Amado que violó el Artículo 17, de los Estatutos vigentes del COP, que ayudó el no muy bendito Peré Miró, y su paisano Andrew Camps lo ayudó a confeccionar. Artículo 17 1. El Procedimiento Electoral debe ser de la siguiente manera: “En la Asamblea General que precede a la Asamblea General, Electiva, la Asamblea debe elegir una Comisión Electoral Independiente la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso electivo como un todo, (desde la recepción de las nominaciones hasta la proclamación de los resultados finales). Esta Comisión Electoral Independiente, estaba

Compuesto de tres miembros, y DOS ANDRÉS BUCKLEY y EMANUEL NÚÑEZ, que fueron nombrados por la

Nómina de Camilo Amado y Damaris Young, hicieron el PAPEL DE JUDAS, y le dieron sus votos a Damaris Young, en violación con la aprobación de una SEGUNDA VUELTA. Con todo respeto, estos elogios que ustedes

del COI le están dando a Damaris Young, pone un signo de interrogación en la seriedad del COI, y mucho más de los que están al frente de Solidaridad. El COI así como exige que respeten la Carta Olímpica, ustedes deben respetar las Leyes deportivas de Panamá. Mañana seguiré con los elogios mucho inmerecidos a la Letrada Young.