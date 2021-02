“¡Magistral!”: La Dirección del Cubano A.Urquiola a Panamá, en la 63ª Serie del Caribe de Béis., 2021

Tema de hoy. Hay un refrán popular que se repite con frecuencia que dice: “En la puerta del horno se quema el Pan”.

Es por ello que algunos dicen: “Hay que irse con cuidado y calma”. En esta Serie del Caribe de Béisbol Profesional, cuyo escenario es Mazatlán, México, en el Estadio Teodoro Mariscal, casa del equipo ‘Venados de Mazatlán’, con capacidad de 16,000 fanáticos. La final era anoche sábado 6 de febrero 2021, a las 20:00 horas (8:00 p.m.) México tenía el partido programado un horario especial, si clasificaba. Pues, esto no ocurrió. Una información de Prensa Latina originada en Mazatlán, México, publicó: “ El equipo de Puerto Rico, (Criollos de Caguas) derrotó 2-1 al de México, (‘Tomateros de Culiacán), con un jonrón decisivo de Reymond Fuentes y enfrentará a los Águilas Cibaeñas, de República Dominicana, en la final de la Serie del Caribe.

El jardinero izquierdo Fuentes desapareció la pelota por el jardín derecho en el cierre de la cuarta entrada con un compañero en base, después de que en el propio capítulo la novena anfitriona abriera el marcador por sencillo impulsor del guardabosque Joey Meneses. La victoria en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán correspondió al derecho de 21 años Luis Medina, quien en cinco innings solo permitió dos incogibles- ambos en el cuarto- y una carrera limpia, con cuatro ponches y dos boletos. El mánager de Criollos de Caguas, Ramón Vázquez, utilizó a tres relevistas para preservar la ventaja, con destaque para Rayan González, de actuación perfecta durante los dos últimos episodios del duelo beisbolero para acreditarse el salvamento.

Con la derrota cargó el abridor de Tomateros, (Méx), Manny Barreda, pese a su buena labor durante cinco entradas, en la cuales aceptó dos anotaciones limpias y cuatro imparables. En el partido, solo dos bateadores conectaron más de un incogible, el patrullero central de Criollos, Jarren Durán, 3-2, y el camarero de Culiacán, Ramiro Peña, de 4-2.

Al hacer referencia a la participación de Panamá en esta 63ª Serie del Caribe 2021, de Béis. Profesional, representado por los Federales de Chiriquí, tengo que reconocer el esfuerzo del Sistema Estatal de Radio y ‘TV’, (SER-TV), propiedad del Gobierno de turno, por permitir que se vea el desarrollo de este certamen. También felicitar a los colegas y analistas de ambos sexos, por la buena labor que han realizando.

El Título Principal del Coctel del lunes 1° de Feb. 2021, leía: “El deporte Profesional, Olímpico. Juvenil etc., de Panamá, no se zafa de la Improvisación”. Sumario: El Béisbol va a la Serie del Caribe con un ‘pick-a-side’. No hay Preparación para los 1° ‘JJP’, 2021. Un escrito de ‘EFE’, riginado en Panamá, el 30 de enero 2021, tituló: “El Combinado de Panamá representado por los Federales de Chiriquí, parteó este sábado hacía Mazatlán, México, en donde le harán frente a la Serie del Caribe 2021, con esperanza de ganar el torneo, a pesar de un panorama de incertidumbre previo a la cita deportiva. Los panameños que ya fueron campeones en el 2019, buscarán repetir la hazaña, en esta ocasión comandados por el experimentado estratega cubano Alfonso Urquiola, (no por un ‘Gurú Paisa’ que se ha convertido en sanguinarios de las arcas de Pandeportes).

“El manager quién ganó en el 2015 el Título de la Serie del Caribe de Puerto Rico, con los ‘Vaqueros de Pinar del Río’, reconoció que el torneo es de alto nivel, pero que está concentrado en ir partido por partido, sin dejar de pensar en el campeonato. Si hay algo que no critico tanto a los colegas que describen, comentan, elogian a la dirigencia de ‘PRO-BEIS’, y unos funcionarios del ‘Buen Gobierno’, está buscando protagonista, no han dado a conocer quién es ALFONSO URQUIOLA CRESPO, y su trayectoria en el Béisbol, primero como pelotero, luego entrenador, etc. Nació en Bahía, Honda, Pinar del Río en, octubre de 1953. Cada vez que escucho la palabra ‘Pinar del Río’, me hace recordar a Bartolomé Maximiliano Moré, que nació en Santa Isabel de las Lajas, Pinar del Río, y apodado: “El Bárbaro del Ritmo. El Sonero mayor, y el Príncipe del Mambo. Y aquella melodía: “Pinar del Río que Rico eres. “Me voy pa’ Pinar del Río’.

Como pelotero Urquiola bateaba y lanzaba a la derecha. Fue por muchas temporadas el segundo bate en los equipos Pinar del Río en series nacionales. La maestría en la defensa no le hizo descuidar la ofensiva, de que también resultó un factor importante en la alineación pinareña. Series Nacionales. Debutó al principio de la década de 1970, con el entonces conjunto de Pinar del Río, pero entonces transferido a la novena Vegueros con el cual desarrolló su brillante carrera. Sus Resultados en Eventos Internacionales: 1), Medalla de Oro ‘CM’ de Béisbol en 1973; en La Habana en 1974 en Colombia; 3n 1978 en Italia; en 1980 en Japón; y en 1984 en Cuba. COMO DIRECTOR, en 1998 en Italia.

Medalla de Oro, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1974; y en Medellín, Colombia en 1978.

Urquiola dirigió el equipo que dividió en el Tope Bilateral contra el equipo de GRANDES LIGAS, Orioles de Baltimore en 1999, y el que ganó el ORO en los ‘Juegos Panamericanos’ de Winnipeg, Canadá, en ese mismo año.

Dirigió el equipo de Vegueros de Pinar del Río, que obtuvo la Serie del Caribe que se efectuó en San Juan, Puerto, en febrero de 1915. RETIRO DEL DEPORTE. Una vez retirado se convirtió en manager. En este nuevo trabajo resultó tan exitoso, como cuando era jugador activo. Fue campeón con Pinar del Río, en la década de 1990. Durante los ‘JP’ 1999, fue manager de Cuba en el primer evento en el que se enfrentaron cubanos a JUGADORES PROFESIONALES

Cuba ganó el torneo, y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Como manager, dirigió la Selección Nacional de Panamá en 2007. Dirigió el equipo de Béisbol de la Provincia de Chiriquí donde ganó dos títulos (2002 y 2004). ‘DT’

2013 de Los Santos. En otras fechas también estuvo al frente de equipos en Panamá. Luego regresó a Pinar del Río para seguir dirigiendo equipo. Como una coincidencia, según mis pesquisas, su hijo del mismo nombre, Alfonso Urquiola Jr., está dirigiendo el equipo de Pinar del Río en la final del campeonato cubano.

Su manejo de lo que llamé ‘Pick-a-side’, es decir, la selección de los Federales de Chiriquí, en la 63ª Serie del Caribe de Béisbol 2021, fue buena. El domingo 31 de enero: Panamá 6- Venezuela 3.LUNES. 1° de febrero: Panamá 9- Colombia-5. MARTES 2 DE FEB: Rep. Dom. 11. PANAMÁ 6. MIÉR. 3 DE FEB: México 6. Panamá 3. JUEVES:

4 de FEB: Panamá 8. Puerto Rico, 9. VIERNES 5 DE FEBRERO, en la primera Semi-FINAL, para avanzar a la

Serie Final, todo lucía a la mil maravilla para nuestra novena, Los Federales de Chiriquí, lucían dominantes frente a Los ‘Águilas Cibaeñas de República Dominicana, pero los quisqueyanos nos dejaron en el terreno con su triunfo: 4-3.

Finalmente entristece, como el ‘Villano’ y Ex ‘cuasi Dictador de los Estados Unidos, Donald Trumph, tenía a altos dirigentes de los países latinos, incluyendo al Jefe de “ Nuestro Buen Gobierno”, de decir NO a todo lo que salía de Cuba, fue por ello que Juan Francisco Puello, Alto Comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, cerró todas las ‘puertas’ para impedir que Cuba que es fundador de la Serie del Caribe de Béisbol, participara en la contienda en México. El Presidente del Comité Olímpico Cubano (COC), Roberto León Richards, lo calificó en un mensaje en

Twitter de intolerable. Ojalá que esto no se repita para la Serie del 2022. Tomen Nota de Esto.