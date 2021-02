¿Qué N° de Certificado del ‘R.P.’, Acredite a la ‘Letrada’ D. Young, Pres. del COP, 2020-2024?

Uno de los misterios de nuestro Deporte Olímpico, que aún está por resolver, es que haciendo mis pesquisas, no he podido dar con el Número de Certificado del Registro Público de mi querido Panamá, que acredite a la Letrada del COP, Damaris Young, como Presidenta del Comité Olímpico de Panamá, del periodo 2020-2024. Como subrayé en el Sumario, el Mitómano Camilo Amado Varela, aparece como Jefe del COP, con su periodo vencido de 2016-2020.

Por otro lado, en el Registro Público de Panamá, con fecha de 2011, aparece firmado por, EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLAMA Motivo. Solicitud de PUBLICIDAD, Localización, Panamá, Panamá. Certificado de Fundación. Con vista a la Solicitud. Entrada 100117/2020, de Fecha 11/14/2020. Que la Fundación. Unión Panameña De REMO AFICIONADO. Tipo de la Fundación PRIVADA, se encuentra registrada (Persona Jurídica), Folio 250305-4401-50E, el martes 5 de julio de 2016, y así sigue, este señor que adquirió la ciudadanía panameña para lucrarse del deporte. ¿ Hasta cuándo nuestro deporte seguirá sin echar a este señor en la ‘letrina’ de lo que no sirve?.

Pasando a otro punto, a petición de los Japoneses, el Karate hará su primera aparición en el Programa de Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021, en su nueva fecha del 23 de julio al 8 de agosto 2021. ¿Qué es Karate?.

Un Arte Marcial que se originó en Okinawa durante el periodo de la dinastía Ryukyu. Se extendió por todo Japón durante la década de 1920 y luego por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es predominantemente un arte de golpear con, MANOS, PIERNAS, y otras partes del Cuerpo. Su practicante se denomina Karateka. La lucha del karate para llegar al programa Olímpico se remonta a la década de 1970. En 2015, el ‘CO’ de Tokío 2020, propuso la inclusión del karate como uno de los cinco (5) nuevos deportes, una decisión que fue aprobada por el COI.

La competencia de Karate consiste en dos modalidades, KATA, que son demostraciones de FORMAS que consisten en una serie de movimientos ofensivas y defensivas dirigidos a un oponente virtual.

Los competidores eligen la Kata que exhibirán de entre las 102 reconocidas por la Federación Mundial de Karate. En enero de 2019 se adoptó un sistema de puntuación que consiste en que SIETE JUECES puntúan la Kata, pero se desechan las dos peores notas. Las tres que quedan en el medio se suman para determinar la puntuación final y, por lo tanto, el ganador. Hablando un poco más del Kata, ya que allí compite el compatriota HÉCTOR CENCIÓN, que ha sido Campeón Mundial Virtual. Para los ‘JO’ de Tokío 2021, Calificarán 34 HOMBRES: País sede 4. Com. Tripartita 2, Totales 40. MUJERES 34: País sede 4. Com. Tripartita 2. Totales 40. Gran Total. 68 Atletas. País sede 8: Com.

Tripartita 2. Gran Total, 80 atletas. Máximo Atleta por CON 4 hombres y 4 damas. 1 atleta en cada evento. Volviendo al Kata, el atleta masculino y una leyenda, es sin duda alguna, ANTONIO JOSÉ DÍAZ FERNANDEZ, oriundo de Venezuela. Es el número 4 en el Ranking Mundial; Cinturón Negro, y 6° Dan.

Mientras en Kata hablamos de formas, en lo que es KUMITE, es la modalidad más importante del Karate, porque significa (COMBATE). En Kumite, DOS (2) Karatecas se enfrentan en un área de competición de 8 x 8 Metros. Los Atletas deben dar una serie de golpes en el área objetivo del cuerpo de su rival con energía y precisión. Los ataques con la forma adecuada, potencia y control suman entre uno a tres puntos. Un competidor gana acumulando OCHO (8) PUNTOS más que su oponente durante el combate o logrando más puntos que su oponente en el tiempo asignado (tres minutos). En caso de empate, el competidor que se anotó el primer punto es el ganador. Si ninguno suma, el vencedor será declarado por decisión de los jueces. En Kumite las damas competirán en Tres Divisiones. 1), 55 kilos. 2), 61 Kgs.

3) +61 Kilos. HOMBRES. 1) 67 Kilos. 2), 75 kilos. Y 3) +75 Kilos. En cuando a Panamá, no contamos con atletas Femeninas y masculino de nivel de Juegos. Olímpicos. Tomen Notas.

Las Notas Sueltas: N°1) Una nota de Prensa de la Agencia ‘EFE’, originado en San Juan, Puerto, el jueves 18 de Feb. 2021, Tituló: “Puerto Rico confirma su participación en la COPA del Caribe de Béisbol en Curazao”. Contenido: “Puerto Rico participará en la tercera edición de la Copa del Caribe, que transcurrirá del 16 al 24 de abril en Curazao, informó este jueves la Federación de Béisbol. “Es la primera vez que Puerto Rico confirma su participación en este torneo, que nos ayudará a evaluar e identificar los jugadores que presentamos en el Preolímpico”, declaró el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles. La competencia es organizada por la Confederación del Caribe de Béisbol y servirá de preparación a los pupilos del ex pelotero Juan ‘Igor’ González para el Preolímpico de las Américas, Indicó Quiles.

González, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana en Las Grandes, dirigió la planilla puertorriqueña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en 2018 en la ciudad Colombiana de Barranquilla. También condujo a la novena en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima. “Es importante que nuestro Equipo Nacional tenga la oportunidad de enfrentar competencia de alto nivel previo a un evento de tanta importancia. Esa fue la clave del éxito en las medallas de oro del 2018 y 2019”, destacó Quiles. Junto a Puerto Rico, están confirmados para participar en el torneo de Curazao, República Dominicana, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Haití. El Comité Organizador está en espera de la respuesta de: Venezuela, PANAMÁ, Chile y Perú. Quiles dijo que el torneo también acumula puntos para el ranking de béisbol de la (WBSC) Confederación Mundial de Beisbol/Softbol.

Nota Suelta N°2). Con fecha miércoles 17 de febrero de 2021. Recibí un Comunicado de Prensa de la Fundación, Thompson Reuters, con título principal: “La Fundación Thomson Reuters, le invita a unirte a nosotros para Discurso Anual de Frenar la Esclavitud, mientras celebramos los dedicados a luchar contra toda forma de Esclavitud Moderna y Trata de Personas. Hay varios Ponentes que mañana daré sus nombres, y que a partir del jueves 25 de 1:00 a 2:50 p.m. darán a conocer sus enfoques y puntos de vista. Tomen nota de esto.