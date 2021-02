¿ ‘Fake News’ o qué?. Dicen que ‘Rasputín Cerda’, se reune con Asociaciones ‘Brujas’?.

Tema de hoy. Al visitar el Sitio Web de Pandeportes, la presencia del ‘DG’., Eduardo Cerda Quintero, apodado, ‘Rasputín el Monje Loco’, su presencia y apodo, es una copia de carbón, como ocurrió en distintas administraciones.

Algunos eran positivos. En el periodo de ‘SE’, Ernesto Pérez Balladares, 1994-1999, su apodo era ‘El Toro’. Vino el Periodo de la primera Dama que ha ocupado la silla presidencial Mirella Moscoso del 1° de Sep. de 1999 al 31 de Ago. 2004. Su apodo era La Doña. Vino el Periodo de ‘SE’, Martín Torrijos Espino, del 1° de Sep. de 2004, al 1° de julio de 2009. Su apodo, “El Muñeco que Pasea’, le fue puesto por Eladio Fernández, que ocupaba la presidencia de la Asociación de Jubilados Independientes. ‘S.E. Ricardo Martinelli Berrocal, 1° de julio 2009, al 1°de julio 2014. Apodo ‘El Loco’. ‘S.E’, Juan Carlos Varela, 1° de julio 2014, al 1° de julio 2019. Una gráfica de ‘JCV’, con un caparazón de Tortuga, le ganó su apodo de ‘El Tortugón.

Por último, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, inicio su presidencia el 1° de julio de 2019. Se auto-apodó, “¡El Buen Gobierno!”. Estableció un Nuevo Código de Conducta: 1), No Mentir. 2), No Hacer Trampa, 3). No Robar. El Deporte fue exonerado de este Código de Conducta. Prueba: Las extensiones solicitadas para resolver el caso millonario de malos manejos de Fondos de Pandeportes.

El papel que está ejerciendo Eduardo Cerda Quintero al frente de Pandeportes, en esta administración de ‘SE’, ‘LCC’, es igualito como hacia ‘El Cacique’ Mario Pérez, durante la presidencia de Juan Carlos Varela. Es por ello que hay poca informaciones , con ciertas excepciones, de la delegación de Panamá, a los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío, 2021. En la sección ‘SALA DE PRENSA’, de Pandeportes, están las informaciones atractivas para el Presidente: 1) “Histórico para el Ciclismo Panameño en Europa. Este sábado 20 y domingo 21, el Equipo Continental Panamá, es Cultura y Valores, se enfrentará y se convierte en el primer Equipo Continental de Centroamérica en llegar a suelo europeo.

Viajaron el 14 de febrero desde Tocumen, y fueron recibidos en Turquía por una fuerte corriente fría. Cierto es que todos los panameños nos sentimos orgullosos de que por primera vez en nuestra historia del deporte olímpico, uno de nuestros atletas, CHRISTOPER JURADO, que es del Servicio Aeronaval, (Senan), logró un cupo en Ciclismo de Ruta, para los ‘JO’ de Tokio, Japón, en los ‘JP’ celebrados en Lima, Perú, en el 2019. No debemos olvidar de que en América, Colombia, Estados Unidos, tienen excelentes atletas en las distintas modalidades del ciclismo.

Atendiendo solo la agenda de ‘S.E.’ ‘LCC’, habla de la Creación del Salón de la Fama y el Museo del Dep. Panameño (que tiene sabor a rebusca). Esto no es todo; pues, anuncia en su ‘Sala de Prensa’ Nuevo Gimnasio Sión Cohen, Consejo Municipal de Chitré. (en todo Rasputín Cerdá, es el ‘cantalante’) Proyecto, 6,400,000.00 balboas, licitado en la 2ª SEMANA DE FEBRE 2021. Tomen nota lectores, hay desempleo, asesinatos, robos, etc., pero el ‘!” Buen Gobierno ¡”, tiene dinero para esta obra. Esta ‘podría’ ser prueba, por la cual pese a que Cerda es ‘0’ a la Izquierda, se quedará en su cargo, más pegado que ‘Crazy-Glue’. Sobre el título principal de hoy, ¿ ‘Fake News’ o qué. Dicen que ‘Rasputín Cerda’ se reune con Asociaciones ‘Brujas’?. Haciendo mis pesquisas, dicen que dicha información apareció en una página de Instagram de Pandeportes.

Nota Suelta N°1. Una noticia de la Agencia EFE, de 19 de febrero de 2021, originado en Houston, Texas, USA. Títuló Doctor FAUCI considera que podría darse la Vuelta de Aficionados al Béisbol. Contenido: “La posibilidad que la temporada de béisbol profesional de las Grandes Ligas pueda darse con la asistencia de ESPECTADORES es real, de acuerdo con la opinión vertida por el doctor Anthony Fauci, principal experto de enfermedades infecciosos de Estados Unidos. Fauci es cautelosamente optimista sobre la posibilidad de que los aficionados regresen a las gradas para la temporada 2021 de las Mayores, siempre que la tasa de infecciones por la Covid-19 sigue en receso.

El experto médico expresó este viernes su ‘optimismo’ en declaraciones a la cadena de televisión ESPN. “Existirán muchas posibilidades de tener una temporada de béisbol que sea completa’, valoró Fauci. ‘Con aficionados en las gradas, tal vez NO UNO AL LADO DE LA OTRO y habrá restricciones de salud pública como el uso de máscaras y cosas así. Fauci advirtió que la asistencia de los aficionados dependerá de que se mantengan las tendencias actuales y que aún está por verse el impacto total de ciertos variantes del coronavirus. Se espera que los entrenamientos primaverales comiencen con aficionados limitados en Florida, Houston Astros y Washington Nacionales que tienen boletos a la venta ahora.

La asistencia de los aficionados durante la temporada está determinada por los municipios locales, pero los clubes deben presentar un plan a la oficina de la liga que debe ser aprobado de acuerdo con los consejos de sus expertos de salud. Los Tampa Bay Rayos son un equipo que ha anunciado un plan específico, en su caso, 7.000 aficionados permitidos en el Tropicana Field, para el inicio de la temporada en abril. Fauci no está seguro de cuándo las Grandes Ligas verá el regreso de los estadios llenos, y dice que probablemente se vacunará al 75% y el 80% de la población y que la tasa de infección se mantendrá muy baja”. ¿ Como ve estos los amantes de uno de nuestro deportes favoritos?.

Nota Suelta N°2). Una Información de la Agencia ‘EFE’, originado en Panamá, el 19 de febrero de 2021, y no es de mi agrado, y lo trataré de explicar el por qué, tiene como título principal: “Siete Suramericanos y un Español dirigirán Clubes Panameños en la Apertura: Contenido: “Dos colombianos y dos venezolanos, un uruguayo, un brasileño, un español, un argentino y CUATRO PANAMEÑOS, ocuparán los banquillos de los doce clubes que compiten desde el Jueves por el título del torneo Apertura panameño 2021. El Club Atlético Independiente de La Chorrera, (CAI), flamante campeón, es dirigido de nuevo por el venezolano Francisco Perlo, quien ya suma dos títulos en Panamá. Su compatriota Julio Infantes, quien en la temporada pasada debutó al frente de Costa del Este, se ha transferido Herrera, uno de los equipos de expansión para esta temporada.

El Árabe Unido de Colón, que atesora 15 títulos, será dirigido de nuevo por el colombiano Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán, quien ya ha llevado a esta institución a la conquista de tres certámenes: Clausura y Apertura 2015 y Clausura 2016. Además, como jugador también salió campeón en 2008. El Tauro, que también tiene 15 copas en su palmarés, tendrá en el banquillo a Julio César Dely Valdés, ex seleccionador de Panamá, y ex jugador del Málaga Español. ‘Panagol’ dirigió durante seis años el Árabe Unido de Colón. Su hermano gemelo, Jorge Luis Daly Valdés comenzará su segundo semestre con Los Leones de Plaza Amador. Los placinos de Jorge y los taurinos de Julio tienen una enconada rivalidad histórica que ha tronado sus partidos clásicos.

El emergente Veraguas Club Deportivo que es administrado por inversionistas españoles, se ha decantado por Isaac Jove, de 40 años quien, además de trabajar en clubes de su país, lo hizo en Grecia y Portugal. Otro colombiano conocido en Panamá es Gonzalo Soto, quién dirigirá nuevamente el San Francisco de La Chorrera, el subcampeón del del último torneo en Panamá. Soto ya condujo a dos títulos al Tauro. El uruguayo Eduardo Méndez ha llegado para dirigir al Sporting San Miguelito y con él trae la experiencia de haber entrenado a clubes de Costa Rica y Guatemala.

Pero en Panamá ya fue asistente del brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimarães cuando dirigió la selección absoluta. El Club Deportivo del Este presenta esta temporada al brasileño Felipe Borowiski y el Atlético Chiriquí mantuvo al Argentino Patricio Zampó. El panameño Gary Stempel dirigirá el Club Deportivo Universitario, y su compatriota Cecilio Garcés al Alianza. Terminó preguntó. Con tantos panameños retirados del Fútbol Profesional, por qué hay tan pocos dirigiendo en el fútbol panameño, pero sí en la Planilla Permanente de la Presidencia de la República, con jugosos salarios? ¿Quién responde a esa pregunta?.