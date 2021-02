Luchadores de Panamá van a la ‘Aventura’ Clasificatoria, en Bulgaria

Tema de hoy. En la página 22 del Diario Crítica del jueves 25 de febrero 2021, un escrito del estimado colega, Joe Isaac González, tituló: Colgado. ‘Preparación’. “Luchadores panameños entrenarán en Bulgaria’. Parte del Contenido: “Los luchadores panameños Alvis Almendra, Ricardo García y Ashley Zárate, además del entrenador Antonio González, viajarán el 5 de marzo a Sofía, Bulgaria, donde participarán en un camping que servirá de preparación para el CLASIFICATORIO de este deporte para los Juegos Olímpicos de Tokío que se celebrarán este año. La información fue confirmada por el tesorero de la Fed. Panameña de Lucha, Guillermo Mojica, quien agradeció a Pandeportes, especialmente a su director, EDUARDO CERDA, y al Director Técnico, IRVING SALADINO, por apoyar esa preparación. (lo único que saben estos dos ‘magnates de Pandeportes’ es dar dinero, porque repito, no sé por qué número de veces no están versados en Metodología del Deporte, y el papel importante que juega el Metodólogo en una institución deportiva).

Sigue informando el colega Joel González. “La importancia de participar en este campamento es que los atletas podrán

Foguearse en el centro de alto rendimiento de Sofía, Bulgaria, con campeones olímpicos y mundiales de más de 20 países para buscar los minutos de combates y así completar los trabajos que se han hecho en la Burbuja de Antón’, explicó Mojica. Dicho campaña iniciará el 10 de marzo y se extenderá hasta el inicio de la competencia clasificatoria

Tokío 2020”. Como tengo conocimiento del tema, comienzo por informar que para los XXXII ‘JO’ de Verano con su nueva fecha de 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre 2021.

Agrego que la LUCHA no tiene ‘WILD-CARD’ para AMÉRICA LATINA para los ‘JO’ de Tokío. Tomen nota.

En Bulgaria el TORNEO CLASIFICATORIO para Tokío 2021, será del 2-9 de mayo. También Budapest, Hungría, está haciendo el papel de Base de Entrenamiento del 11 de abril al 1° de mayo. Según mis pesquisas, hay un Torneo Abierto de nombre, Don Kolov Nicola Retrof.

En el Coctel donde con frecuencia, cito algunas melodías de Canto-Autores, con frecuencia de nuestro compatriota, RUBÉN BLADES, en esta oportunidad, usaré una del Cubano, FERNÁNDO ÁLVAREZ. “Bájate de Esa Nube y Ven Aquí a la Realidad”, para CONCATENAR con el Título Principal de hoy. En la Lucha Olímpica, estilo Grecorromano, nuestro atleta ALVIS ALMENDRA compite en la Div. de 87 kilos. El ranking 2020: de ‘Unitedworldwrestling.org’, no está clasificado.N°1): Viktor Lorincz. N°2:) B. Zhuir. (UKR).N°3) A. Rustin. N°5. DANIEL GREGORICH, (Cuba) N°7), Raúl Josef Patrick, (USA). N°9), Luis Eduardo Avendaño, (VEN). LUCHA. ESTILO LIBRE FEMENINO: 62 Kilos: (ASHLEY ZÁRATE, (PANAMÁ), no está clasificada en el ranking. N°1. T.Aisuluw, (KGZ). N°2) Yussin Taybe Mustafá., (BUL). N°5), Kayla Collen Kiyoko, (USA). N°11) Velle Mallory, (USA). N°14), Yais Núñes. (Brasil.) LUCHA. ESTILO LIBRE 57 KILOS HOMBRES. (RICARDO GARCÍA, PANAMÁ, no está Clasificado) N°1), Uguev Zavur, (RUS). N°2), S. Atle (TUR.) N°7), Oscar. E Tigreros, (COL). N°12), Reineri Andreu Ortega, (CUBA).

N°17), Venezuela. N°18) Estados Unidos. No debemos continuar con ese auto-engaño. Tomen Nota serio de esto.

Las Notas Sueltas: N°1) Un Escrito de la Agencia EFE, fechado el 24 de Feb. 2021, en Moscú, Rusia. tituló: “Los Atletas Neutrales de Rusia, no reciben Luz Verde para competir en los europeos”. Contenido: “Los atletas neutrales Rusos no han recibido luz verde para competir en los Europeos de pista cubierta que se celebrarán del 5 al 7 de marzo en Polonia, anunció este miércoles Irina Preválela, presidenta interina de la Federación Rusa de Atletismo. (FRA).

“Primero el Consejo (the World Atléticos) debe aprobar el plan de rehabilitación remitido por la FRA y después ya se abordará la concesión de estatutos de neutralidad a los atletas rusos”, dijo Preválela a la agencia TASS.

World Athletes concede prioridad a la reinserción del atletismo ruso y sólo después, a partir de mediados de marzo, analizará la situación en torno a los atletas neutrales. “Por eso, los atletas rusos no acudirán al campeonato invernal”, agregó Preválela. La decisión deja por fuera de los Europeos a la triple campeona mundial de salto de altura, María

Lasitshene; a la campeona mundial de salto con pértiga, Anzhelika Sidorova, y el subcampeón mundial de los 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov. La legendaria velocista rusa reconvertida en funcionaria adelantó a mediados de febrero el envío a World Athletes (federación internacional de ese deporte) la hoja de ruta para su rehabilitación con el fin de poder inscribir a varios de sus atletas en los Europeos bajo techo.

“Nos gustaría que nuestros deportistas compitieran en Polonia. Estoy agradecida a todos nuestros atletas y espero que, si no ahora, en verano los vemos a todos en la arena internacional. Porque esto ya no hay quién lo aguante”, declaró entonces Preválela. En diciembre pasado se supo que Rusia tenía de plazo hasta el 1 de marzo para presentar un plan estratégico de reforma de su atletismo, incluido desde 2015, por connivencia con el dopaje. Recientemente, Preválela asumió la presidencia de la FRA después de que su nuevo presidente, Piotr Ivanov, tuviera que dejar el cargo por un plazo de dos años en cumplimiento de las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje, (AMA).

Nota Suelta N°2), Otra nota de la Agencia ‘EFE’ originado en Madrid, el 24 de febrero 2021, título: “Echevarría vence en longitud sin marca mundial del año”. Contenido: “El cubano Juan Miguel Echevarría, ganador del ‘World Indoor Tour en Longitud antes de llegar a Madrid, consiguió la primera victoria de la reunión con un salto de 8.14 metros insuficiente para recuperar el primer puesto del ranking mundial de la temporada. Un año después de ejecutar en esta misma pista un salto de 8.41metros , récord del World Tour en vigor, que terminó siendo el mejor tiempo, el campeón mundial bajo techo ha obtenido esta vez, un salto victorioso en la primera ronda del concurso. Echevarría, que venía de saltar 8.25 en Lievín (Francia), nunca más ha superado los 8 metros en el foso madrileño, pero tampoco lo hicieron sus rivales en todo el concurso. El ucraniano Vladyslav Mazur se clasificó segundo con 7.98, y Eusebio Cáceres, reciente campeón de España con7.91, terminó cuarto con 7.68. El récord de la reunión madrileña continúa en poder de otro cubano, Iván Pedroso, con 8.43 desde 1996”. Tomen nota de esto.