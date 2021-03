La dirigencia deportiva desconoce “La Alianza Global de Integridad Deportiva”

Cuando miramos el segmento deportivo de los distintos diarios damos con la serie de torneos deportivos improvisados y en algunos inclusive, tienen etiqueta de que son para clasificar para los ‘JO’ de Verano, Tokío, Japón 2021. En el torneo Boxam Internacional celebrado en España. Como el Boxeo Olímpico otorga dos medallas de bronce, la ‘super estrella’ panameña, Atheyna Bylon, ganó una, pero en su combate de Semi-Final perdió por decisión unánime en la División de 75 kgs., contra Rami Pooja. Se vio a Bylon con algunos problemas con los cordones de su zapatilla.

Se aproxima en Torneo Clasificatorio para los 32° ‘JO’ de Verano, Tokio, Japón 2021, y ya está en marcha las improvisaciones, en el Atletismo. Héctor Cención, viajó a Estambul, Turquía en Karate, en la modalidad de Kata. Está de N° 38 en el ranking Olímpico. Resumiendo: La dirigencia local, y sus atletas, ven a estos Juegos como un ‘paseo’.

En este mes de marzo, siendo el día 8 el Día Internacional de la Mujer, un escrito del 6 de marzo de 2021, en la Revista ‘Around The Rings’, (ATR), cuyo Fundador y Editor es Ed Hula, y la Editora, Shella Scott Hula, Tituló: SIGA (Integridad de Alianza Global). Liderazgo Femenino en el Deporte, Cumbre Web, 8-10 de Marzo, 2021”. Contenido: “La primera WEB de SIGA de Cumbre Sobre el Liderazgo Femenino en el Deporte, contará con más de 70 LÍDERES MUNDIALES, y Altos Ejecutivos de la industria del deporte, el evento fue celebrado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Consistirá en 12 WEBINARES en Vivo, Dos (2) Sesiones Especiales, Taller Digital, y una serie de discursos magistrales, de líderes de la industria de Alto Perfil incluyendo a: Diana Bracco, Vice-Presidente de B20 & Embajador del Empoderamiento de Mujeres, Presidente CEO. Grupo Bracco, Mariya Gabriel, Comisionado de Estados Unidos para Innovación, Investigación, Cultura, Educación, y Juventud, y Tatiana Valovaya, Directora General de Naciones Unidas.

La Cumbre refuerza los esfuerzos por la Integridad Global de Alianza Global, (SIGA), que promueve la buena gobernanza en todas las áreas y NIVELES del Deporte. El Deporte no tiene razón para sentirse orgulloso cuando se trata de la Buena Gobernanza, y la IGUALDAD DE GÉNERO. Debería estar en el podio, no al final del ranking. La representación femenina en la MESA SUPERIOR no está AUMENTANDO, “¡ESTÁ DISMINUYENDO “!, y eso es INACEPTABLE. El CEO (Director Ejecutivo) de SIGA, Emanuel Macedo de Medieros dijo: “Para cambiar esto, NECESITAMOS A TODOS INVOLUCRADOS. Los hombres también. Entonces, de UN PASO ADELANTE. Haz que se escuche tu voz. Únete a nosotros en el Summit (Cumbre de SIGA) sobre el liderazgo femenino en el deporte. (Tomen nota de Esto) ‘Around The Ring’ (Alrededor de los Anillos), en otro segmento título: Sportel Presenta Plataforma Virtual, Conferencias y Convenciones.. Contenido: Arranca la Nueva Plataforma Virtual de Sportel + la Semana que viene con una mirada a los derechos de los Medios Deportivos y las nuevas estrategias de difusión. Contenido: Sportel +E TALKS, que dice la empresa está diseñada para complementar eventos en vivo y conectar. Será la comunidad que digitalmente, discutirá las tendencias en evolución emergiendo de una pandemia y más allá. Las dos primeras sesiones de Paneles ‘On-Line’ gratis, tendrá una hora de duración, y cuentan con tres panelistas, y un moderador (a). Los deportes electrónicos serán el foco de las sesiones de ‘eTALKS’, (charlas) del 8 de abril. Con el futuro de la tecnología deportiva, la fecha aún no se ha determinado. Mientras tanto, ‘Sportel’ empieza a prepararse para la próxima edición de ‘Sportel Mónaco’, programado para el 5 y 7 de octubre 2021.

La Nota Suelta. Una Nota de Prensa de la Agencia ‘EFE’, con fecha de 9 de marzo, originado en Río de Janeiro, Brasil, tituló: Brasil conquistó nueve oros, Uruguay 2 y Perú uno, en Sudamericano de Remo: Contenido: “Brasil conquistó nueve medallas de oro, Uruguay dos y Perú una en la primera jornada del Campeonato Sudamericano de Remo que se disputa entre este martes y miércoles en la pista olímpica de 2,000 metros de la laguna Rodrigo de Freitas de Río de Janeiro. Brasil, anfitrión del torneo, arrasó en la primera de las dos jornadas de la competición al quedarse con nueve de los 12 oros disputados, así como dos de plata un bronce.

Uruguay lo escoltó con dos de oro y cinco bronces. Perú se ubica provisionalmente en el tercer lugar del medallero, con un oro y una plata, seguido por Ecuador (tres platas) y tres bronces). Paraguay (una plata y un bronce), y Panamá (un bronce). Con excepción de los brasileños, los únicos que conquistaron oros este martes, fueron los uruguayos, Bruno Cetraro, que se impuso en la modalidad de single scull peso ligero, y Zoe Acosta y Nicole Yarson, que vencieron el doble par femenino junior; así como el peruano Sandro Gardella Bozzo, vencedor de la prueba de single skiff masculino junior. En la parte final de escrito dice: “Los respectivos campeones sudamericanos en estas categorías, que la semana pasada, garantizaron cupos en Tokío, fueron el brasileño Lucas Ferreiro, Verthein (Skiff Individual masculino), la mexicana Kenia Lechuga Alanis, (skiff individual femenino), los uruguayos Bruno Cetraro y Felipe Kluver (skiff doble masculino ligero) y los argentinos Milka Kraljev y Evelyn Silvestro (skiff doble femenino ligero). Lo que termino preguntando. ¿por qué no aparece el nombre del atleta de Panamá, y si reside en el país?. Tomen nota.