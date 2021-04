¡“Ya hay Coro!”: El ‘HD’ Héctor Brands, habla de un Ministerio de Deportes

Una vez más, estoy frente al dilema de que los ‘Twitter’, y otras formas de divulgar informaciones, no puedo precisar

Si son ‘FAKE-NEWS’ (Noticias Falsas). No obstante, el título principal del Coctel de hoy, me hace recordar al 37° Presidente Constitucional de mi querido Panamá, (que no cumplió la promesa que me hizo cuando era candidato a

La ‘VP’ de Ricardo Martinelli, que de ganar, una de sus prioridades era auditar a Pandeportes, presidido por Ramón

Cardoze, durante la jefatura del Gobierno de Martín Torrijos.) El Plan de Gobierno de ‘SE’ Juan Carlos Varela, decía

“Por un GOBIERNO HONESTO que trabaje para “El Pueblo”. ALIANZA EL PUEBLO PRIMERO.

“La Alianza El Pueblo Primero no se trata de partidos políticos sino: “DEL FUTURO DE 4 MILLONES DE PANAMEÑOS. Tenemos un Plan para Panamá con visión de Estado y como Presidente, estoy determinado a instalar

Un GOBIERNO ‘HONESTO’,(todos corean lo mismísimo), de diálogo, consensos y unidad nacional, que pondrá siempre al Pueblo Primero en todas sus decisiones”. PUNTO N°10 (DEPORTE AL ALCANCE DE TODOS). “Habilitaremos y construiremos NUEVOS Complejos Deportivos al alcance de TODAS LAS ESCUELAS y Corregimientos del país, para que todos, y en especial nuestros JÓVENES puedan practicar deportes, convivir sanamente, y crecer en forma saludable”. Tomen nota de esto: “Estableceremos la ‘SECRETARÍA NACIONAL DE

DEPORTES”, para ELEVAR AL DEPORTE PANAMEÑO AL SITIO QUE SE MERECE’. “Crearemos un gran Diálogo Nacional para el Desarrollo Deportivo, abierto a la participación de todos los actores interesados, en la elaboración de las políticas públicas en materia deportiva”.

Raudo y veloz, el ‘HD’ JUAN B. MOYA, DEL CIRCUITO 8-8 que era miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, envió el Ante-Proyecto de Ley N° 089, al ‘HD’ Adolfo T. Valderrama, que era Presidente de la Asamblea Nacional. Dijo: “En ejercicio de la iniciativa legislativa que me consagra el Art. 165 de la Constitución Política de la Rep. de Panamá, y el Art. 108, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la ‘AN’, por su elevado Conducto presento a la consideración de la ‘AN’, el Ante-proyecto de Ley, “QUE REFORMA la Ley 16 de 1995 y la Ley 50 de 2007 sobre la Administración del Deporte en Panamá”, el cuál merece lo siguiente: Exposiciones

De Motivos: “De conformidad con la constitución Nacional que instituye el Capítulo Cuarto del Título Tercero del

Artículo 86 que señala: “El Estado fomentará el desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de

Enseñanza y de recreación que serán reglamentadas por la Ley”.

Esta ley persigue como fin MODERNIZAR la normativa jurídica para estar a la altura con la actualidad deportiva.

(para el ‘HD.Moya era ‘buco de ‘chen-chen’, el USA$). La ley pretende unos objetivos que están relacionados directamente con los aspectos del deporte históricamente señalados. Salto al punto que dice: “En un primer nivel, la

LEY PROPONE un nuevo MODELO DE ASOCIACIONISMO DEPORTIVO que persigue por un lado el favorecer el asocianismo de base, y por otro, ESTABLECER un Modelo de Responsabilidad jurídica y económica para los CLUBES que desarrollan actividades de CARÁCTER PROFESIONAL. Así como para el Deporte de ALTA COMPETICIÓN se busca la participación de la sociedad civil y del tejido empresarial. Habla de la Conversión de los

Clubes Profesionales en SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, nueva forma jurídica que, inspirado en el

Régimen General de las Sociedades Anónimas, incorpora determinadas especificaciones para adaptarse a la actividad

deportiva. Esta ley (mejor dicho sancocho), también ofrece una atención específica a las FEDERACIONES DEPORTIVAS y a las ligas Profesionales y Aficionadas como formas asociativas.

En Ante-Proyecto de Ley N°089 del ‘HD’ Juan B. Moya Montes, que estaba en la Comisión de Educación, Cultura y

Deporte, era fácil de detectar que estaba repleto de CONCEPTOS Y PALABRAS que no se usan en forma diaria en nuestro engranaje deportivo, porque son de ESPAÑA. El Coctel hizo un llamado a esta Comisión que era presidido por

El ‘HD’ Juan Miguel Ríos, sin mencionar a Juan B. Moya que formaba parte. Mencioné a: Ausencio Palacios, Irasema de Dale. Crescencio Pardo, Carlos Motta, Rubén Frías, Marlylin Vallarino, y José Muñóz, para que lean este Ante-proyecto, y verán que es una COPIA de uno presentado por el ‘HD’WIGBERTO QUINTERO en el 2005, para la creación de un Ministerio de Deportes, y ahora es para la Crear una “AUTORIDAD DEPORTIVA”. En un escrito del

4 de de mayo del 2005, en ‘LA DECANA’ Titulé. ¡“Plagio!”. El Proyecto de una ‘Nueva Ley del Deporte’ del ´HD’

Wigberto Quintero, es una copia de la LEY 10, del 15 de abril de octubre de 1990, de España. El Lic. Pedro Pablo Ortega firmó como su autor. Con esa habilidad que tiene el ‘HD’ Moya, logró miles de ‘USA’ $, y paseó por todas las Provincias promoviendo su Ante-Proyecto N°089, y logró su elevación a PROYETO DE LEY N°219, donde fue a dormir el ‘sueño eterno’. Hablar de la Creación de un Ministerio de Deportes, también me hace recordar a la ‘HD’ BALBINA HERRERA, que en su campaña presidencial, en su “PLAN DE GOBIERNO para la gente”, prometió crear el MINISTERIO DE DEPORTES, usando el término “Secretaría Nacional de Deportes”, que formaba parte del Plan de

Gobierno, 2014-2019, “Alianza el Pueblo Primero” del presidente Juan Carlos Varela”. Si el ‘HD’ Héctor Brands, no

tiene el nivel de conocimiento en materia de Deportes, lo más seguro que caerá en las manos, del ‘Fantasma’ EDGARDO LÓPEZ, “Coordinador’ de la Coalición Panameño Pro-deportes, y seguro en la de Camilo Amado V., y

La Letrada Damaris Young, y se sumará a su ilegal TADPAN. Tomen nota de esto.

Las Notas Sueltas. N°1. Una publicación en Prensa Latina de Cuba, con fecha de jueves 22 de abril de 202, tituló: “Jamaica y Estados Unidos, se retiran del MUNDIAL DE RELEVOS”. Contenido: “El Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo acaba de ser impactado por la noticia de que las dos principales potencias de estas espacialidades

Jamaica y Estados Unidos, no estarán en la pista de la región Polaca de Silesia. Los jamaicanos, que pretendían asistir a la lid con 39 competidores, entre ellos la reina olímpica de los 100 y 200 metros, ELAINE THOMPSON, desistieron a última hora. Debido a las restricciones de viaje existentes por la pandemia, la participación del equipo de Jamaica se

ha vuelto extremadamente desafiante. En interés de nuestros atletas, hemos decidido retirarnos del evento, informó la

Asociación de Atletismo de esa nación caribeña, según un reportaje de la Agencia ‘EFE’.

Estados Unidos, máximo ganador de medallas en las cuatro ediciones celebradas, no inscribió a representantes, y tampoco lo hizo Australia. Esos pabellones, como Jamaica, ya tienen cupos en las pruebas de relevos para los Juegos

Olímpicos de Tokío. Pero todos no han rechazado participar, pues, se mantienen inscritas 127 postas de 37 países, incluida la cubana, de 4 x400 para mujeres, integrada por Roxana Gómez, Zurian Hechavarria, Lesneidy Veitía, Rose

Almanza y Sahila Diago. En el IV Campeonato Mundial de Relevos, celebrados en el Estadio Internacional de Yokohama, el 11-12 de mayo de 2019. Estados Unidos fue N°1) con 54 Puntos. N°2), Jamaica, 27 Puntos. N2), Japón,

27 Puntos. N°4), Alemania, 18 Puntos. N° 5), Polonia. N°6), Brasil, 16 Puntos, y N° 11), Canadá 12 Puntos.

Nota Suelta N°2. Viendo algo de la actuación femenina en el XXIX Campeonatos de Levantamiento de Pesas que se

Celebra en el Parque del Este, de República Dominicana, la atleta de casa, Crismary Santana ganó dos medallas de oro y una de plata, e impuso un récord en arranque en los 87 kilos damas con 115 kilos. Santana de 26 años se midió con

Tamara Salazar, (Ecuador) quién falló su último intento de 148 kgs., en Envión que le daría el primer lugar de la categoría. En la categoría de 71 Kgs., Martha Ann Rogers, de ‘EE.UU’, impuso nuevas marcas en la categoría. Rogers de 26 años, estableció la marca Panamericana de Mayores en el Arranque con 111 Kgs, tras, la impuesta por la colombiana Valeria Rivas, en el Suramericano Juvenil, celebrado en Guayaquil, Ecuador, el 5 de Dic. de 2018. El torneo finalizó ayer sábado 24 de abril, por lo que espero tener todos los datos para dar resultados completos. Así es.