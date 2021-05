¡“Esto se sabía”!: La Esgrima de Panamá no figuró en ningún arma

No voy a entrar en detalles de algo que era inminente en La Esgrima del país donde no hay atletas para clasificar para Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y con dudas, Juegos ODESUR, y Juegos ‘CA’ y del Caribe, en donde el ahora ‘Pan-Caribe Sports’ (PCS) antes ODECABE, no tiene sede para los XXIV ‘JCC’, que feneció en Panamá. Pues, recibí en mi Correo de la Federación Internacional de Esgrima,(FIE) con fecha lunes 3 de mayo de 2021, Lausana Suiza, 3 de mayo de 2021.Título Principal: “Evento de Clasificación Zonal de Esgrima para PAN AMÉRICA, finalizó.

Contenido: “El Evento Clasificatorio Zonal de Esgrima, finalizó en San José, Costa Rica, incluyendo SEIS (6) EVENTOS Individuales, que tuvo lugar el 1- 2 de mayo para hombres y mujeres, en ESPADA, FLORETE, y SABLE.

Los ganadores de cada evento. ESPADA HOMBRE. Marc- Antoine Blais-Belanger, (CAN, Espada Hombre.). MUJER ESPADA. María Luisa Doing Calderón, (PERÚ). FLORETE HOMBRE: Diego Cervantes, (MÉX). FLORETE MUJER, Katina Proestakis, (CHI). SABLE HOMBRE. José Quintero (VEN). MUJER: (ARGENTINA), María Belén Pérez. La competencia tuvo lugar en San José, Costa Rica, Hotel Real Internacional. En la Espada Masculina, Marc-Antoine Blais-Balanger ganó contra Yunior Reytor Venet de Cuba, en el evento final, 15-10. En la semifinal, Reytor Venet derrotó a Athos Schwantes, de Brasil, 15-9, en Tanto que Blais-Belenger derrotó a John Edison Rodríguez de Colombia, 15-13. En la Espada Femenina: María Luisa Doig Calderón de Perú, derrotó a Leonora Mackinnon de Canadá, en el encuentro final, 15-12. En la Semi-Final Mackinnon de Canadá, derrotó a Yamilka Rodríguez Quesada de Cuba, 15-6, mientras Diong Calderón de Perú, venció a Montserrst Viveros de Paraguay, 15-6. En el Florete, masculino, Diego Cervantes de México, derrotó a Augusto Antonio Servello de Argentina, en el encuentro final, 15-13. En la Semifinal, Servello derrotó a Víctor León de Venezuela, 15-13, mientras Cervantes derrotó a Daniel Sconzo de Colombia, 15-13.

En la Espada Femenina, María Luisa Doig Calderón de Perú, venció a Leonora Makinnon de Canadá en el juego final, 15-12. En la Semi-Final Mackinnon derrotó a Yamilka Rodríguez Quesada de Cuba, 15-6, mientras Diog Calderón venció a monstsrrat Viveros, 15-6. En el Florete hombres, Diego Cervantes de México, superó a Augusto Antonio Servello en el combate final, 15-13. En la Semi-final, Servello derrotó a Víctor León, 15-13, mientras Cervantes venció a Daniel Sconzo, 15-13. Saltando al SABLE FEMENINO, donde compite la compatriota EILEEN GRENCH, repito que María Belén Pérez, de Argentina fue la ganadora, al derrotar a la venezolana, ALEJANDRA BENÍTEZ ROMERO en el cotejo final, 15-6. En la Semifinal, Benítez Romero derrotó a Julieta Toledo de México, 15-13, mientras Pérez Maurice, venció a Heyddys Valentín, de República Dominicana, 15-5.

Otro Dato. DEL RANKING FINAL: ESPADA HOMBRE. 1) Marc-Antoine Blais-Belanger, (CAN), 2), Yunior Reytor Venet, (Cuba). 3), Athos Schwantes, (BRA). 3), John Edison Rodriguez, (COL). 5), José Felix Dominguez, (Arg.) 6), Pablo Nunez, (CHI). 7) Hector Maisonet, (PUR) 8), Eduardo Garcia, (PER). ESPADA MUJER:

1), María Luisa Doing Calderón, (PERÚ). 2), Leonora Mackinnon, (CAN), ), Montserrt Viveros, (PAR). 3), Yamilka Rodríguez Quesada, (CUB). 5), María Martínez, (VEN). 6) Isabel Di Tella. 7), María De los Ángeles Jaramillo (COL) 8) Karina Dyner, (CRC). Salto al SABLE FEMENINO. #1), María Belén Pérez, (ARG) 2) Alejandra Benítez, (VEN). #3) Heyddys Valentín, (DOM), #3), Julieta Toledo, (MÉX). #5), Jessica Yolima Morales, (COL), #6) EILEEN GRENCH, (PANAMÁ). #7) Yolanda Muñóz, (CHI). #8), Karina Trois, (BRA). Tomen nota de esto.

La Nota Suelta. Un reportaje de suma importante, que recomiendo que sea leída, en especial por nuestras distinguidas Damas. El escrito es de ese extraordinario periodista y Editor, de la Revista ‘Around The Rings’, ED-HULA, y Shella Scott Hula, Editora: Título Principal: CASTER SEMENYA, ganó el apoyo del Patrocinador”. Este título me hace

Recordar el Derecho Romano, y su principio de: “Dura Lex Sed Lex. (La Ley es dura pero es la ley) En el 2018, previo a dos Juegos Olímpicos ganados por Semenya, ganó medallas de oro sin ningún problema de su generó. Con esté cambió de este articulo, dicha atleta rehusa aceptarlo, y cuenta con un patrocinador (“cachimbón”) que la respalda para no acatar la Ley, del organismo supremo del Atletismo, que preside Sebastian Coe.

Veamos en contenido de escrito: “Una de las MARCAS LÍDERES MUNDIALES, viene en ayuda de la corredora Sud-Africana, Caster Semenya. ‘LUX’. Una de marcas de Unilever, lanza una campaña en los Medios, apoyando la batalla de Semenya con ‘World-Athletic’ para competir en el evento de 800 METROS PLANOS para mujeres en los Juegos Olímpicos de Tokío, Japón, 2020. Atletismo Mundial ha señalado que Semenya debe TOMAR UN MEDICAMENTO PARA REDUCIR su nivel de TESTOSTERONA para competir. Ella es la medallista de oro de 800 Metros planos desde 2012, (XXX ‘JO’ de Verano, ‘GBR’ Londres 27 de julio al 12 de agosto de 2012). XXXI, ‘JO’ de Verano, Río de Janeiro, Brasil, del 5 al 26 de agosto de 2016). Títulos que ganó antes de 2018., previo al EDICTO de la Federación de Atletismo. Semenya se niega a tomar la medicación. Semenya es una mujer intersexual cisgénero, asignado mujer al nacer con XY Cromosomas y naturalmente niveles elevados de Testosterona. Ella ha luchado a lo largo de su carrera en el deporte. Para cumplir como mujer. Su aplicación contra las reglas, el Atletismo Mundial será Llevado ante EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. La campaña patrocinadora por ‘LUX’ titulada ‘Born This Way’, (“Nacido en Esta Forma), que un tema de una de las Grandes Cantantes ‘Lady Gaga’), aumentará el volumen de su apelación a través de los medios sociales. Un Comunicado de Prensa dice que la campaña es parte de una MÁS AMPLIA INICIATIVA, en la que la marca ha difundido, y se ha comprometido a inspirar a 50 MILLONES DE MUJERES para el 2025, utilizando Contenido, Asociaciones, y actividades para ayudarla a elevarse por encima de los Juicios SEXISTAS COTIDIANAS, y expresar su belleza y feminidad sin disculpar.

Partidarios de la difícil situación de Caster, están siendo invitados a unirse a la conversación, y compartir su mensaje Usando el HASHTAG, #I StandWithCaster, y para firmar la petición recién lanzada de ‘LUX’, para revocar la sentencia del Mundial de Atletismo, en bit./y/i standwithcaster”, según el comunicado. Semenya, 30 años, dijo que ella Ahora apunta para los 5,000 METROS PLANOS, en Tokío, que no está cubierto según la Regla,’WA’ de los niveles de testosterona”. Mañana seguiré con la parte final de este tema. Tomen nota.