¡“¿Otro Olvido?”!: De ‘SE’ ‘LCC’. Prioridad de los Coliseos de Boxeo Profesional

Hoy comienzo por guardar ‘un minuto de silencio’ no solo por ese compatriota Rennie Stenett, atleta del béisbol de las (‘GL’) con quien tuve una buena amistad. Recibí un escrito de ese extraordinario Comunicado Deportivo, Alfredo Franceschi, con quien me une un larga amistad, con un relato completo de Stennett, que fue llamado por el Redentor de los Cielos a los 72 años. Paz en su tumba. El segundo minuto de silencio, lo tengo que guardar por una nota en el CALDO DEPORTIVO, del Diario Metro Libre, del jueves 20 de mayo de 2021, vocero oficial del Megalómano, Mitómano, y Judas del Olimpismo Panameño, y su ‘Letrada’ Damaris Young , por el Título: NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL COP: “TOMÁS CIANCA fue ‘ELEGIDO’, (que descarados) en la primer Asamblea Extraordinaria 2021 delnCOP como Secretario General de la Junta Directiva 2021-2024, algo que no ha SENTADO BIEN a un grupo de ADVERSARIOS a Damaris Young. El Artículo 17 de los Estatutos Vigentes del COP, que señala como debe ser el Proceso de las Elecciones, presidido por la Comisión Electoral Independiente (CEI),desde el inicio hasta la Proclamación de los ganadores, fueron echados en una de las Letrinas de la ‘Galera Nueva’ en los Llanos de Curundú. Estos son los actos que está avalando el Nuevo ‘Cacique’ de Pandeportes, el ‘HD’Héctor Brands, y los que forman parte de su ‘Gran Combo’. ¿No creen lectores que se justifica este minuto de silencio?.

El Tema de hoy. Recibí un Comunicado de Prensa fechado en Montreal, Canadá, 18 de mayo de 2021, de la oficina principal de WADA (La Agencia Mundial Antidopaje), cuyo Presidente actual es WITHOLD BANKA, con Título Principal: “WADA da la bienvenida a una INVERSIÓN ADICIONAL del Gobierno de Canadá”. Contenido: “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), está agradecida al Gobierno de Canadá por su CONTRIBUCIÓN adicional de ‘USD’748,390, (CAN 936,108), para WADA que se dedicará principalmente a la INVESTIGACIÓN Científica y actividades de Inteligencia e Investigaciones (I&I). Además, se han destinado alrededor de ‘US’$ 55,000. , de la Contribución para la Educación.

Estos fondos se suma a los ‘USD’ 1,465,962., que el Gobierno de Canadá ha contribuido al presupuesto de WADA de 2021. (Hago una pausa a manera de recorderis de que el Título principal del Coctel del jueves 20 de mayo de 2021 tenía Título principal ¡ “Es bueno Recordar¡”: Que el 23 de junio de 2021, es el Día del Olimpismo. Obedecía a un estrito de Un Diario que parte del contenido decía: “El Presidente de la República Laurentino “Nito” Cortizo, el Director de Pandeportes, Héctor Brands y otras autoridades realizaron ayer una inspección a los trabajos de restauración del estadio de béisbol Juan Demóstenes Arosemena, que deberá ser entregados en diciembre 2022. También visitaron el Gimnasio Rockero Alcázar, en donde sostuvo un conversatorio con entrenadores para atender las NECESITADES de esa sede que ha visto crecer a grandes boxeadores panameños”. Todo fue pedidera y ofrecimiento de dinero”.). Retornando al escrito de WADA, “Además, se han destinado alrededor de ‘US’ 55,000 de la contribución para educación.

Estos fondos se suma a los ‘USD’$ 1,465,962, que el GOBIERNO DE CANADÁ ha contribuido al Presupuesto de WADA de 2021, que a la vez es emparejado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en nombre del Movimiento Deportivo. Los fondos adicionales son parte de una INICIATIVA anunciada en el 2019, por el Presidente del COI, Thomas Bach, con el objetivo de FORTALECER aún más los CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS de la AMA & IEI. En el marco de esta contribución se aprobó una contribución adicional por los GOBIERNOS son igualados con el COI, lo que significa que este último compromiso de Canadá rendirá casi ‘USD’$, 1,5 MILLONES EXTRA, para WADA y el sistema antidopaje.

El Presidente de WADA, Withold Banka dijo: “Esta es una demostración notable de compromiso con AMA y antidopaje.

Por el Gobierno de Canadá que través de los años ha demostrado ser un apoyo fuerte de la misión colaborativa de AMA. Para deportes sin dopaje, incluso a través de su albergue de la sede de la Agencia en Montreal desde 2002.

La Agencia está muy agradecida con Canadá y se compromete a invertir sabiamente en esta contribución en esta área crucial de la Investigación Científica Antidopaje, y hacía los esfuerzos de constante expansión de nuestro Departamento Independiente de Inteligencia, e Investigaciones. El Ministro de Patrimonio Canadiense, el HONRABLE STEVEN GUILBEAULT, dijo: “El Gobierno de Canadá respalda los esfuerzos de la Agencia Mundial Antidopaje para garantizar un campo NIVELADO para todos LOS ATLETAS cuando sea y donde sea, donde compita.

A través de nuestro apoyo contínuo a la AMA y su sede ubicado en Montreal nuestro Gobierno sigue firmemente comprometido al Movimiento Antidopaje para proteger los intereses de los DEPORTISTAS LIMPIOS con la contribución adicional a WADA, Canadá está ORGULLOSO de unirse a otros países que han respondido, (tomen nota de estos los ‘dictadores’ y Mitómanos del COP, bendecidos por el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), al Compromiso del COI. Este apoyo ayudará a AUMENTAR la Capacidad de la Agencia para realizar investigaciones Científicas, asi como ampliar las actividades de Educación Antidopaje.

El Presidente Banka continuó: “La WADA también agradece al Comité Olímpico Internacional (COI) porque cada DÓLAR que recibimos de los Gobiernos bajo esta iniciativa, está siendo igualado por el COI. Ha sido muy alentador Presenciar la actualización y aceptación por parte de los Gobiernos de esta iniciativa, ya que fue anunciado en noviembre de 2019”. Tomen nota de esto, selectos lectores del Coctel.

La Nota Suelta. Un distinguido colega de la Comunicación Deportiva de Panamá, tenía como eslogan: “Lo último lo Traigo yo”. Pues bien, esta última está en distintos diarios. La Prensa Latina de Cuba, no podía quedar por fuera. Originado en Pully, Suiza, con fecha de 20 de mayo 2021 dice. “La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) confirmó hoy el traslado del preolímpico final de Taichung en Taipei de China hacía MÉXICO, debido a las Restricciones de la Covid-19. El organismo internacional agradeció la aceptación de MÉXICO para albergar el clasificatorio mundial que definirá la última plaza hacía los Juegos de Tokío en las próximas jornadas anunciará la fecha y los escenarios de cita.

La justa eliminatoria estaba prevista iniciar el venidero 16 de junio en el estadio Intercontinental de Taichung, pero nuevas limitaciones como consecuencia del aumento de contagios por Covid-19 incidieron en el cambio de sede. El titular de WBSC, Riccardo Fraccari, agradeció a los anfitriones de México por dar ‘un paso al frente’ para acoger este importante evento y dar la bienvenida a los equipos con tan poco tiempo de aviso. Particularmente, Fraccari reconoció los esfuerzos de la Ministra de Deportes de México, Ana Guevara, y del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, quién también es Embajador Global de la WBSC, en la organización de esta justa de béisbol.

Hasta el momento, Taipei de China, Australia y Holanda están asegurados al preolímpico mundial, a la espera del subcampeón y el tercer lugar del clasificatorio de las Américas, previsto del 31 de mayo al 5 de junio en Florida. Cuando restan dos boletos por disputar, México, Israel, Japón y Corea del Sur ya trazan sus estrategias rumbo al certamen beisbolero de Tokío con final programado para el sábado 7 de agosto”. Tomen nota de esto.