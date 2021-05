¡ “Huele Mal!”: Lo dicho por el atleta Héctor Cención, E. Frías, y el Técnico Rodofile

Tuve a bien leer con mucho detenimiento, un reportaje en ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, de la distinguida colega, María Alejandra Carrasquilla Reina, fechada el 23 de mayo de 2021, con título principal: “HÉCTOR CENCIÓN se queda sin entrenador a POCOS DÍAS del PREOLÍMPICO”. Parte del Contenido: “El único atleta panameño de karate que busca clasificar al Pre-Olímpico en París (Francia) se quedó sin entrenador, Héctor Cención,

quien logró posicionarse dentro de los MEJORES 15 – de 64- la premier league mundial de karate se realizó en

Estambul, Turquía se encuentra a la deriva.

Primero es importante informar a mis lectores, que la modalidad de KATA, es una serie, de FORMAS o secuencia de

MOVIMIENTOS ESTABLECIDOS que se pueden practicar tanto en SOLITARIO COMO EN PAREJA. Lo más importante en la lucha y lo principal, es el ‘KUMITE’, que es la aplicación de ATAQUES sobre un COMPAÑERO y

DEFENSAS a realizarse están fijados de antemano y se hace hincapié en el aspecto técnico del ejercicio. Tomen nota.

Veamos el Ranking de KATA. #1), Damián Hugo Quintero, (España). #2), Ryo Kiyona, (Japón). #3), Ali Sofuoglu

(Turquía). #5) ANTONIO DÍAZ (Venezuela). #10), Ariel Torres, (USA). #12), Gakuji Tozki, (USA). #39), Mason

Stowell, (USA). #44), Fernando Lambrano, (Ven.) #52), HÉCTOR CENCIÓN, (PANAMÁ).

Siguiendo con el escrito de la distinguida colega María Alexandra Carrasquilla, el atleta Cención dijo: “No voy a tener

porque no HAY NINGÚN ENTRENADOR CAPACITADO AQUÍ EN PANAMÁ al nivel que yo estoy preparado. Lo

que no dijo es que su técnico actual es el ITALIANO BIAGIO RODOLFILE, que vive en CHIRIQUÍ, y decidió no

PREPARAR AL MEDALLISTA desde el PASADO VIERNES 21 DE MAYO por no recibir el SALARIO QUE SE

LE ADEUDA”. Desde hace cuatro años, Biagio Rodolfile, (repito que vive en Chiriquí) preparó de forma VOLUNTARIA a Cención pero desde el AÑO 2019, por medio de la GESTIÓN del Presidente de la Asociación Panameña de Karate, EDUARDO FRÍAS, (el ‘VP’ es Leonardo Vásquez, y SG’, Jovel Mendoza Shaw) ,se le otorgó “UN APOYO ECONÓMICO” de $1,000.00, el cual se le REDUJO a $500.00 en 2020, para luego no recibir el sustento desde JUNIO de ese mismo año. Frías afirmó que la organización ‘PANAM-SPORTS’, (antes ODEPA),

que ahora Preside, Neven Iván IIic Álvarez de nacionalidad chilena, OTORGABA LOS FONDOS al Comité Olímpico de Panamá, (COP), pero por la PANDEMIA de COVID-19 “no se pudo continuar”, con el RESPALDO ECONÓMICO que era para los ENTRENADORES. Como la Federación no TENÍA DINERO para apoyarlo económicamente, “entregamos EQUIPO DE ENTRNAMIENTO para mejorar el entrenamiento de Héctor”, comentó

Frías”. El dirigente (Frías) AGREGÓ que sostuvo una reunión con miembros del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), cuyo ‘Nuevo Cacique’, es el ‘HD’, Héctor Brands, para resolver este problema.

La institución “VIO LA NECESIDAD Y ACCEDIÓ A REALIZAR EL PAGO. El problema es que no ha salido; ellos

me han asegurado que el PAGO se realizará est semana, lo más probable que el día lunes”, aseguró Frías a este medio.

Rodofile dijo estar al tanto de este anuncio, sin embargo, remarcó: “HASTA QUE NO VEA EL CHEQUE, (el chen-chen), NO HAGO NADA”. No lo puedo hacer más porque no tengo la POSIBILIDAD ECONÓMICA, antes lo hacía

Porque tenía la entrada de LA ACADEMIA, mi Esposa Trabajaba”. Según mis pesquisas, todo lo EXPUESTO ES FALSO. El dinero que ‘PANAM-SPORTS’ dio PARA EL 2020, Y NO SE USÓ, lo PASARON AL 2021, y además

Van a dar la AYUDA DEL 2021, de TODOS los PROGRAMAS. El ‘COI’ tiene un Programa que se llama Estructura

Deportivo Local, que es para pagar ENTRENADORES, METODÓLOGOS, recibe $35,000.00 anual. 2), Programa

Actividad de los CON, (¿Qué dicen los Mitómanos, Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada’ Damaris (US$) Young?) que es por $170,000 (USD$) $70,000.00 de ‘SO’ del COI, y $100,000.00 de ‘PANAM-SPORTS’. 3). Allí está el Programa ‘TOP’, es el de los Patrocinadores del COI, que dan una cifra anual de $35,000.00, para usar en lo que desea.

4), Atletas de Nivel Continental que reciben $25,000.00, que lo pueden usar para pagar entrenadores de los atletas.

En cuanto al atleta Héctor Cención, deben recordar que recibe un APOYO ECONÓMICO MENSUAL DE PANDEPORTES que está cerca de los $2,000.00. Además, abrió un CUENTA PARA QUE ENVIARAN DONACIONES a la misma. Es parte de los ‘Posters’ del COP, por lo que le entra ‘Chen-Chen’ por esa vía. Así es.

Debo aprovechar este escrito para hablar del Inició de SOLIDARIDAD OLÍMPICA DEL COI, creado en la Presidencia de ‘SE’ Juan Antonio Samaranch, padre, que presidió el COP entre 1980- 2001.Fue reemplazado por el

Dr. en Medicina, Jaques Rogge de Bélgica, en la 112° Sesión del COI, en Moscú, Rusia, el 16 de julio de 2001. Es importante aunque superficialmente, dar un pantallazo para hablar de lo que es ‘Solidaridad Olímpica del COI’, y su

Nacimiento. Para ello tengo que mencionar el nombre de ‘Don Mario Vázquez Raña, (q.e.p.d.) que en COI, apodado el ‘Presidente de los Presidentes’, por ocupar tres cargos al mismo tiempo en el COI, 1), Miembro del ‘CE’ del COI, 2), Presidente de ODEPA, y 3), Presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO). Junto con ‘JAS’

Padre, y el ahora ‘Decano del COI’, Richard ‘Dick’ Pound, fundaron Solidaridad Olímpica del COI.

El Capítulo 2 de los Estatutos Vigentes del COI. El Comité Olímpico Internacional, (COI). El Artículo 15, (Estatuto

Jurídico) El Artículo 21 (Comisiones del COI). En el Texto de Aplicación de la Norma 21, l Punto 4, La Comisión de

Solidaridad Olímpica”. Explica en forma bien amplia y clara que el objetivo de ‘SO’ es prestar asistencia a todos los

Comités Olímpicos Nacionales mediante programas polivalentes, que dan prioridad a los que tienen MAYORES necesidades programas polivalentes que dan prioridad al DESARROLLO DE LOS ATLETAS, la formación de ENTRENADORES, y ADMINISTRADORES DEPORTIVOS, y la PROMOCIÓN DE LOS IDEALES OLÍMPICOS.

(Lean el Artículo 5° de la Carta Olímpica).

Presupuesto total en materia Desarrollo y Asistencia para el Plan de Solidaridad Olímpica 2017-2020, ascendió a

$509,285,000. 0 dólares, lo que supone un aumento del 16% con respecto al plan anterior. Becas para DEPORTISTAS, y Becas Olímpicas que ofrecen asistencia financiera a los países menos favorables. En una contribución durante más de

treinta (30) años, como Presidente de ‘SO’ del COI se vieron los resultados positivos, hasta que apareció el no muy

‘bendito’ Presidente del Comité Olímpico de Kuwait, el CHEIK AHMAD AL-FAHAD AL-SABAH, y su amigo PATRICK JOSEPH HICKEY, Presidente el CON de Irlanda, y Miembro del ‘CE’ del COI, que fue arrestado durante

Los XXX1 ‘JO’ de Verano, Brasil, 2016, por la venta ilegal de boletos. Ante esta situación, Don ‘MVR’ en el 2012,

Presentó su renuncia de Presidente de Solidaridad Olímpico del COI, y de ACNO.

Por último vino aquel momento triste en la historia del COI, que se vio sumergido en la crisis más grande de su existencia. La crisis reveló que dicha Institución graves problemas que afectaban su composición, estructura, organización, misión y algunos procedimientos, especialmente la designación de las CIUDADES SEDES de los ‘JO’. Los errores de un grupo de miembros del COI y de otras personas resultaron el detonador que alertó a la opinión pública mundial, la cual nos criticó con extrema severidad , poniendo en entredicho nuestra Credibilidad, y en algunos

casos, inclusive nuestra integridad.

El origen de la crisis reside en el hecho de que, después del éxito de los Juegos de 1984 en Los Ángeles, la organización de los ‘JO’ empezó a tener unas consecuencias muy importantes, no solo desde el punto de vista de los

Medios de Comunicación , sino también en el plano económico para las ciudades sede, la cantidad que les abonamos son cada vez más sustanciosas y se cifran en cientos de millones de dólares. El ‘COI’ se financia con fondos privados.

(lo estamos viendo con lo que está ocurriendo con los 32° JO’, Tokío 2020, donde el ‘VP’ del COI, John Coates, de

Nacionalidad Australiana, dijo: “Los ‘JO’ van porque van’) Agregó ‘SE’ ‘JAS’ padre: “Los envites, (ofrecimientos)

Financieros resultan cada vez más importantes y una de las consecuencias de ello es que los hombres y las mujeres tienden a ser cada vez más vulnerables, lo que naturalmente no es una excusa sino un hecho. (Lo estamos viendo casi

A ‘diario’ en el auto-apodado, “Buen Gobierno”, de ‘SE’ ‘LCC’). Repito la frase de ‘SE’ ‘JAS’, padre: “Nuestra Institución se fundó hace ciento cinco años, en una época en la que no existían estos problemas ni estos riesgos. Durante muchos años, el Comité Olímpico Internacional ha actuado correctamente. Pero nos equivocamos al no ver que nuestra organización tenía que adaptarse a UN NUEVO MARCO, a una Nueva Sociedad en que EL DINERO se

INMISCUYE EN TODAS las Actividades humanas y sociales, INCLUYENDO LAS DEPORTIVAS”. Así es.