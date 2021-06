¡“Increíble!”: El Béisbol de Cuba será el Gran Ausente, en Tokío, Japón, 2021

Siendo esto en mi opinión, y quizás para los seguidores del béisbol a nivel mundial y en los países de habla español en América, y que será la ausencia de Cuba en el Béisbol de los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío, Japón, en el Estadio Fukushima Azuma del miércoles 28 de julio al sábado 7 de agosto, en donde disputarán , primero la medalla de bronce a las12.00 horas, y a las 19:00 horas local, la dorada y plateada. Como señalé el Béisbol Olímpico al igual que el Softbol, está gobernado por (WBSC), la Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, que preside RICCARDO FRACCARI, estará haciendo su debut en Juegos Olímpicos, en Tokío, Japón, 2021.

El Béisbol hizo su estreno en ‘JO’ de Verano, en Barcelona, España en 1992: Resultados. Presea Dorada: Cuba. Plata: China Taipe. Bronce: Japón. #4) Estados Unidos. En1996, en los J. DEL CENTENARIO, Atlanta, Georgia: Oro: Cuba. Plata Japón. Bronce. Estados Unidos. #4), Nicaragua. EN SIDNEY, AUSTRALIA, 2000. Oro. Estados Unidos, Plata: Cuba. Bronce: Corea del Sur. #4), Japón. EN ATENAS, GRECIA: 2004. Oro. Cuba. Plata Australia. Bronce. Japón. #4), Canadá. EN BEIJING, 2008: Oro: Corea del Sur. Plata: Cuba. Bronce: Estados Unidos. #4). Japón. Sin tener una onza de apreció por la dictadura y el mal manejo de muchos presidentes de países que ‘superficialmente’ se apodan demócratas, tenemos que recordar que el bloqueo comercial contra Cuba comenzó con el dictador Fulgencio Batista en 1958. La 2ª en 1960 con la expropiación de Compañías y Propiedades de ciudadanos de ‘USA’ en la Isla por parte del nuevo Gobierno Revolucionario de Cuba, dirigido por Fidel Castro, y uno de sus colaboradores más cercano era, Ernesto ‘Che’ Guevara, un médico y político de nacional Argentino.

Debo agregar que el deporte era otra de las grandes pasiones de Fidel Castro, en especial el Beísbol, Boxeo y Atletismo, fue por ello que esos deportes comenzaron a desarrollarse con éxito en la Isla. En 1961 creó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). En el 2014, una iniciativa del Pres.de ‘USA’ Barack Obama, de ‘normalizar relaciones con Cuba’. Ha quedado en la historia como el presidente que vio un tanto absurdo Esa guerra fría en occidente, y el primero en ser pragmático en las relaciones con Cuba. Desde la Casa Blanca, y teniendo al Presidente de turno, Joe Biden de ‘VP’, decidió no seguir una política que por más de cinco décadas no ha logrado el objetivo de imponer CAMBIOS POLÍTICOS y Economía a Cuba.

A su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 al 21 de enero de 2021, su envidia y odio al Primer Presidente de Raza Negra de ‘USA’ y por un 2° periodo seguido, Barak Obama, Trumph regresó a su retórica de Guerra Fría contra Cuba, con 240 medidas en contra. Al parecer, se había FIRMADO UN CONVENIO de los Directivos de las ‘GL’ y la Federación Cubana de Béisbol, donde se PERMITÍA que los PELOTEROS Cubanos jugaran en las Grandes Ligas y Evitar así el éxodo de los atletas cubanos de forma ilegal del país, lo que hacen unos tres años Trumph lo anuló. En Este tiempo de Pandemia incidió en la preparación del elenco de béisbol. Veamos el relato de la ausencia de Cuba en Tokío, no por el Diario Prensa Latina, si no un escrito de Rosendo en ‘JUVNTUD REBELDE, el miércoles 2 de junio de 2021. Título: “Tokío queda muy lejos”. “Los dirigidos por Armando Ferrer soportaron, igual que en el primer juego, tres carreras en el primer inning, y no pudieron nunca igualar el marcador.

El sueño cubano de verse representado por su deporte nacional en los juegos olímpicos de Tokío se frustró anoche cuando su equipo cayó por segundo día consecutivo en el Preolímpico de Florida, en Estados Unidos, esta vez ante Canadá por 6-5, en otro juego qu vivió sus momentos en el noveno inning. Obligados a ganar después que por la tarde Venezuela había firmado su pase a la superronda por el grupo tras dejar al campo sensacionalmente a Colombia (3-2) con jonrón, los dirigidos por Armando Ferrer soportaron, igual que en el primer juego, tres carreras en el primer inning y no pudieron nunca igualar siquiera el marcador, aunque hasta el último out, ponche de Lisbán Correa, no hubo nada decidido”. Resumiendo como dice el “Título Principal”. ¡“ Increíble!” :El Béisbol de Cuba será el Gran Ausente en Tokío, Japón, 2021. Así es.

Las Notas Sueltas. N°1. Aunque el Eslogan extraoficial de los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío Japón es: ‘Los Juegos van porque van”, un reportaje de la Agencia ‘EFE’ con fecha miércoles 2 de junio 2021, titula: Unos 10,000 Voluntarios de los JJ.OO de Tokío han Renunciado”. Contenido: “Unas 10,000 personas qu iban a participar como Voluntarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokío 2020, el 12.5% del total requerido por el Comité Organizador, han renunciado, según informó este miércoles la cadena pública NHK. Las bajas se han producido por diversos motivos, entre ellos la preocupación por la situación del Covid-19 o cambios en la disponibilidad de los voluntarios por el aplazamiento del evento, indicaron el citado medio fuentes de la organización, que cree que las bajas no suponen un problema para la celebración de los Juegos.

Antes del aplazamiento de la competición a 2021, los organizadores reclutaron 80,000 voluntarios para realizar tareas de apoyo a los deportistas, las competiciones y los espectadores. La reducción del volumen de voluntarios comenzó en Febrero, cuando varios centenares renunciaron por el descontento con los comentarios sexistas del expresidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori. Desde entonces la cifra se ha elevado hasta unos 10,000, tanto por las preocupaciones vinculadas con la pandemia como por dificultades de disponibilidad, traslados laborales y otros factores. “Creo que hay gente a la que le resulta difícil participar en las actividades con el (nuevo) calendario. Tomaremos medidas como que participen tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, así que creo que no habrá Problemas”, dijo el director ejecutivo del evento, Toshiro Muto, en declaraciones a NHK”.

Nota Suelta N°2) Un escrito por Antoni Slodkowski y Sakura Murakami de (REUTERS), con fecha de 2 de junio de 2021, originado en Tokío Tituló: “Un Asesor Médico Muestra Inquietud por los Juegos de Tokío: (Editado en español por Carlos Serrano). “El principal ASESOR MÉDICO de Japón dijo el miércoles que organizar los Juegos Olímpicos durante una pandemia “NO ES NORMAL”, mientras que los medios informaron que miles de voluntarios renunciaron con anticipación. La mayoría de los japoneses se opone a la celebración de los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 23 de julio tras la postergación del año pasado, mientras que los médicos temen que el evento ejerza presión sobre un sistema de salud que tiene a cifras récord de personas en estado crítico y está teniendo problemas para vacunar la nación.

“Es una de las advertencias más serias hasta el momento, el asesor médico del gobierno Shigeru Omi dijo que los organizadores deberían explicar al público por qué siguen adelante. “No es normal celebrar los Juegos Olímpicos en una situación como esta”, dijo Omi a un comité parlamentario. Se espera la llegada potencial de deportistas, funcionarios y medios de comunicación a Japón, que extendió la semana pasada el estado de emergencia en Tokío y Otras áreas hasta el 20 de junio. Solo el 2.7% de los japoneses ha completado las vacunas, según el rastreador de Reuters, aunque el ritmo de nuevas infecciones se ha ralentizado. Además de medidas como prohibir animar a voces y chocar los cinco, el diario Yomiuri dijo esta semana que el gobierno está evaluando si se debería pedir a los espectadores- si es que se le permite la entrada- que muestren los resultados negativos de las pruebas tomadas una semana antes de un evento olímpico.

Por otra parte, alrededor de 10,000 de 80,000 voluntarios que se inscribieron para ayudar en el evento han renunciado, dijo el miércoles la emisora pública NHK, citando al comité organizador. Tomen nota.

Nota Suelta N°3. Es bien positiva porque informa que ALONSO EDUARD (PANAMÁ), logró la MARCA MÍNIMA de los 200 METROS PLANOS, al marcar 20.22, de la competencia de la X BIONIC SPHERE, celebrada en SAMORÍN, ESLOVAQUIA, superando la MARCAMÍNIMA de 20.24. Lo curioso fue que pese a que había dicho a los Medios locales, y fue publicada, que participaría en la LIGA DIAMANTE (WANDA) el 28 d mayo en Doha, Qatar, 2021. Evito participar con Kenneth Bednarek, de Estados Unidos que marcó 19.88. André De Grasse (Canadá) 19.89. 3), Aaron Brown (Canadá) 20.25. 5), Justlin Gatlin (USA) 20.49. Todos estarán presentes en los XXXI ‘JO’ de Verano, Tokío, 2020. Reitero mis felicitaciones a Edward. Tomen nota de Esto.