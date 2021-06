¡ “¿ Panorama de ‘Yes-Man’?!” : Instalación de Academias de Béisbol y Otros Deportes

Si mi memoria no me es infiel, los Deportes que en las dos últimas décadas, han sido los predilectos de Panamá; el Béisbol con TOMÁS ALTAMIRADO DUQUE, (q.e.p.d) apodado ‘Fito Duque’, y también ‘EL SEMBRADOR DE LUCES’, que masificó el beísbol que se pudo jugar de noche, que dirigió el INCUDE/INDE, de 1994.1999. El 1° de septiembre de 2004, al 1° de julio de 2009, ‘SE’ Martín Torrijos Espino del PRD, recibió una DONACIÓN MILLONARIA del Gobierno de TAIWÁN para mejorar el deporte. Hubo un derroche en instalaciones de Canchas Sintéticas de Fútbol, inclusive donde no habían Clubes o Ligas organizadas. Estos son pruebas irrefutable de que el Béisbol pasó a un segundo nivel en el país.

Si damos un vistazo al año 2014, los países latinos que más jugadores aportaban a las ‘Grandes Ligas eran, y quizás siguen en el presente: #1), República Dominicana, 82. N#2), Venezuela, 59. #3), Cuba, 19. #4), Puerto Rico 11. #5), México 9. #6), PANAMÁ 4. #7), Colombia 4. #8), Nicaragua 3. #9). Brasil 1. En el 2018, el ‘HD’ Benicio Robinson Reemplazó a FRANZ WEVER de la Presidencia de la FEDEBEIS. Wever pasó a la Jefatura de la Federación Panameña de Natación (FPN), echando de ese cargo al Mitómano CARLOS CASTILLO en el 2015, Progenitor de DIEGO CASTILLO, La Delegada de una CREDIBILIDAD DE ‘O’, y Presidente de la Comisión de Atletas del COP. LA FINA estuvo presente, y no permitió la Trampa de Camilo Amado Varela, y su ‘Letrada’ Damaris Young. Wever fue REELECTO PRES. de la FPN, para el Periodo 2019-2022.

En el 2017, el ‘HD’, Benicio Robinson, pasó a FORMAR PARTE DE LA ‘JD’ de (WBSC), Federación Mundial de BEISBOL/SOFTBOL, en el CARGO DE VOCAL en el CONGRESO en Botswana, Sud-África. Benicio es amante del béisbol, y en su opinión ha alejado a mucha JUVENTUD DE LOS VICIOS, levantó el béisbol de la Provincia de Bocas del Toro. Su opinión es que Grandes oportunidades y una formación integral tendrán los deportistas con el ESTABLECIMIENTO de ACADEMIAS DE BÉISBOL EN PANAMÁ. Agregó que facilitará la Inversión Nacional y extranjera en el país. (ven lectores que su enfoque esta estrictamente en el aspecto de ‘DON DINERO, EL USA$, relegando a un plano de 2° nivel, a los otros deportes del Programa del Deporte Olímpico, en especial el Atletismo, Natación, etc. etc.

Ya es ‘vox-populi’ el conocimiento limitado de ‘SE’ ‘LCC’, del Deporte Olímpico, al igual que su ‘Nuevo Cacique de Pandeportes’ el ‘HD’ Héctor Brands. Si miramos la gráficas en los distintos Diario del País, del viernes 4 de junio de 2021 donde todos titularon, sin mayores comentarios “Cortizo Sanciona Ley sobre PATRONATOS PARA CENTROS DEPORTIVOS”. La parte inicial del contenido lee: “El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó El PROYECTO DE LEY 594, que crea el régimen para la instalación de ACADEMIAS, (habló en plural) de BÉISBOL y otros deportes, (¿cuáles son?). Uno de los propósitos de la ley, por ejemplo es potenciar la disciplina del Béisbol para jugadores entre 9 y 18 años de edad a través de la creación de academias de béisbol profesional y de otras disciplinas en el territorio nacional. (se refiere a todo el país ;repito, ¿cuáles son, y las otras otros deportes?)”

“Nos complace sancionar una nueva ley que tiene como propósito potenciar capacidades de nuestros deportistas y promover la INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA, (¿de qué cifra se trata?). Como el reloj no se detiene, ‘SE’ ‘LCC’ fue elegido en el 2019 y el 2021 está en el mes de junio) mediante el desarrollo que estimulan la construcción (Un escrito en la primera Plana de la Prensa del viernes 4 de junio de 2021, de Rolando Rodríguez tituló: “Odebrecht Infló el PRECIO DE LAS OBRAS con SUBCONTRATOS”), mediante el desarrollo de actividades que estimulan la Construcción, desarrollo, funcionamiento y operación de academias de alto Rendimiento en Estados Unidos, Canadá y Cualquier otro país dijo Cortizo. (¿Ha visitado ‘SE’ ‘LCC’, su ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes’, el ‘HD’ Brands han Visitado un Centro de Alto Rendimiento en ‘USA’, y aún más cerca en Jamaica?) Como dice el histórico refrán: “LAS FOTOS RECUERDEN LO que el Tiempo y las personas, olvidan, muchas veces por conveniencia”; las fotos en el escrito del colega, Carlos Orlando Pino, tenía a: Roberto Durán, Irving Saladino, Jorge Dely Valdés, Felipe Baloy, Gabriel Gómez, y los clasificados de Tokío 2020,m Atheyna Bylon, y Christofer Jurado”. ¿Qué les parece este relato lectores del Coctel?.

Las Notas Sueltas: Como prometí en el Coctel del viernes 4 de junio de 2021, terminar el escrito del periodista Ismael Pérez, originado en Jackson Village, Florida: “Erriyon Knighton bate Récord MUNDIAL SUB-18 de 200 Metros de USAIN BOLT. Contenido: “El estadounidense de 17 años corre dos centímetros menos de lo que hizo en el 2003, el Jamaicano a punto de cumplir y bate a dos velocistas consagrados Trayvon Bromell y Zharnel Huges.”. Continúo:

Y el británico Harnel Zughes, campeón europeo del hectómetro en Berlín 2008. Los dos veteranos llegaron por delante a la entrada de la recta, pero Knighton demostró una mayor solidez y resistencia a la velocidad y emergió por la calle 3 hasta superarlos a ellos en el crono”. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2. Mañana se espera que el equipo de Béisbol de Estados Unidos pasó a la Super-Ronda del Béisbol Clasificatorio para los ‘JO’ de Tokío, Japón, 2020. El equipo está a dos victorias. Cerró la primera ronda del Béisbol clasificatorio de la (WBSC), con el mejor récord del ‘Grupo A’. El equipo pasó a la SUPER-RONDA de viernes y hoy sábado, con el ganador allí logrando uno de los seis lugares codiciados en este béisbol Olímpico de Verano. N°3) Falta conocer el final del Surf que estará haciendo su ‘debut’ en los 32° Juegos Olímpicos de Verano. Un par de atletas de Panamá. El certamen se disputa en las Playas de “La Bocona y El Sunzal en El Salvador. Concede 12 boletos a Tokío 2020. Veremos si la ‘Diosa de la suerte’ toca a la puerta de uno (a) de nuestros que están dependiendo del repechaje. Así es.