¡ “¿Una Ligereza”?!”: La FEPABA y su Salón de la Fama del Baloncesto

Una realidad de la dirigencia de turno de la Federación Panameña de Baloncesto, bajo la presidencia de Jair Peralta.

Cuando el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda Quintero, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, hizo un arreglo con Mario Butler, uno de los grandes baloncestistas que ha tenido nuestro país que se nacionalizó puertorriqueño al igual que Rolando Frazer. ‘Ipso facto’ Butler con su Fundación llamada ‘BIG-BROTHER’ en inglés, Hermano Mayor en el idioma Español, comenzó a dictar charlas a jóvenes internos en los Centros de Cumplimiento Las Garzas y Basilio Lakas. Los participantes realizaron entrenamientos físicos para la práctica de la disciplina y recibieron el testimonio de La gloria del baloncesto y sus acompañantes. La fundación tiene varios años contribuyendo con el proceso de rehabilitación de la juventud en riesgo y utiliza los principios de la disciplina para impactar positivamente.

Hay una realidad, y es que la situación económica en Puerto Rico en cuando al deporte, en parte por la Pandemia de COVID-19, y está buscando ganar algunos ‘USA$’ en su país natal.

En cuanto a la FEPABA, Jair Peralta tiene una serie de cuestionamiento jurídicos pendientes. Hay más, la Selección de Baloncesto de Brasil, El Flamengo, derrotó a nuestra selección CABALLOS DE COCLÉ, dirigido por el veterano Flor Meléndez, por pizarra 74-59, y quedó fuera del ‘Americop (BLC) 2022. En esta tercera edición del torneo organizado por la Federación Internacional de Baloncesto para clubes campeones americano, debido a la coyuntura de la pandemia de Covid-19, los cuartos de finales se jugaron a partido único y en una sola fecha en la ‘burbuja’ de Managua. El quinteto de Panamá demostró lo que el Coctel viene repitiendo, es un ‘Pick-a- side’, repleto de canasteros muchos de la ‘tercera edad’, y rehúsan acogerse a la jubilación. Hay un promedio de 40 años o cerca. Así es.

Sigo con la nota de Invitación de la Federación Panameña de Baloncesto, (FEPABA) a los Medios de Comunicaciones de la escogencia de un Comité de Honor, con el propósito de honrar y dar reconocimientos a los mejores jugadores en la HISTORIA de este gran deporte del aro y balón’. (La idea e iniciativa es buena). Veamos si el contenido es igual.

Dice: “Este Comité lo conforman personalidades con vasta experiencia en materia de baloncesto como lo son: 1) Davis Peralta Checa.-, Gloria del baloncesto panameño. Mayor anotador en los ‘JO’ de México-1968. Medallista de Oro en los ‘JCA’ y del Caribe celebrado en Panamá en 1970 y uno de los 6 Atletas que completó el Ciclo Olímpico.

2), Hernando Arroyo Martell, empresario en la industria aseguradora, dirigente deportivo, ex presidente FEPABA, expresidente de COCABA y ex miembro por aclamación del Comité Olímpico de Panamá. (No agregó que también era un (‘charlatán’). Arriba mencionó, repito, no soy dueño ni pretendo serlo de la verdad absoluta. Para abordar lo que se está viendo en el baloncesto panameño, si hablamos de un salón de la fama, hay que hacer un viaje imaginario, y retroceder a los viejos tiempos de Andamio Arosemena, (q.e.p.d) y muchos otros, con muchas edades como Fernando (Tom, y su hermano Rodolfo ‘Fifi’ Tom, (q.e.p.d.) que fueron dirigentes del baloncesto de alto nivel. No puedo dejar de mencionar a otro polifacético de la ‘TV’ como Ricardo ‘Dicky’ Paredes, apodado ‘Puente Roto’. (q.e.p.d.) que hizo una buena labor en la narración y comentarios de varios deportes.

Considero un gran egoísmo pese a sus múltiples fallas, excluir de mencionar a AGUSTÍN ‘TIN’ DÏAZ, que se caractizaba por sus GRAN INICIATIVA. Fue el de la iniciativa de ‘OPERACIÓN TAMAÑO’, y otras actividades de donde surgieron nuestros prospectos del BALONCESTO. La dirigencia de turno de la FEPABA, ignoró la Mini-Basket y ‘Tri-Basket’, (3x3), que estará participando en los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío 2021. Debemos recordar que el baloncesto participó en los XIX ‘JO’ 1968, sin tener que buscar atletas nacidos en ‘USA’ de padre o madre panameña para conformar la selección. Lo integraron Davis Peralta, Pedro ‘El Mago Rivas, (q.e.p.d) Julio Osorio, Arturo Agard, Calixto Malcom, Noris Webb, Noé Alvarado, Ramón Reyes, Eduardo Blades, Julio Osorio, Mario Peart, Herbert Coussen, Ronald Walton, Luis Sinclair, José Morales, y Cecilio Straker.

Vino la época de ‘Dicky’ Paredes y ‘Nando’ Arroyo, aunque en mi opinión no estuvieron al nivel de Agustín Díaz, tampoco llevaron al baloncesto a ese deterioro cuando quedó en manos de Miguel Sanchíz Jr., y controlado por ‘Don Sama’. Otro dirigente de primer nivel que tuvo la FEPABA, fue el CORONEL, LUIS SEGURA, (q.e.p.d). Sus nombres deben aparecer en el ‘Salón de la Fama del Baloncesto.

En el presente, el Baloncesto, Atletismo, Taekwondo, Esgrima, modalidad de Sable Femenina, depende de Eileen Grench. Judo: Miryam Roper. Atletismo: Gianna Woodruff, 400 Metros Vallas. Alonso Edward, vive en ‘USA’. Esto indica la pobre masificación deportiva a nivel nacional. Tomen nota de esto.

Una Nota Suelta. Un Comunicado de Prensa recibido del Tribunal de Arbitraje Deportivo. (CAS), de Lausana, fechada el 11 de junio de 2021, tituló: “El Tribunal de Arbitraje Deportivo DESESTIMÓ el recurso interpuesto el 1° de mayo contra Transibial velocista de ‘USA’ BLAKE LEEPER, conta la decisión tomada por la revisión de AYUDAS MECÁNICAS, panel establecido por World Athletes (WA), Atletismo Mundial en Español, que preside Sebastian Coe, de 26 de abril de 2021, en el que la aplicación del 24 de diciembre 2020 para correr en eventos sancionados por WA sobre la Ejecusión de PRÓTESIS ESPECÍFICAS (RSP) que le dan una altura de pie de 185.42 CM, (6’ 1’) fue denegado.

El Panel de ‘WA’ lo hizo por motivos que la ALTURA de la propuesta ‘RSP’ Conferidos, da una ventaja competitiva general de no usar tal ayuda, y en consecuencia no estaban permitidas por el Artículo R6.3.4 de las Reglas Técnicas. En consecuencia, la decisión dictada por el Panel de Revisión de Ayudas Mecánicas ‘WAY’ el 26 de abril es confirmada por ‘CAS’. Por decisión de 26 de octubre de 2020, un PANEL DIFERENTE DE ‘CAS’, ya había dictaminado que BLADE LEEPER, no pudo usar su anterior PRÓTESIS específicamente para correr (dándole una altura total de pie de 18.92 en EVENTOS DE 400 METROS, sancionados por ‘WA’, incluyendo competición de Series de ‘WA’ Y LOS JUEGOS OLÍMPICOS. ‘Al buen entendedor bastan pocas palabras’. Esto indica que no podrá participar en los Juegos Paralímpicos, Tokío, 2020. Tomen nota de esto.