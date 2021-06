‘USA’ con un Buen Ejemplo de Masificación de su Natación

Cuando en un país, y ahora menciono a Panamá, y con más énfasis desde el asenso de ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen A la presidencia del país el 1° de julio del 2019, y se auto apodó, ‘El Buen Gobierno’ y en el ‘Coctel dije. ‘Menos en

Deportes”. El tiempo me está dando la razón. En cuanto al deporte, su prioridad al parecer es ‘DON DINERO, el USA$. Prueba. La SALA DE PRENSA DE PANDEPORTES, que ahora está al frente ‘El Cacique’ el ‘HD’ HÉCTOR

BRANDS, oriundo del Barrio de El Chorrillo, publicó con fecha 24 de junio de 2021. “Primera Jornada de Billie Jean

King CUP”. En esta primera fecha de la fase de grupos se disputaron tres series que resumimos a continuación: “Ecuador 2-0 El Salvador. Ecuador fue el primer equipo en anotarse la victoria en una de las series del día. El primer

Punto llegó a manos de Charlotte Roemer, de 27 años y número 824 en el ranking que derrotó a la salvadoreña Matia

Cristiani 6-2, 6-2 en un partido en el que Reomer dominó de principio a fin.

La victoria de la ecuatoriana la certificó Mell Elizabeth González Reasco que dio todavía menos opción a su rival, Sara

Valentina Cruz Bonilla, dejando un marcador de 6-1, 6-1. González Reasco, número uno ecuatoriana y 676 mundial,

dominó todas las facetas del juego e hizo subir el primer punto al marcador de su país que se coloca así como líder

provisional del Grupo B. (pregunta el Coctel. ¿cuándo el ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’ Héctor Brands ha jugado

Tenis?). ‘BAHAMAS 2-1 COSTA RICA: “En el Grupo A sólo se disputó hoy una serie en la que Bahamas se impuso

por 2-1 a Costa Rica. El primer punto de las bahameñas se lo anotó su número 2, Sydney Clarke, que a sus 19 años demostró una gran madurez para imponerse por 6-0, 6-2 a la costarricense Sofía Pérez. CUBA 2-0 PANAMÁ: Cuba y

Panamá disputaron la que fue sin duda la serie más igualada del día con partidos muy disputadas que se resolvieron por

escaso margen. En el primer partido, la cubana Roxana Valdez, de tan solo 16 años, demostró una gran sangre fría a

pesar de su juventud y se anotó el triunfo al anotarse un apretado tie break en el segundo set dejando el marcador en un

6-2, 7-6 (5) ante la panameña Karin Esther Contreras”.

“En la segunda cita de la serie vivimos el único partido de singles del día que llegó al tercer set. La cubana Yusneylis

Smith Días, se llevó el primer set y luego vio como su rival, la panameña Zulay Castañeda igualaba el marcador para

forzar una tercera magna definitiva. Sin embargo, el efecto pasó factura a Castañeda que no consiguió anotarse ni un solo juego dejando el resultado final en n6-3, 4-6, 6-0. El formato de este evento divide a las naciones competidoras en

dos grupos. A (Bahamas, Uruguay, Costa Rica) y B (Ecuador, Cuba, El Salvador, Panamá). Las ganadoras de cada grupo se enfrentarán este sábado por el triunfo final”.

Otro detalle: APA-GOLF presenta AIR EUROPA CLASSIC, Panamá 2021. “Este 25 y 26 de junio en ‘Buenventura

Golf Club’, se realizará el ‘AIR EUROPA CLASSIC PANAMÁ’, último torneo del Circuito Regular de Panamá ‘MID’ Amateur Tour 2021, (PMA TOUR). Lo único que le interesa al ‘Buen Gobierno’, es el ‘chen-chen’ que produce

para Panamá. Tomen nota de esto selectos lectores del Coctel.

Como ni el ‘Buen Gobierno’, y menos el COP, que controla los Mitómanos Camilo Amado Varela, y su ‘Letrada Damaris (USA$) Young, aún no se sabe cuántos atletas de ambos sectores, entrenadores, directivos, etc. viajarán a los

XXXII ‘JO’ de Verano 2021. Un escrito de Boy Andy Ross de la Organización ‘TEAM USA, fechado el 24 de junio

de 2021, por su contenido importante invito a los lectores del Coctel a leerlo: Título Principal: “Del EQUIPO ‘JUNIOR’, al Equipo Olímpico”. Contenido: “Los Nueve (9) Miembros del Equipo Juvenil Mundial de ‘EE.UU.’ 2017, a Tokío. No es un secreto que este año el Equipo Olímpico de Estados Unidos, con destino a Tokío es joven. En

total, la plantilla tiene 35 ATLETAS OLÍMPICOS por primera vez en ocho años de ellos todavía aún tienen que empezar la Universidad.

Claro con una espera de cinco años entre olimpiadas ni hay límite, seguramente habrá algunas CARAS NUEVAS desbancar a los veteranos, y este año no es diferente para muchos de los Olímpicos de Tokío. (en el COP de Panamá no

se puede hablar de ‘Caras Nuevas’, pues, al inicio en detalles di a conocer que la nueva faceta del Nuevo ‘Cacique de

Para los que han seguido la NATACIÓN, el Equipo Olímpico de ‘USA’ está lleno de nombres que finalmente están obteniendo su gran oportunidad, en la escena internacional. Hace CUATRO (4) AÑOS, Estados Unidos acogió Mundial Junior 2017 en su suelo natal en Indianápolis, fueron seleccionados para defender la NAT’ como se llevaron a

cabo las Pruebas Mundiales en el Natatorio de ‘IU’, y el equipo Junior volvió DOS MESES MÁS TARDE, para representar al país, en muchos de sus Primeros Encuentros Internacionales. Avance rápido hasta 2021, y NUEVE (9) de esos nadadores, hará SU DEBUT OLÍMPICO en Tokío, después que muchos de ellos/damas y varones, tuvieron su

primer sabor de las carreras Internacionales ese verano en Indianápolis.

Veamos los Resultados de las Pruebas Olímpicas de Natación de los 32° ‘JO’ de Verano, 2021, en OMAHA, del 13-20

de junio de 2021. Comenzaré con los Resultados Finales de las Pruebas Femenina, mencionando los CUATRO primeros lugares, y viendo el cupo que ocupa el Atleta Junior 2017. EN 50 MTS. ESTILO LIBRE. #1), Simmone Manuel, 24.29. #2), Abbey Weitzel, 24.30. #3), Tont Huske, 24.46. #4), Linnea Mack, 24.49. EN 100 MTS. FINALES

ESTILO PECHO: #1), Lilly King, 1:04.79. #2), Lydia Jacoby, 1:05.28. #3), Lazor Annle , 1:05.60. EN 200 MTS. LIBRE: #1), Ledecky Katie, 1:55.11. #2), Schmitt Allyson, 1:56.79. #3), Madden Palge, 1:56.80. #4), McLaughlin Katie, 1:57.16. EN 200 MTS. INDIVIDUAL COMBINDO. #1), Walsh Alex, 2:09.30. #2), D. Katie, 2:09.32. #3), Cox

Madison, 2:09. #4), Huske Torrl, 2:10.38. EN 1,500 MTS. LIBRE. #1), Katie Ledecky, 15.40.50. #2), Érica Sullivan,

15:51.18. #3), Katie Grimes, 15:52.12. EN 200 MTS. ESTILO MARIPOSA: #1), Flickinger Hall, 2:05.85. #2).

Smith Ragan, 2:06.99. #3), Hook Charlotte, 2:07.92. #4), Looney Lindsay, 2:08.40. EN 200 MTS. ESTILO PECHO:

#1), Lazor Annie, 2:21.07. #2), King Lilly, 2:21.75. #3), Escobedo Emilly, 2:22.64. #4), Galat Bethany, 2:21.81. EN

100 MTS. ESTILO LIBRE. #1) Abbey Weitzel, 53.53, #2), Brown Erika, 53.59. #3), Smoliga Ollvla, 53.63. EN 800

MTS. ESTILO LIBRE. #1), Ledecky Katie, 8:14.62, #2), Grimes Kalte, 8:20.36. #3), Haley Anderson, 8:20.50 Mañana continuaré con la categoría de los hombres. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta. En el Coctel del sábado 26 de junio de 2021 en una Nota suelta dije: “Una glosa corta del ‘Caldo Deportivo’ del Diario Metro Libre dice. (Sudar la Gota gorda). Hace referencia al Nadador Edgar Crespo que radica en

‘USA’. Dice: “El nadador Edgar Crespo buscará EL RÉCORD de competir, (el quiere ir a pasear) en CUATRO JUEGOS OLÍMPICOS. En el XXXII CCCAN 2021 en Puerto Rico, Crespo no logró la Marca Mínima en los 100 Metros Estilo Pecho. Ganó con tiempo de 1:02.02. La OSB/ 1 ENTRADA, ES 1:01.73. En el CCCAN de Puerto Rico,

no participó el Hondureño JULIO HORREGO de 22 Años que derrotó a Edgar Crespo, en un Torneo en Puerto Rico en 50 Mts. Estilo Pecho, que no es parte de los ‘JO’ donde no hay 50 Metros Estilo Pecho. Derrotó Crespo en los 100

Metros Pecho, y en los 200 Mts. Pecho donde ya no compite Crespo.

Según mis pesquisas Crespo va a BAHAMAS a competir en LOS 100 MTS. ESTILO PECHO. Allí estará el Hondureño Horrego. RESULTAD DE BAHAMAS. Horrego GANÓ LA PRESEA DE ORO con 1:01.18. Representa

La MARCA ‘B’ que lo clasificó para Tokío, 2020. Edgar fue #4), con tiempo de 1:02.50. Ya no participa en los 200

Metros Estilo Pecho. Sigue el compatriota con los dedos cruzados en espera de un ‘pasaje’ por la Vía de la Universalidad. Tomen nota de esto.