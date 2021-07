La boxeadora Olímpica, A. Bylon, sigue su meta de ganar una Presea en Tokio, 2020

Venció a la N°1, C. Parker de (Aus.). T. Tamara, (Can.) también ganó

El título principal del Coctel del viernes 30 de julio decía: “¡ Mi Pronóstico!” : Una presea de ‘Plata’ o Bronce depende del Boxeo Olímpico”. Sumario: “Opino: “No saldrá del Atletismo de Pista, Salto y de la Maratón”. Pues, hay un entusiasmo por el triunfo de Bylon sobre la N°1 en el ranking de los 69-75 Kilos, la Australiana Caietlin Parker, por decisión 5-0 en octavo de Final. Al mismo tiempo también debo mencionar, que la boxeadora de Canadá, Tamara Thibeault, logró vencer 4-1 a Ryabets Nadezhda de Kazakhistán, que ocupa un lugar en el ranking.

Pese al triunfo estas dos ganadoras de América necesitan ganando para llegar a disputar una medalla de oro o de plata.

Espero que este esfuerzo se retribuye con una medalla, aunque sea una de las dos (2) de bronce que reparte.

El Atletismo, el deporte ‘Rey de los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, ‘JCC’, etc. por lo que esperaré los resultados finales.

Por el momento daré una mirada al Boxeo Olímpico masculinos, una de las fortalezas de Cuba, para ver como está Ubicados sus ‘gladiadores’, en su camino a medallas. WELTER HOMBRES, (63-69 Kgs). Roniel Iglesias (Cuba), venció a Delante Johnson, (USA), 5 WP-0. LIVIANO PESADO (85-81 Kgs.), Arlen López, (Cuba) 5WP, Rogelio

Romero Torres, (México), ‘0’. PESADO (81-91 Kgs.) (Cuarto Final. (Brasil) Abner Teixeira 4, (JOR.) Iashaish Hussein, 1.

En Judo Femenino 78 Kilos, Bronce: Mayra Aguiar (Brasil ) #5),Antomarchi Kaliema, Cuba. +78 KILOS: PLATA,, SONE IDALYS, (CUBA).

Una Nota Suelta: Una nota Suelta de la Revista “Around de Rings’ en el idioma Inglés”, En Español: “Alrededor de Los Anillos”, editado por ED HULA, Y SHELLA SCOTT HULA, con un escrito en el Idioma Español, con el nombre Fognini, de Italia (REUTERS/MIKE SEGAR), Tituló: “Día de Furia para el Tenista ruso Medvedev ante una pregunta sobre Doping de Estado en su país. ¡“No quiero verte nunca más”!. “El doping de Estado que promovió Rusia en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 no solo llevó a que sus deportistas compitan en Tokio bajo el acrónimo “ROC” También está alternando los nervios de algunos de sus representantes en este caso el tenista Daniel Medvedev.

Las consecuencias de la sanción a Rusia, que tiene en Tokio 2020 a 335 deportistas compitiendo bajo una bandera que Recuerda a la rusa pero no es la rusa, fueron motivo de conversación en los primeros días de los Juegos. El miércoles, el periodista chileno SEBASTIÁN VARELA NAHMÍAS, le hizo una pregunta a Medvedev que desató un pequeño escándalo. Esta es la transcripción del tenso intercambio entre el tenista y el periodista. “Periodista: El equipo olímpico ruso, los atletas, ¿llevan el estigma de TRAMPOSOS en estos Juegos tras el escándalo?. ¿Y cómo se siente usted al respecto?. Medvedev: Es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta. ‘Periodista’: Esto preguntando si hay un estigma, no lo estoy diciendo. Medvedev (gritando). Primera vez en mi vida, primera vez en mi vida”. La escena culminó de manera sorprendente, porque un grupo de periodistas rusos que compartía con Varela Nahmías en la Zona Mixta, en la que confluyen deportistas y periodistas, aplaudió a Medvedev tras su reacción. La Federación Internacional de Tenis, (ITF) confirmó a ‘Around The Rings’ que “no se tomó ninguna medida” tras el incidente, pese al enojo de Medvedev en un día de intenso calor y humedad en la capital japonesa.

El miércoles, el número del mundo, Novak Djokovic, logró torcer el brazo de los organizadores del torneo, acompañado por Medvedev y el alemán Alexander Zverev. Está claro que Medvedev tuvo un día complicado desde el principio. Durante el partido en el que derrotó al italiano Fabio Fognini por 6-2, 3-6 y 6-2 para avanzar a los cuartos de final, el ruso tuvo un tenso intercambio con Carlos Ramos, el juez de silla.

El jugador de 25 años pidió un tiempo de descanso médico en la pista y llamó al entrenador en otras dos ocasiones. Durante el segundo set, Ramos le preguntó a Medvedev si estaba bien. La respuesta no fue precisamente tímida.

“Estoy bien. Puedo terminar el partido pero puedo morir. Si muero, ¿se hará responsable la ITF, (Federación Internaciona de Tenis). ¿Cómo los lectores interpretan esta nota suelta.

Otras Notas Sueltas. Mañana haré el esfuerzo para compartir con los lectores, que Japón ganó el Título de Espada Masculino por Equipo. También hablaré del Béisbol de la “(WBSC)” “Confederación Mundial de Beísbol/Softbol que se está desarrollando en Tokio, Japón, 2020, donde ‘USA’ superó a Israel, y República Dominicana superó a México. No hay duda de que el Presidente de ‘WBSC’, Riccardo Fraccari. El Béisbol y Softbol, que está de regreso al Escenario de ‘JO’ después de los ‘JO’ de Verano, Beijing, 2008, se jugará en dos coliseos, Yokohama, al Sur de Tokio y en la Prefectura de Fukushima. El Estadio de Béisbol Fukushima Azuma, tiene capacidad para 30,000 personas.