“¡Positivo!” : 5 Países Latinos tienen presea de oro; 2 del área del Caribe, +USA y Canadá

Como de costumbre, le toca a los Medios Principales, resaltar la participación de ALONSO EDWARD, el atleta más Remunerado mensualmente del “Cajero Automático de Pandeportes”, pese a que no ocurría en la ‘Época de Oro’ del ‘Canguro’ Irving Saladino porque la ‘IAAF’, ahora con el nombre de ‘World Athletes’, sigue premiando con dinero, (USA $). Alonso Edward que nació el 8 de diciembre de 1989, tiene 31 años cumplidos. Frente a los señalamientos que no había hecho la MARCA MÍNIMA PARA Clasificar a Tokio 2020, en los 100 y 200 metros planos que son su especialidad.

De forma sorpresiva salió publicado en algunos medios que EDWARD SUPERÓ LA ‘M M’ DE LOS 200 MTS. PLANOS, (20.24), al ganar la prueba de los 200 Mts. Planos, EN LA X BIONIC SPHERE, que se celebró en SAMORIN, ESLOVAQUIA, con tiempo de 20.22. A esto agregó, y fue falso, de que competiría en pruebas de la LIGA DIAMANTE (WANDA). Pero fue falso. Tampoco participó en los 100 Metros en Tokio 2020. Ha hecho de todo para no estar en la misma prueba con atletas de la generación del relevo. También debo recordar que en los 31° ‘JO’ de Verano, en Río de Janeiro, Brasil, 2016, fue descalificado por una partida falsa.

Hoy estará compitiendo en la Serie Clasificatoria en el Estadio Olímpico de Tokio, y tendrá como rivales a Noah Lyles (USA), con tiempo de 19.74. Kenneth Bednarek, 19.78. Erriyon Knighton, (17 años) 19.84. de Nigeria, Divine Oduduru, (19.88). André De Grasse, (Canadá) 19.89. Joseph Fanbulek de Liberia, 19.91.Como es mi compatriota le deseo buena suerte.

Notas sueltas. Leyendo el ‘Caldo Deportivo del ‘Diario Metro Libre’, fechado el lunes 2 de agosto. He aquí varias Glosas. ¿Se están forzando a jugadores?. “Se trata de niveles, queremos forzar a jugadores que no le alcanza para quedarse en el fútbol del primer mundo, viviéremos de los recuerdos de Julio César Dely Valdés, en Italia, Francia y España”, dijo el narrador Gabriel Castillo.” Otra Glosa: “Más acciones y menos palabrería”. “Hay quienes albergan La esperanza que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional priorice las iniciativas que Buscan promover y desarrollar el deporte y no las engavete”. “Habría que darle más espacio a la educación física” “El profesor de Educación Física Eduardo Cedeño considera que si el gobierno se interesa en dotar a los colegios de infraestructura deportiva, y robustecer la docencia, el deporte mejoraría”.

Otra glosa: “Enfoque debe ser a los entrenadores: “Eduardo Cedeño y otros docentes abogan por la formación de Preparadores nacionales para llegar a formar a los atletas, Prof. ‘Este en un sueño que no le interesa al Buen Gobierno’ En adición de que un número de educadores física, buscan una ‘chamba’ en Pandeportes. Así es.

Otra Glosa Suelta de la COLUMNA “EL GUACHIMÁN” del lunes 2 de agosto, de ‘MI DIARIO’:¿ Acompañado?.

“El Director de Pandeportes no quería perder la taquilla y como no tenía reserva de hotel le tocó dormir en la embajada De Panamá en Tokio. ¡Ojalá no pase la cuenta!. “MANZANILLOS”: Dicen que los del COP en vez de estar pendientes en las Villas de nuestros atletas parece que andan de excursión a ver si se toman foto con alguna estrella del Deporte. ¡Se ha visto!. ´PATROTER’. “El funcionario Saladino salió a defender a capa y espada el bajo rendimiento de nuestros atletas en Tokio, pero lo que no dice es que el Pobre Apoyo de Pandeportes a los Atletas (algunos). Incluso su prima se pasó tres sin cobrar un centavo. El Editorial Deporte. Vale la pena leer.

En el Sumario del Coctel de hoy dije: “Quiero agregar la buena actuación de GIANA WOODRUFF, de llegar a Finales de los 400 Metros/Vallas Femenina, y aquí lo voy a sustentar. En la Serie Semi-Final N°1, clasificaron a finales N°1), (‘USA’) DALILAH MUJAMMAD, 53.30. N°2), (JAMAICA), Janieve Russell, 54.10. (BÉLGICA), Paulien Couckuyt, 54.47. SEMIFINAL N°2), (‘USA’), SYDNEY MC LAUGHEN, (la nueva sensación de ‘USA’ de 19 años), 53.03. GIANNA WOODRUFF (PANAMÁ) 54.22. Es evidente que la medalla de oro y plata ya tienen nombres, y la de bronce, o un 4° lugar, convertiría a nuestra atleta de ser la de mejor actuación en Tokio de nuestros atletas en Tokio inclusive se Alonso Edward, aunque lo dudo, no da una sorpresa en los 200 metros. Tampoco, y los números de la

Maratón Masculino lo revela, vendrá de Jorge Castelblanco. Así es.

En el Título Principal: “!Positivo!”: 5 Países Latinos tienen presea de oro, 2 del área del Caribe, +USA y Canadá. Comencé por Brasil que estaba de N°18, con 2 de Oro, 3 de Plata y 5 de Bronce. Totales 5 Presas. N°19. (Cuba), 2 de Oro, 3 de Plata, y 3 de Bronce. Totales 8 Medallas. N°23. La gran revelación. (Ecuador) con 2 de Oro, 1 de Plata: Totales, 3 Medallas. N°29) (Venezuela), 1 de Oro, y 3 de Plata. Totales: 4 Medallas. N° 38, (Jamaica) 1 de Oro,1 de Plata, 2 de Bronce. Total 4 Medallas. N°51), (Pto. Rico), 1 de Oro. N°58, (Colombia), 2 de Plata, y 1 de Bronce. Totales, 3 medallas. N°58, (Rep. Dom.) 2 de Plata, y 1 de Bronce. Total 3 Medalla. La sorpresa que se parece Río de Janeiro, Brasil, 2016. N°71, (MÉXICO), ‘0’ Oro, ‘0’ Plata, y 3 de Bronce. N°75, (Argentina), 1 de Bronce.

‘USA’ está de N°2, con 22 Doradas, 25 de Plata, y 17 de Bronce. Totales: 64 Preseas. Esto aumentará en el Atletismo.

N° 14 (Canadá), 3 de Oro, 4 de Plata, y 7 de Bronce. Totales: 14 Medallas. De N°1 está. Rep. de China: 29 de oro, 17 de Plata, 16 de Bronce. Totales: 62 Medallas. N°3), JAPÓN, 17 DE Oro, 6 de Plata, y 10 de Bronce. Totales 33 Medallas. N°4), AUSTRALIA, 14 de Oro, 4 de Plata, y 15 de Bronce. Totales, 33 preseas. N°6, (GBR), 11 de Oro, 12 De Plata, y 12 de Bronce. Totales: 35 Medallas.

Si hay alguién que me está decepcionando en cuanto al Deporte, es ‘SE’, Joe Biden, que reemplazó al nefasto Mitómano y Racista, Donald Trumph. Como fue ‘Vice-Presidente’ por dos periodos de ´SE’ Barrack Obama, que restableció las relaciones con Cuba, y se podía viajar a la ‘Mayor del Caribe’, y el deporte fue resurgiendo. Pero que va, Biden se ha convertido en ‘Socio’ de Trumph y ahora cree que si sigue los pasos, de Trumph, logrará esos fotos para un 2° periodo, lo que dudo. Pese a esto veamos la actuación por el momento de los Cubanos en Tokio, 2020. En el Salto de Longitud, donde el Cubano Juan Manuel Echavarría de 22 años, era el favorito para ganar la presea de Oro.

desafortunadamente tenía una Lesión que le impidió hacer todos los Saltos. Pesé a que hizo el mismo salto de 8.41 Metros, con Tentoglou Miltiadis de Grecia, de 23 años, se tuvo que quedar con la medalla de plata. Veamos el salto de cada atleta. Tentoglou. 1), 8.11 Mts. 2) +07. 4), 8.10. 5), 8.15, y 6. 8.41 Mts.

Veamos el del Cubano Echavarría. 1), 8.09. 2), 00. 3), 8.41. 4), 6.71. El cubano Maykel Massó, ganó la presea de bronce. N°1) 8.21. 2), 8.05. El lugar N°4), (España), Eusebio Cáceres, 8.18 Mts. N°5) (‘USA’) Harrison Juvaughn, 8.15 Mts. N°6), (JPN), Yuki Hashioka, 8.10 Mts. No 11), (JAMAICA), Tajay, 7.69 Mts.

Veamos algunas de las actuaciones de las Damas en el Deporte Rey el Atletismo: 100 METROS CON VALLAS:

ORO: (PTO. RICO), Jasmine Camacho Quinn, 12.37. PLATA, (USA), Kendra Harrison, 12.52. BRONCE, (JAMAICA), Majan Tapper, 12.55. #6), (BAH), D. Charlton, 12.74. #7), (USA), Gabriele Cunningham, 13.01. #7), (JAM), Britany Anderson, 13.24. LANZAMIENTO DE DISCO. Oro (USA), Valerie Allman, 68.98 Mts. PLATA, (Alemania), Kris Pudenz, 66.86 Mts. BRONCE, (Cuba), Yaimé Pérez. #7), (JAM), Laurence Shadae, 62.12 Mts. #11), (BRASIL), Isabela da Silva, 60.39.

Sin profundizar en el boxeo, pero si mencionando a la leyenda cubana en la Lucha Grecorromana, MIJAÍN LÓPEZ, ganó su CUATRO TÍTULOS consecutivo en ‘JO’, hazaña que han realizado atletas olímpicos excepcionados en sus respectivos deportes, y cito a Carl Lewis en Atletismo, Usain Bolt, en atletismo, Michael Phelps en Natación.

Un escrito en la Documentada Revista ‘Around the Ring’, en el Idioma Inglés, y en Español, (Alrededor de los Anillos), cuyo Editor Principal es ED Hula, y SHELLA SCOTT HULA, también es Editado en el Idioma Español, SEBASTIÁN A. FEST. Está fechada el 2 de agosto de 2021. Título Principal: “Campeón Cubano Julio César La Cruz Lanza proclama política a favor del régimen desde el ring, pero seguirá compitiendo por el oro en el boxeo de Tokio 2020. El Presidente cubano elogió la actitud del deportista, en tanto que el ‘COI’ aseguró a Around the Rings que la Situación ‘fue resuelta’, y el boxeador luchará este martes en Tokio.

El cubano Julio César La Cruz reacciona tras ganar el combate contra el Español Reyes Pla. Pool vía REUTERS/ Buda Mendes. Tokio: Le efervescencia política que vive Cuba en las últimas semanas se trasladó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que el boxeador Julio César La Cruz lanzó una ENCENDIDA PROCLAMA POLÍTICA de respaldo al régimen de La Habana desde el propio ring. “! Patria y vida ¡”. ¡”Patria o muerte, venceremos!”, gritó La Cruz desde el ring tras derrotar el viernes al español Emmanuel Reyes Plá por un claro 4-1 en la valoración de los cinco jueces.

La consigna “Patria o Muerte” es un lema histórico de la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959. Tras la Muerte subió su hermano Raúl, que tras dejar la presidencia hoy titula a su sucesor es Miguel Díaz Canel. El cantante Yotuel generó una enorme convulsión política en la isla al difundir su versión musical reversionando el lema: Nada de ‘Patria o Muerte”, sino “Patria y Vida”.Yotuel, que en días pasados visitó el Capitolio en Washington, está en la mira del régimen de Díaz Canel. Cuba fue escenario en julio de las mayores manifestaciones contra el régimen en más de seis décadas. “Patria y Vida” de Yotuel fue uno de los lemas de los manifestantes.

“El Presidente Cubano, felicitó este fin de semana a La Cruz por su grito desde el ring. “Inspiradora, la actuación de Nuestros deportistas, la plata de Idalis Ortiz, el bronce de Alba y el patriótico grito de Patria o Muerte de Julio César La Cruz en Tokio 2021. “He hablado por teléfono con ellos y les he ratificado el orgullo de Cuba por sus atletas, escribió Díaz Canel en Twitter”. Mañana daré comentarios de esto.