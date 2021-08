“¡Basta Ya!”: El Dep. Olímp. no es un ‘Modus Vivendi’ Perpetuo de los Atletas

Ayer jueves 5 de agosto de 2021, escuchaba el Noticiero Matinal de ‘TVN’, con la distinguida Castalia Pascual, y su Acompañante masculino. Estaban dialogando sobre el Deporte, con el ‘Nuevo Cacique’ del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), con el ‘HD’, Lic. HÉCTOR BRANDS. Confieso, y sin ningún deseo de ser irrespetuoso, me vino a la mente: ¿Estará padeciendo de ‘Amnesia’?, (pérdida de memoria, ya sea total o parcial). Me hizo recordar a ‘Poncio Pilatos’, y el ‘lavado DE MANOS más famoso de la historia a estilo de PONCIO PILATOS. Su PERORATA (discurso largo con Castalia Pascual), de todos los males que está descubriendo en Pandeportes; se le olvido a Brands, que, era conocido en el Barrio de El Chorrillo, por su labor de ‘El Fútbol del Barrio’, que recibía un respaldo solidario de un grupo, que querían eliminar al ‘HD’ de El Chorrillo SERGIO ‘CHELLO’ GÁLVEZ, por su respaldo leal al ‘Loco’ Ricardo Martinelli Berrocal, que aspiraba a la Presidencia de Panamá.

Ya ‘SE’, el Pres., Laurentino Cortizo Cohen ha preguntado opiniones, también del Coctel por una persona con la experiencia, solvencia, ética, moral y transparencia para el cargo y lo aceptó. ‘Ipso-Facto’ Héctor Brands, hizo una ´revolución’ que asustó a ‘SE’ LCC, y aceptó al candidato de BRANDS como DG’ de Pandeportes, EDUARDO CERDA QUINTERO (02/07/2019, con Salario Base de $5,500.00.‘SD’ LUIS DENIS ARCE M. con salario base de $5,000.00. Como ASESORA en la Planilla Transitoria, a CECILIA V. AROSEMEMA, conocida como ‘Doña CECILIA PESCAO’, con Salario Mensual de $4,000.00. (02/07/2019). Según mis pesquisas, no está en Pandeportes. En la Planilla Transitoria del mes de junio de 2021, está el Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas de Asesor, con salario mensual d $3,500.00. Muchas de las palabras del ‘HD’ Brands en la entrevista, lo ubica como el refrán que utilizo con frecuencia. “LA DEMOCRACI SOLO SOBREVIVE CUANDO LA VERDAD GOBIERNA EL DÍA Lo que todos los panameños y extranjeros que PAGAMOS IMPUESTOS debemos conocer de ‘ESTO-AUTO APODADO: “Buen-Gobierno’, y repito no en el deporte, es un ‘INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, y los FONDOS A CADA ATLETA que participaron en los XXXII, ‘JO’ de Verano, 2020, y Panamá, no ha ganado ni una medalla de bronce. 81 PAÍSES, MENOS PANAMÁ, ganaron aunque sea, 1 medalla de bronce. Cito en la Casilla N°81, en el último Estado de Medallero Oficial: GRENADA, KUWAIT, MALASIA SYRIA REP. ÁRABE.

Algo que quedó bien claro en estos XXXII ‘JO’ DE VERANO, y es que existe una generación de Relevo, y cuando el ATLETA llega o está por abordar los 30 años, tiene que entender que es hora de retirarse. En los Diarios vimos que la actuación de esa extraordinaria atleta colombiana CATERINE IBARGUEN, que compitió en los 32° ‘JO’ de Verano a la edad de 37 AÑOS; una atleta de resultados positivos, en Salto, de Longitud, Salto Triple, y Salto Largo, tuvo que anunciar su retiro permanente como dije en el Título Principal. ‘El Deporte Olímpico no es un ‘Modus Vivendi’, Perpetuo de los Atletas.

Esto ni el ‘DG’ de Pandeportes; muchos de los ‘entrenadores y técnicos de la real y medio, en Panamá, no lo entiende o les importa. Lo único que vale es el ‘USA’ $. Así es. La Redacción del Diario ‘El Panamá América, publicó el lunes 5 de julio de 2021: “ATHEYNA BYLON, apunta hacía los ‘JO’ de PARÍS, FRANCIA, 2024”. Sumario: “Bylon tiene NUEVAS METAS, luego de haber llegado a cuartos de finales de los ‘JO’ de Tokio, se traza el objetivo de poder llegar a los Juegos de París 2024. Bylon TIENE 32 AÑOS, NACIÓ EL 6 DE ABRIL DE 1989. En su actuación en Tokio donde quedó eliminada, perdió por veredicto unánime de los Jueces. No obstante, rehusa aceptar, por su costumbre de recibir buenos ingresos, no solo del boxeo, sino como miembro de la Policía, de las arcas del COP, y Pandeportes. En el ‘Caldo Deportivo’ del ‘Diario Metro Libre’, del 5 de agosto 2021, dice: “Hay Atheyna para rato; (acaso no vio lo de la colombiana Ibarguen). “Luego de obtener su Diploma Olímpico en Tokio-2020 (entre las 8 mejores), la boxeadora regresó a Panamá con la intención de continuar el Ciclo Olímpico rumbo a JJ OO París, 2024 llegar a sus terceros juegos’. “LA QUIEREN CON MAYOR Rango”. “Ya hay quienes piden que Atheyna reciba un ASCENSO de Rango dentro de la Policía Nacional por sus logros deportivos. (¿cuáles son si fue eliminada en Tokio en su división?).

En las redes no están la solución: “El periodista Luis Giraldo señalo que: ‘Cada cuatro año el tema es de nunca acabar.Y así será por mucho tiempo. Mientras el deporte siga siendo un codiciado BOTÍN POLÍTICO, jamás encontraremos las soluciones gritando en los medios”. ALONSO EDUARD, que tiene 31 AÑOS, (nació el 8 de Dic. de 1989. Vive en ‘USA’, y creo que tiene la doble nacionalidad, no piensa en el retiro. EDGAR CRESPO, que vive en ‘USA. (Nació el 11 de mayo de1989, tiene 32 años, y no habla del Retiro. NATALIE de 26 años, (nació el 22 de febrero de 1995). No tiene nivel de ‘JP’, y menos Olímpico, pero insiste en ir a los ‘JO’ de Verano, París, 2024.

Sobre la actuación de CUBA, que en el Estado Oficial de Medallero dado por el COI, ocupa la Posición N°15 con 5 Preseas de Oro, 3 de Plata y 2 de Bronce. Puede aumentar 2 MÁS DE ORO. Un en Boxeo y el otro en Canotaje Individual. Algo que seguro no conoce el Presidente de ‘USA’ Joe Biden, ni su distinguida esposa, y 1ª Dama de los ‘EE.UU.’, Gil Biden, es que las ‘trabas’ a los atletas cubanos, el país de América que habla español, y de los países del Caribe que hablan el idioma Inglés, con más medallas de oro. A esto voy a adicionar algo, que muchos no conocen, en especial, los cubanos sumisos en ‘USA’, a Donald Trumph, y ahora Joe Biden. Los XXV Juegos Olímpicos se celebraron en Barcelona, España, del 25 de julio al 9 de agosto d 1992, bajo la Presidencia de ‘SE’, Juan Antonio Samaranch (padre), con 257 Eventos en 25 Deportes. Veamos parte del Estado de Medallero: N°1), Equipo Unificado (EUN) ex ‘URSS’: Oro 45 Preseas, Plata, 38 y Bronce 29. Totales 112. N°2), Estados Unidos: 37 de Oro, 34 de Plata, Bronce, 37, Totales: 108 Preseas. N°3). Alemania: 33 de oro, 21 de Plata, y 28 De Bronce. Totales, 82 Preseas. N°4), China: 16 de Oro, 22 de Plata, 16 de Bronce. Totales: 54 Preseas. N°5), CUBA, 14 de Oro. Plata, 6. Bronce: 11, TOTAL 31 MEDALLAS. N°6), ESPAÑA: 13 de Oro, 7 de Plata, y 2 de Bronce. Totales, 22 Preses. N°7), COREA DEL SUR: 12 de Oro, 5 de Plata, y12 de Bronce: Totales, 29 Preseas. N° 8). HUNGRÍA: 11 de Oro. 12 de Plata y 7 de Bronce. Totales: 30 Medallas. N°9) FRANCIA: 8 de Oro. 5 de Plata y 16 de Bronce: Totales, 29 Medallas. N°10) AUSTALIA: 7 de Oro. 9 de Plata, y 11 de Bronce. Totales: 27 Medallas.

Una Nota Suelta: En el BÉISBOL MASCULINO. Estados Unidos estará disputando la Medalla de Oro con los anfitriones JAPÓN, el 7 de agosto 2021, en el coliseo Yokohama. Ese gran sexto entrada de 5 carreras para los estadounidenses sostenidos como la República de Corea, solo puede cruzarse una vez más 7-2 puntuación final y el equipo de ‘EE.UU.’ podrá jugar por solo ser su SEGUNDO ORO OLÍMPICO, después de su triunfo en Sydney 2000. Estaré pendiente de este resultado, del deporte N°1 en Panamá, y no está presente.

Una Nota Suelta. Cuando se trata del 44º Presidente de los Estados Unidos BARACK OBAMA, 20 de enero 2009-20 de enero 2017. Además de ser el primer presidente de la raza negra, de ‘USA’, que el racista, Megalómano y Mitómano, DONALD TRUMPH , hizo todo lo posible que no era un presidente legítimo, tuvo un buen trato para la población cubana, reanudando las relaciones, que nuevamente fueron eliminadas. Un escrito de la periodista Louise Halla, tituló el 5 de agosto 2021. “Obama cancela su Fiesta de Cumpleaños N° 60 repleta de estrellas por el COVID.

Contenido: “El expresidente Barack Obama, ha cancelado la celebración de su 60° CUMPLEAÑOS debido al aumento de los casos del coronavirus. Delta según ha informado ‘The New York Times’. Al parecer, Obama tenía previsto organizar una ‘gran’ fiesta para celebrar la ocasión, con 475 INVITADOS. Se había previsto invitar a amigos, familiares, antiguos ayudantes y varias celebridades. Sin embargo, en la última semana, el expresidente ha recibido CRÍTICAS POR SEGUIR ADELANTE con la fiesta en medio de un preocupante AUMENTO de los casos de la Variante Delta en Estados Unidos.

‘The Times’ informó de que, a pesar de las reacciones la fiesta iba seguir adelante tal y como estaba prevista, pero ahora los planes se han “reducido significativamente”. EL FESTEJO QUE NO VA: “Debido a la nueva propagación de La variante Delta en la última semana, el presidente y Michelle Obama han decidido reducir significativamente el evento para concluir sólo a la familia y AMIGOS CERCANOS”, confirmó un portavoz al periódico. Y añadieron:

Agradece que los demás envíen sus deseos de cumpleaños desde la distancia y espera ver a la gente pronto”.

Se informó que la celebración tendría lugar en una MANSIÓN DE 2 MIL METROS que Obama compró por unos 11.75 millones en una isla de Massachusetts. En ‘New-York Post’ informó de que la lista de invitados, repleta de Estrellas, incluía a George Clooney, Oprah Winfrey, y Steven Spielberg. Desde el principio se preocuparon por el Virus preguntando los invitados si se habían vacunado, solicitando que se hicieran una prueba cerca del evento”, Declaró el periodista David Aserrad, un antiguo asesor de alto nivel”. Tomen nota de esto.