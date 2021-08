Brasil: Mejor actuación Latina Hombres en Natación, en Tokio, 2020

En el Coctel del jueves 12 de agosto de 2021, prometí, y hoy es mi prioridad, dar a conocer la actuación de los hombres, en la natación, en especial los Latinos, los de América, ‘USA’ y Canadá, y los del Área del Caribe que hablan el idioma inglés. He aquí los resultados finales de cada prueba. EN 50 MTS. ESTILO LIBRE: ORO. (USA) Caleb Dressel, (24 años), 21.07. PLATA: (FRA.), Floren Monaudou, (30 años), 21.55. BRONCE, (BRASIL), BRUNO FRATUS, (32 años). EN 100 MTS. ESTILO LIBRE: ORO, (USA), Caleb Dressel, (24 años),47.02. PLATA (AUS.) Kyle Chalmers, (23 años), 47.08. (BRONCE). En 200 MTS. ESTILO LIBRE: ORO, (GBR), Tom Dean, (21 años), 1:44.22. PLATA (GBR), Duncan Scott, (24 años) 1:44.26. (BRONCE), (BRASIL) Fernando Scheffer, (23 años), 1:44.66. #6) (USA), Kieran Smith, (21 años).

EN 400 MTS. ESTILO LIBRE. ORO. (TUN.), Ahmed Hafnacui, (18 años): 3:43.36. PLATA, (AUS), M. Jack Alan, (26 años). 3:43.52. BRONCE. (USA), Jake Mitchell, (19 años, 3:45.39. EN 800 MTS. LIBRE: ORO. (USA), Robert Finke, (21 años), 7:41.87. PLATA (ITA), Gregorio Paltrinieri, (26 años), 7:42.11. #8). (BRASIL), Costa Guiilherme, (22 años). EN 1,500 MTS. PLANOS. ORO (USA), Robert Finko (21 años) 14:39.65. PLATA: (UKR) R. Mykhailo,

(24 años) 14:40.66. BRONCE: (ALE.) W. Florian, (23 años)14:40.91. EN 100 MTS. ESTILO ESPALDA: (ORO), (ROC), Evgeny Rylov, (24 años), 51.98. (PLATA ). K. Kliment. (21 años), 52.00. (BRONCE) (USA) Ryan Murphy, (26 años),52.19.

EN 200 METROS ESTILO ESPALDA: (ORO) (ROC), Evgeny (24 años), 1:53.27. (PLATA), (USA), Ryan Murphy, (26 años), 1:54.15. (BRONCE) (GBR) G. Luke (23 años), 1:54.72. #4), (USA), Bryce Mefford, (22 años), 1:55.49. EN 100 MTS. ESTILO PECHO. (ORO) (GBR), Adam Peaty, (26 años), 57:37. (PLATA) (HOL), K. Arno, (25 años), 58:00. #4). (USA), Michael Andrew,(22 años), 58.84. #6) (USA), Andrew Wilson, (27 años), 58.99. EN 200 MTS.

ESTILO PECHO: (ORO) (CHN), Shun Wong, (27 años), 1.55.00. (PLATA) (GBR) Duncan Scott, (24 años), 1:55.28. (BRONCE) (Suiza), D.Jeremy (26 años), 1:56.17. #5) (USA) Michael Andrew, (22 años), 1:57.31.

EN 400 MTS. ESTILO COMBINADO: (ORO) (USA), Chase Kalisz, (27 años), 4:09.42. (PLATA), (USA), Jay Liherland, (25 años). (BRONCE), (AUS.), Brandon Smith (21 años), 4:10.38. EN RELEVO ESTILO LIBRE 4X100: (ORO), 3:08.92. (PLATA) (ITA), 3:10.11. (BRONCE), (AUS), 3:10.22. #4) (CANADÁ), 3:10.22. #8) BRASIL: 3:13.41. EN RELEVO 4 X 200 ESTILO LIBRE. (ORO) (GBR), 6:58.58. (PLATA) (ROC), 7:01.81. (BRONCE), (AUS), 7:01.81. #4) (USA), 7:02.43. #8), BRASIL, 7:06. 22. EN RELEVO 4 X100 COMBINADO, (ORO) (USA),

3:26.78 (RM.). (PLATA), (GBR), 3:27.51. (BRONCE), (ITA), 3:29.17. #7) (CANADÁ) 3:22.42.

RELEVO 4 X100 COMBINADO MIXTO. (ORO), (GBR), 3:37.58 (RM). (PLATA) (CHN) 3:88.86. (BRONCE), (AUSTRALIA), 3:38.95. #5) ‘’USA’, 3.40.58.

Las Notas Sueltas. N°1) Dando una mirada al documentado Informativo, ‘Around The Rings’, en el Idioma Inglés’, y en el Idioma Español, “Alrededor de los Anillos”, cuyo Fundador y Editor Principal, es ED HULA, y la Editora Asistente es, SHELLA SCOTT HULA. El Editor en el Idioma Español es MIGUEL HÉRNANDEZ. Con fecha 11 de agosto de 2021, con título en el idioma español que dice: “Federativo mundial Antonio Espinós sugiere a Córcega como una sede para salvar el torneo OLÍMPICO DE KARATE DE PARÍS 2024”. Por Miguel Hernández. Contenido: “El presidente de la Federación Mundial de Karate, Antonio Espinós, confía en que el Comité Olímpico Internacional incluya a ese arte marcial en el Programa Olímpico de los Juegos de LOS ÁNGELES 2028, tras su demostración en Tokio. Karate - Men´s +75 kg Kumite- Semifinal- Nippon Buddokan, Tokyo, Japón, August 7, 2021, Sajad Ganjzadeh Contra Ugur Aktas de Turquía.

El COI definirá el plan de los 28 DEPORTES OLÍMPICOS en los primeros meses de 2022 y considerará las propuestas adicionales de LA 28 en 2024. Pero el dirigente español todavía tiene UNA LUZ DE ESPERANZA en presenciar karate en los Juegos Olímpicos de París tras el reporte que el COI dará en septiembre sobre el impacto de los deportes del Programa Olímpico de Tokio 2020. Así lo hizo saber Espinós a ‘Around The Rings’ desde Madrid este miércoles poco después del largo vuelo desde la capital japonesa.

¿No suena extraño lo de “DEBUT Y DESPEDIDA” del Karate en Tokio?. “La verdad es que se anunció muy pronto que no íbamos a estar en París, casi después de que seríamos olímpicos en Tokio. Nadie lo ha entendido, porque tampoco nadie nos ha explicado. “Ha sido un proceso opaco ese de la decisión de los deportes adicionales por parte de

París. ¿Por qué cuatro deportes y no cinco?. ¿Por cuáles motivos nuestra exclusión?. No me lo explican. Sólo se trataba de aceptar a 80 deportistas, para una instalación de las muchas ya existentes, y en un deporte popular como pocos en Francia y que podía sacar varias medallas”.

“Se habla de la importancia de los deportes urbanos y de acercamiento a los jóvenes ¿y qué somos entonces. UN DEPORTE RURAL Y DE VIEJOS?. ¿Usted esperaba primero la evaluación de los Juegos? “Pensábamos que un elemento fundamental para un deporte que entra por primera vez en los Juegos Olímpicos era analizar su impacto audiovisual, en las televisoras, en los medios sociales, el panorama digital, después de su participación. En septiembre próximo se va a tener el estudio del impacto del karate no sólo en valores absolutos, también relativos, en comparación con otros deportes. A partir de ahí habrá que sacar muchas conclusiones”.

“Hemos hecho nuestro propio estudio, el COI tendrá el suyo, al igual, que para cada una de las disciplinas en el programa de Tokio. Tendremos nuestro propio análisis no solo del karate sino de una serie de cosas, pero en este Momento prefiero no detallas. Espero que el COI le importe bastante”. ¿LA AUSENCIA DE PÚBLICO perjudicó ese

impacto de la imagen que necesitaba el karate?. “Hombre con respeto al estudio que acabo de mencionar, pues no. El público es muy importante para el ambiente. Yo estoy convencido de que el Nippon Bodokan hubiera estado a reventar todo el tiempo. El impacto y el valor añadido del karate en los JJ.OO. es independiente de que haya habido o no público”. Y sigue más de la misma perorata.

Al hablar del Karate, viene a mi mente, HÉCTOR CENCIÓN con una publicidad sin precedente en el país, hizo popular a la modalidad del KATA, que es una sucesión de movimientos establecido, tanto defensivos como ofensivos. El Kumite que es la parte importante que significa combate, está relegado a un segundo plano en el país. Tan hábil es se convirtió en Campeón Mundial Virtual de Kata. Además, de miembro de la Policía, logró abrir una cuenta privada para recibir donaciones personales en dicha cuenta.

Vino el Gran Engaño, de que Cención participaba en el Pre-Olímpico en París- Francia, clasificatorio para Tokio 2020. Fue acompañado por el ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘’HD’ Héctor Brands. No les importaba que estaba clasificado de N° 52 en Ranking Mundial. Su Técnico, el italiano Biagio Rodofile, que reside en Chiriquí comenzó a quejarse porque quería ‘Chen-Chen’. Pandeportes costeó el viaje a un grupo al Pre-Olímpico en París-Francia. Lo llamativo es que Cención sigue recibiendo apoyo mensual de Pandeportes, unos $3,000.00 al mes. También, Alonso Edward su $7,000 al mes. Carolena Carstens, $4,000.00 Eileen Grench, $3,500.00, Atheyna Bylon, $3,500. Andrea Ferris, $2,000. Edgar Crespo, $2,000.00. Alvis Almendra, $4,000.00.

Hay un refrán historíco que dice: “Está más perdido que el Hijo de Lindbergh”. Charles Lindbergh fue un piloto de avión con una marcada ideología antisemita. Se hizo famoso por hacer un vuelo desde Nueva York a París sin paradas’. Hay otro refrán que uso en el Coctel’ : “No está en el Vuelo Correcto’. Ambos le caen a ‘La Letrada, y Presidenta fraudulenta del ‘COP’, Damaris (USA$) Young. Los diarios publicaron una información que suministró el miércoles a la AGENCIA ‘EFE’ Dice: “Damaris Young actual presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Manifestó este miércoles a EFE, que ‘se cumplió la proyección general desde la perspectiva de la actuación conjunta de la delegación panameña”. “El objetivo primordial fue que se materializaron los procesos previos de preparación y que nuestros atletas estuvieron sanos física y mentalmente”, manifestó. Young otrora atleta de baloncesto (sigue con el engaño de que fue atleta olímpica de baloncesto), precisó que luego de los Juegos de Tokio tiene “aún más deseos y

ganas de seguir trabajando y esforzándonos para que el PARÍS 2024, podamos superar los RESULTADOS OBTENIDOS. (Están viendo selectos lectores, que no tiene idea de que tiene que presentar un Informe Técnico, Económico. Se le olvidó que el COP alteró parte de su ‘Estatutos Express Vigentes del 2012”. El Artículo 39 habla del Informe del Presidente y Tesorero de los Juegos Olímpicos. Pero lo último es que dijo La Letrada: “En estos Juegos de Tokio, según el Comité Olímpico de Panamá (COP) los panameños SUMARON (ni siquiera una medalla de bronce) 2 DIPLOMAS OLÍMPICOS, 3 RÉCORDS NACIONALES, 1 RÉCORD SUDMERICANO Y 6 DEBUTS OLÍMPICOS”. También se le olvidó mencionar que una de las Acreditadas tuvo que ser puesta en cuarentena por COVID-19, etc. Mañana comenzaré a hablar de los Juegos Paralímpicos, y espero que ‘La Letrada’ dé a conocer sus planes. Tomen Nota de Esto.