100 Cosas que debes saber sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, 2020

En el Coctel del sábado 14 de agosto de 2021, compartí con ustedes mis selectos lectores, una nota del Comité Olímpico Internacional (COI), que preside el Dr. Thomas Bach, con Título Principal: “100 Cosas que debe saber sobre Los Juegos Paralímpicos”. Continuo hoy con el Contenido: “Cuenta atrás para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con algunos hechos asombrosos, momentos históricos, información básica, del FUNDADOR DEL MOVIMIENTO, al PARALÍMPICO MÁS ALTO. ‘SR’ LUDWIG GUTTMANN. Nació el 3 de julio de 1899 en Toszek (Alta Silesia, Reich, (Rico), Alemán. Falleció el 18 de marzo de 1980 a los 80 años.

Fue un NEURÓLOGO Británico, nacido en Alta Silesia, en esa entonces parte del imperio alemán, (actualmente parte de Polonia), QUE FUNDÓ LOS JUEGOS PARALÍMPICOS EN INGLATERRA. Como Médico judío, tuvo que huir de la Alemania nazi antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se le considera una de las ACTIVIDADES FÍSICAS para Personas con Discapacidad. Era Comandante de la ‘Orden del Imperio Británico, y Miembro de la “Royal Society “Sociedad Realeza”.

“El deseo de Guttmann de REINTEGRAR a SUS PACIENTES a una vida social tan completa como fuera posible se extendía a todos sus aspectos, lo que en el caso de la sociedad inglesa INCLUÍA EL DEPORTE. Por otro lado, Guttmann había PRACTICADO DEPORTES como miembro de un fraternidad universitaria judía, al tiempo los valoraba como terapia. Además de RESTAURAR LA FUERZA, COORDINACIÓN, RAPIDEZ y RESISTENCIA DE la PERSONA DISCAPACITADA, los deportes representaban una aportación por su aspecto RECREATIVO, y su valor PSICOLÓGICO para contrarrestar actitudes antisociales y psicológicamente anormales, como COMPLEJO DE INFERIORIDAD, ANSIEDAD, pérdida de la AUTOESTIMA, O AUTOAISLAMIENTO.

Aunque el Deporte no era la única actividad de rehabilitación social que se ejercía en Stoke Mandeville, pues, también había talleres de carpintería y relojería, fue la actividad que más distinguió a la larga al hospital. Guttmann había OBSERVADO QUE ALGUNOS PASCIENTES se habían AGENCIADO UN DISCO DE HOCKEY y usando bastones con palos se dedicaban a empujarlo, al tiempo que MOVÍAN SUS SILLAS DE RUEDA. Este deporte conocido com ‘Polo de Silla de Ruedas’, presentaba riesgos para los pacientes y fue sustituido por otro como Baloncesto, Tiro Con Arco, y Netball, Lanzamiento de Jabalina, y Billar.

El Tiro Con Arco era popular debido a que al basarse de la mitad superior del cuerpo permitía a los parapléjicos competir contra personas sanas. El 29 de JULIO DE 1948, Guttmann organizó LA PRIMERA ACTIVIDAD DEPORTIVA MÁS ALLÁ de los residentes en su hospital, AL INVITAR A UN EQUIPO DE PACIENTES DE SU Hospital de RICHMOND en Londres a competir en ‘TIRO CON ARCO’, y LANZAMIENTO DE JABALINA: Fueron los Primeros Juegos de Stoke Mandeville. Compitieron DIECISEIS PACIENTES, entre ellos DOS MUJERES. Coincidieron con la INAUGURACIÓN DE LOS ‘JO’ DE LONDRES DE 1948.

La Segunda Edición de los Juegos de Stoke Mandeville tuvo lugar exactamente un año después. La competición se amplió a 37 DEPORTISTAS DE SEIS (6) HOSPITALES. Fue en esa adición cuando Guttmann HIZO PÚBLICA su INTERÉS DE AVANZAR hacía un MOVIMIENTO AL OLÍMPICO, PERO DEDICADO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD. En 1951 los Juegos ya comprendían ya cuatro deportes. (Arco, Netball, Jabalina y Billar), y

126 PARTICIPANTES DE ONCE (11) HOSPITALES de todo el Reino Unido. La primera Edición con participación INTERNACIONAL FUE LA DE 1952, cuando participó una REPRESENTACIÓN del Hospital de Veteranos de Aardenburgo, (Países Bajos). Para 1959 los Juegos HABÍAN CRECIDO HASTA 360 COMPETIDORES DE 20 PAÍSES.

‘ EN 1960 los entonces denominados “International Stoke Mandeville Games”. (en el idioma español). Juegos Internacionales de Stoke Mandeville), tuvo lugar exactamente un año después, se celebraron JUNTOS CON LOS ‘JO’ DE ROMA DE FORMA OFICIAL, por lo que se CONSIDERA LOS PRIMEROS JUEGOS PARALÍMPICOS (si bien el término solo se le aplica de forma retroactiva desde1984). Vida Posterior. En 1960 Ludwig Guttmann fundó la “British Sport Assocition for the Disabled Medical Society of Paraplegia (posteriormente denominado International Spinal Cord Society) 1961-1970. Cuando en 1968 la celebración de los Juegos Paralímpicos se vio en peligro por los problemas organizativos de México, apoyó la celebración en Israel, y se garantizó la continuidad del evento.

Otros Datos de los Juegos Paralímpicos, Tokio, 2020. En el Equipo Paralímpico de Refugiados, hasta de seis atletas Competirán en Tokio. Será liderada por la Jefa de Misión Ilena Rodríguez, ella misma una refugiada. Compitió en Natación en Londres 2012. Bádminton y Taekwondo estarán haciendo su debut en Tokio 2020. Tokio hará historia de ser la primera ciudad de celebrar los Juegos Paralímpicos por SEGUNDA VEZ, habiendo celebrado estos eventos en 1964. Otro dato curioso. Pal Szekeres de Hungría se convertirá en el primer atleta y hasta el presente de ganar medalla Olímpica y Paralímpica después de estar en Sillas de Rueda. En Esgrima en Barcelona 1992, ganó presea dorada. Ganó Bronce en los ‘JO’ Olímpicos de Seúl en 1988, como un profesional de la esgrima, antes de sufrir un accidente de bus en 1991. Otro dato curioso. El atleta australiano de Tiro Para Deporte, LIBBY KOSMALA, fue el atleta Paralímpico de 74 años, en Río de Janeiro, Brasil, 2016. Ahora retirado, compitió en 12 Juegos Paralímpicos entre 1972 y 2016, ganando 12 MEDALLAS. Nueve (9) de Oro, y tres (3) de Plata, y una de bronce en natación.

Se concluye en que los Juegos Paralímpicos se han celebrado juntos en la misma ciudad de Seúl desde los ‘JO’ de 1988. La Palabra ‘Paralympic’ se deriva de la preposición griega ‘para’ (al lado), y la palabra Olímpica Juegos Paralelos. Hice un esfuerzo para dar a conocer la casi totalidad de las 100 cosas que subraya el Presidente del Comité Olímpico Internacional que debemos saber de los Juegos Paralímpicos, que comenzarán el miércoles 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Tomen nota de esto.