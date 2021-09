Panamá: Ausente en el 25° ‘CSA’ de Atletismo ‘U-18’

Antes de abordar este tema, considero que la prioridad es hacer un recuento de lo ocurrido en la III ‘CM’ U-23 de la (WBSC), del desempeño del ‘GRUPO A’, que conforman: México, Cuba, China Taipé, Rep. Dominicana, Alemania, y Rep. Checa. El GRUPO ‘B’ lo integra: Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Corea, y Holanda, (Países Bajos).

Veamos los informes a partir del lunes del 27 de septiembre 2021. Ronda de Apertura. (GRUPA A) 1(México) 5 ganados, 1 derrota. AVG. .800. N°2), Cuba: 4 ganados 1 derrota, AVG. 750. N°3), China Taipé, 5 ganados, 3 derrotas AVG.600. N°4), Rep. Dominicana, 4 ganados y 2 derrotas, AVG.500. N°5), Alemania 5 ganados, 1 derrota. AVG.200.

Rep. Checa, 5 ganados, 1 derrota. AVG.200.4-2. GRUPO ‘B’. Venezuela: en 5 juegos jugados, 4 ganadas 1 derrota, AVG. .800. Colombia, en 5 partidos, ha ganado 4, y 1 derrota, AVG, .800. Panamá en 5 partidos, 3 ganados y 2 derrotas, AVG. 600. Nicaragua en 5 partidos, ha ganado 2, con 3 derrotas. AVG. .400. Corea, en 5 juegos ha ganado 1 y tiene 4 derrotas, AVG. 200. Holanda, (Países Bajos), en 4 partidos, tiene una victoria que fue frente a Panamá, tiene AVG. de 200.

Algo inesperado, fue la celebración hoy martes 28 de Sep. de 2021, la suspensión por el mal tiempo en su juego contra Rep. Dominicana. En cuatro entradas Cuba ganaba 4 a ‘0’, a los de ‘quisquella. Pero en 6° innings, Christofer Pujar, con un batazo de ‘vuelta completa’ puso la anotación 4-2. En el 7°, Cuba notó 2 carreras, y puso la pizarra a 6 carreras, 10 imparables, y ‘0’ errores. Rep. 2 carreras 2 imparables y ‘0’ errores.

El martes 28 de septiembre es día de descanso. LA SUPER RONDA comienza el MIÉRCOLES 29 DE SEP., 2021. (31) 10.30: (AC) vs. (B2), en Hermosillo. (33) 15:00 hrs. (A2) vs. (B1). (35) 19:30 hrs. (B-3) vs. (A1). (32) 10:30, (B-6) vs. (A-5), en Obregón. (34) 15:00 hrs. (A-6) vs.- (B-4). (36), 19:30 hrs. (B-5) vs. (A4). JUEVES 30 DE SEP. (Hermosillo). (37) 10:30 (A3) vs. (B3). (39) 15:00, en Hermosillo. (41), 19:30 hrs. (A1) vs. (B1) (38), 10:30 Hrs. (A6) vs. (B6). En Obregón. (40), 15:00 hrs., (A5) vs.(B5). (42), 19:30 hrs. (A4) vs. (B4). VIERNES 1° DE OCTUBRE. (43) 10:30 (A3) vs. (B-1) Hermosillo. (45) 15:00 hrs., (B3) vs. (A2). (47) 19:30 hrs. (B-2) vs. (A1). (44) 10.30 Hrs. (B6) vs. A-4) Obregón. (46) 15:00 hrs., (A5) vs. (B-4). (48) 19:30 hrs. (A6) vs. (B-5). SÁBADO 2 DE OCTUBRE. (49) 13:00 HRS. (4° Lugar vs. 3° Lugar. (Hermosillo) (50), 19:30 2° LUGAR vs. 1er. Lugar. La Ceremonia de Clausura será en Hermosillo. Tomen nota de esto.

Hoy comienzo a dar RESUMEN DE LOS LÍDERES INDIVIDUALES: (Incluyendo partidos del 1 al 30 de Sep.). Comienzo con los Líderes Individuales: (Ofensivos/Bateo) N°1), (Colombia), Gusta Campero Patrón, .667. N°2), Lea Emiliani Benítez, (Col.), .538. N°3), (Nicaragua), Álvaro J. Rubí Duarte. 500. N°4) Jesús Lujano Pacheco, (Ven.), .444. N°5), Juan Fernández Suarez, .429. N°10) Joshwan Pitty Wright, (PANAMÁ), .389. N°11), Adria Montero Camaño, .385. N°12) Rangel Ramos Pozo, (Cuba), .385. N°12), Javi Salazar Córdova, (Méx), .385.

Pese a que el Atletismo es y seguirá siendo el ‘DEPORTE REY’, en ‘JO’ de Verano, Juegos Panamericanos, ‘JCA’ y del Caribe’, Juegos Bolivarianos, Juegos CA’, pese a que en Panamá es el deporte donde los atletas reciben una cantidad exagerada de ‘chen-chen’, de la Caja de Pandeportes, el atletismo sigue sin mejorar, con la excepción de la atleta de 400 Mts. Con Vallas, Gianna Woodruff, está justificando el dinero mensual de apoyo.

La dirigencia del Atletismo, con etiqueta de casi ‘0’ a la izquierda, Mario Quintero, que es parte del ‘Gran Combo’, de Los ‘Dictadores del COP´, que controlan el Deporte Olímpico, con un 100 %100 del ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’, Héctor Brands. Lo triste es que siguen afiliado a ‘Consuldalte’ de Brasil. El 26 de septiembre de 2021, una nota De prensa de Consuldalte, tituló: “Brasil terminó tope del SUDAMERICANO U-18. Contenido: “Con 15 medallas de Oro,19 de plata, y 13 de bronce, para un total de 47 , el equipo de Brasil terminó al frente del 25° Campeonato Sudamericano U-18, realizado este fin de semana (25 y 26 de septiembre) en el Estadio Comunal Encarnación, en Paraguay. Brasil también obtuvo un puntaje en todas las divisiones (hombres, damas y general), mientras que Colombia fue subcampeón de damas y de la general, y Argentina, en su mejor producción en largo-tiempo-logró el Subcampeonato masculino y el tercer sitio en la general. (¿Panamá, invisible?. Lo curioso es que el Presidente del Comité Olímpico de Paraguay, es Camilo Pérez López Moreira, que el Jefe del ‘COI, Thomas Bach, incurrió en un Error involuntario lo nombró para supervisar las elecciones del COP, y no tenía idea de los Estatutos Express, y fue Violado, todo relacionado, con lo relacionado con la Comisión Electoral Independiente, ARTÍCULO 17, Procedimiento Electoral).

Continuando con la información de Consuldalte, dice: “Justamente en el turno vespertino de la clausura, el equipo argentino, sumó cuatro títulos, una cosecha que le permitió terminar con siete dorados. En una prueba de alto nivel como fue el lanzamiento de martillo, el argentino Tomás Olivera fue el único que pudo superar los 70 metros para ganar con 70.31, delante del colombiano Jean Carlos Ortiz (69.45) y del chileno Cipriano Riquelme, (66.99). El velocista Tomás Mondino fue uno de los puntales de esa formación argentina y, tras obtener los 100 metros llanos en la jornada inaugural, sumó ahora el título de 200 con 21.94, repitiendo así el doblete que había logrado hace dos meses en el Sudamericano U20 de Lima.

Una de las figuras de esta clausura fue el chileno Cristóbal Shurie Luco con sus 2.04 metros en salto alto, prueba en la Le escoltó el brasileño Eron de Araújo con 1.95. Eron es el hijo de uno de los más notables vallistas sudamericanos del historial-finalista olímpico ymundial-Eronildes Nunes de Araújo”.

Trumph, que los Juegos Panamericanos Junior, que estaba programado para Cali, Colombia, para septiembre de 2021, con 41 países (que incluye a Panamá) con 30 Eventos Deportivos aproximadamente, pasó a una nueva fecha, en 25 de noviembre de 2021, y clausura el 5 de diciembre de 2021, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El que ahora es Jefe de la FEPAT, es Mario Quintero, uno de los ‘YES-MAN’ del ‘Gran-Combo del COP, sigue en ‘limbo’, y ustedes lectores, deben comenzar a preguntar, ¿Si será un regalo del ‘Niños Jesús’ para la navidad?. Tomen Nota.