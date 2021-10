¡ “Espectacular!”: De Pan., con 2-0 a México, en la ‘SR’, de la ‘CM’, Sub-23

La ‘Super-Ronda’ de la 3ª ‘CM’ de la (WBSC), de Béisbol ‘Sub-23’, 2021, que comenzó el miércoles 29 de Sep. de 2021, con la que equivale a borrón y cuenta nueva’. En ese momento los numeritos eran: 1), México 2 ganados 0 derrotas, Colombia, 1 ganado y derrota, Cuba, Panamá, y Venezuela, 1 victoria y derrota, China Taipéi, 0 ganado, 2 derrotas. #35, Panamá vs. México en Hermosillo. Recuerdo que Panamá avanzó como tercereo de conseguir el pasado lunes una victoria de 3-2 ante Venezuela, a equipo al que de paso, le quitó el invicto en la competencia. Panamá avanzó a la ‘Super-Ronda’ con registro 1-1, ya que según el reglamento solo llevan los triunfos y derrotas que tuvieron contra los equipos que también en su llave. En ese sentido, los panameños ante Colombia y superaron a los venezolanos.

Veamos el Desafío donde Panamá derrotó a México. 2 Carrereas, 5, Hits, ‘0’ Errores. Panamá anotó sus 2 Carreras en El 6° episodio, con 5 Hits. México: No anotó carrera, y conectó 4 hits, con ‘0’ errores.

Veamos la alineación de Panamá: (2B), Adrian Montero: ‘AB’ 2 veces, 1Carrera, 2 Hits. (SS), Joshwan Abdiel Wright, (LF) Eric Alexis Mordock AB 2 veces, ‘0’ Hit, 1BB. (DH), Erasmo Joel Caballeri: 2 Hits, 1ª 3B). (1ª .B), Abraham Daniel Rodríguez. AB. 3 veces 1 Hit, y 2 RBI. (CF), Luis Tello: AB 3 veces, R’0’, H’0’,(SO) 2. (3ª B), Julio González, AB 3 veces, R: ‘0’. Hit. ‘0’. (Rec.) Rhandall Simone Sánchez Ruíz. (AB 2 veces, R’0’, Hits ‘0’. (RF), José Alejandro Mordock: (AB 2- (R-0. Hits. ‘0’. (PH/RF) LANZADOR: (AB) 1. JULIO GOFF IBARRA. Lanzador Ganador. ‘IP’ 6.1. ‘HITS’ 4 ‘R’ ‘0’ ‘ER’ ‘0’. ‘BB. 2 ‘SO’ 5. ALINEACIÓN DE MÉXICO: (CF). Fabricio Macías: (AB) 2 veces ‘0’ Hits, 1BB. (SS) Javier Salazar. (AB), 3veces, R ‘0’, Hit 1, (SO 1). (LF), Tirso Abraham Ornelas Murray. (AB) 3, Hits 2, RBI ‘0’. (C), Ivebr Brabdón Valenzuela: (AB) 3 veces 1 ponche. (RF) Agustín Ruiz Aguilar. AB 3 veces 1 Ponche. (3B), Alexis Kevin Lamas Fregoso, (AB), 3 veces, Ponche 1 vez. (1ª BASE) Eric Rafael Meza Casillas: AB 2 veces ‘SO’ 1 vez. (2ª BASE), Leonardo Reivaj García Flores (AB)1 ‘SO’ 1. (DH) Roque Salinas San Miguel (DH) (AB) 2 veces. LANZADOR MÉXICANO. Alemao Hernández (Perdió el partido) Innings Sanzado 5.2. Hits 5 Carreras 2, ‘ER’ 2 ‘BB’ 2. Ponches 2”.

Ayer Jueves 30 de Sep., la Segunda Fecha de la ‘SUPER-RONDA’, Cuba volvió a ser derrotado en aparatosa, frente a Colombia, 6 carreras contra 1. Colombia anotó 3 en la 3ª entrada, 2 en la 4ª , y 1 en la 5ª . Carreras 6, Hits 10, 1 error. Cuba 1 carrera en la 6ª entrada. Esto quiere indica que no tiene opción de medalla.

Otro Resultado, en la Segunda Fecha de la Super- Ronda. Rep. Checa, derrotó a los Países Bajos, 8 Carreras , 8 Hits, y 2 errores, frete a las 7 Carreras, 9 Hits, y 2 errores de los Países Bajos. Lanzador Ganador Jiorgeny Casimiri. El Perdedor fue David Mergans. Cuadrangulares, Marek Chlup, (Rep. Checa). Pitcher Perdedor Junior Martínez. ROSTER DE REP. CHECA: (3ª BAS), Jakub Kubica. (SS), Vojtecek Menslk. (CF) Marek Chlup. ( 2a BASE), Filip Smola. (RF), Martin Kalabek. (DH), Ondry Kalandra. (1B), Jan Pospsil. (C ) Martin Zelenka). (LF), Matey Vlack. PITCHER. Filip Capka. ROSTER DE HOLANDA. (Países Bajos). (RF), Julian Rif. (2B), Tyriq Keinch. (SS) Delano Selassa. (3B), Junior Martina. (LF) Shean Michel. (C), Dave Janssen. (DH), Tommy Van De Sanden. (1a BASE), Sheadion Jamaanika (CF), Jendro Tromp. LANZADOR. Jaydan Gonesh. PANAMA VS. CHINA TAIPÉ. Alineamiento de Panamá. (2ª BASE), Adrian Montero. (SS), Abdiel Joswan Wright Petty.(1B), Erik Alexis Mordock. (DH), Erasmo Joel Ruiz Caballero. (1B), Abraham Daniel Rodríguez.(CF), Luis Tello. (3B) Julio González . (C), Rhandall Simone Sánchez. (RF) José Alejandro Mordock. PITCHER. ANTONIO TEIDÓN. En el momento es que estoy redactando esta nota, que debo entregar, China Taipé, anotó una carrera en el Primer asalto, y 3 imparables. En el 3er. Innings, China Taipé anotó su 2ª carrera. Como la batería de Panamá siempre reacciona, auguro que anoten algunas carreras, para asegurar un cupo para disputar una de las medallas.