“ ¡ ¿Quién será el Rey!”? : Ven. o México, en la 3ª. ‘CM’ de Béis. Sub-23, 2021

Antes de iniciar el acto principal y final de la ‘Super-Ronda’ de donde saldrán el Rey y Sub-Campeón mundial de la IIia. ‘Copa Mundial’ ‘Sub-23’, de la “WBSC”, el ganador de la Presea de Bronce, entre Cuba y Venezuela.

Continuando con la parte final del Comunicado de Prensa, originado en Canadá, Montreal, oficina principal de la Agencia Mundial Antidopaje, (WADA) donde invita a los atletas, su entorno y todas las partes interesadas a tomar notas de los cambios relacionados con el SALDOTOMOL y los GLUCOCORTICOIDES por inyección. Hoy continúo con la parte final que dice: “ Para ayudar aún más a las partes interesadas en su entendimiento e implementación de la lista 2022, la AMA organizará un Seminario WEB en noviembre 2021.Se llevará a los participantes modificaciones para 2022 de la AMA, por los expertos del grupo asesor de la AMA. Comunicará más detalles en las próximas semanas, sobre el calendario de seminarios web de noviembre.

La lista prohibida de 2022, el Resumen de Modificaciones de 2022, Notas de Explicación, y el Programa de Monitoreo 2022, están disponible para traducir en Inglés y Francés, y en la próxima semana estará en el idioma español. Partes Interesadas que deseen traducir la lista en otro idioma se le ruega asignar su interés al sitio web: info@Wada-ama.org. Tomen Nota de esto.

Sobre la Final de la COPA MUNDIAL DE FÚTSAL, LITUANA ,2021. Llegó la fecha de la Final, donde Brasil y Argentina, no seden al asegurar que serán los ganadores.. Una nota fechada el 2 de Oct. de 2021 Diego Guistozzi: dice. “A Mati’ le dije hace cinco años que volvería a Ganar el Mundial”. Argentina buscará este domingo su segundo título consecutivo. Giustozzi fue el entrenador campeón de 2016 con Matías Lucuix de ayudante. Si no hubiera estado seguro que Matías me iba a mejorar, no me habría ido”, dijo a FIFA.com. Minutos antes que el balón comience a rodar en la Final de la Copa Mundial de Fútsal, en las gradas del Kaunas Arena. Habrá alguien que no sabrá dónde meterse. Tendré un nudo en el estómago, no podré parar de moverme’, le cuenta a FIFA.com. Dos días antes, habrá tomado un vuelo desde Murcia para acompañar a sus amigos, y sus hermanos, en esta gran final. Vivirá la previa con ellos, como un hincha más, pero manteniendo la distancia para no sentirse una molestia. Les hará sentirse mucho más acomodados porque su sola presencia aporta confianza y tranquilidad a todos y cada uno de los miembros de la delegación argentina. Brasil sin tanto ‘bla-bla-bla’, se siente confiado de ganar.

Sobre la disputa de la Presea Dorada de la 3ª. ‘CM’ de Béis. Sub-23, 2021, una nota con fecha 2 de Oct. 2021, del sitio Web, de la (WBSC), tituló: “México y Venezuela se enfrentarán en la Final por el Título Mundial de Béisbol Sub-23” Contenido: “México ganó un reñido juego de eliminación contra Colombia para terminar la Súper Ronda. Colombia y Cuba jugarán por el bronce. Gracias a Cuba, Venezuela se ganó su lugar en el juego del Campeonato Mundial el viernes. Cuba abrió el tercer y último día de la Super Ronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC con una reñida victoria contra Panamá. Los campeones defensores, México, tuvieron que ganarse el derecho a defender su título mundial en juego nocturno Colombia. Cuba-Panamá 9-8. Venezuela China Taipé, 5-2. México-Col. 3-2. Cuba se recuperó de una diferencia de 5-0 en la parte baja de la quinta y anotó en la parte baja de la séptima para enviar el juego a entradas extra. Con una desventaja de 8-6 en la parte baja de la octava, Cuba anotó tres carreras. El Jardinero izquierdo Yuddiel González caminó con el único hit de su mañana. “siempre traté de mantener una actitud positiva cuando entro en el área”, dijo González, después del partido. “Hice lo mismo esta vez. Es genial haber conseguido un hit que nos dio esa victoria”. El final del octavo fue una verdadera lucha. Dos llamadas de árbitros pasaron por la revisión en el campo, incluido un regreso seguro a tercera de Miguel González, quien anotaría la carrera ganadora.

“Fue emocionante y me siento orgulloso por la forma en que este grupo de jugadores está compitiendo y la forma en que ganamos este juego. Fue un esfuerzo tremendo”, dijo el mánager Eriel Sánchez”. Agregó “Este torneo ha sido una AVENTURA, y todavía estamos en la carrera por una medalla. Este fue nuestro objetivo desde el principio”. “El mánager anunció que Naykel Sánchez iniciaría el eventual juego por la medalla de bronce. “No importa a quién enfrentamos, jugaremos duro. Verán a un equipo cubano muy vivaz y corriendo el campo”. Yuddiel González se hizo Eco de su mánager: “Los jugadores cubanos no se rinden nunca. No estamos derrotados hasta que se acaba en partido. Ahora festejamos un rato y después empezamos a centrarnos en mañana. Queremos una medalla de bronce”.

PARTIDO DE HOY: MEDALLA DE BRONCE: Nómina de Colombia: (LF) Gustavo Campero Patrón. (3ª Base), Jordán David Díaz Sandoval. (DH) Andrés Santiago Angulo Castro. (1ª BASE), Luis Leandro Emiliani Benítez. (RF), Jesús A. Marriaga Montalvo. (CF), Brayan Buelvas Durango. (C), Juan Camilo Zabala Murillo. (2B) Rafael José Romero Nieto. (SS), Dayán de Jesús. PITCHER: Elkin Enrique Alcalá. NÓMINA DE CUBA: (RF) Loidel Chapelli Zulueta. (3ª BASE),Yandi Yanez Nambhard. (CF) Geisel Cepeda. (LF), Yuddiet González Torres. (DH) Guillermo García. (1ª BASE) Iván Prieto González. (SS) Rangel Ramos Pozo. (C), Andrys Pérez García. (2ª BASE) Rodoleisis Moreno González. PITCHER. (Naykel Yoel Cruz. Pese a la gran ofensiva de Colombia que anotó 2 Carreras en el 1er. ‘innings’. Otras 2 en el 2º Episodio, y uno en el Tercero. Cuba que no se duerme, anotó 1 carrera en el primer Innings, otra en el tercer episodio, y repitió con un batazo de vuelta completa en el 4º , manteniendo el partido 5 carreras de Colombia, contra sus 3 en 4 entradas. En la 5ª entrada Cuba no anotó Carrera, tampoco los Colombianos, manteniendo el ‘score’ 5 a 3, a favor de Colombia. En la Primera parte del 6º ‘inning’, Cuba se fue en blanco, manteniendo el partido 5 Colombia, Cuba 3. En la 2ª parte del 6º ‘inning’ Colombia puso un jugador en la 3ª base, con 2 afuera, y el siguiente toletero saboreó un ponche.

Cuba entró a lo que en el béisbol, llama el ‘Lucky Seven’, (séptimo de la suerte). Cuba no anotó carreras. Finalizó con 3 Carreras, 6 Imparables, y ‘0’ Errores. Lanzador Perdedor: Maykel Yoel Cruz Zaldívar. COLOMBIA, 5 Carreras, 7 Imparables. 1 Error. Lanzador Ganador. Carlos Ignasio De Ávila. Así los colombianos ganaron la presea de Bronce.

Viene el partido de fondo donde se disputará la Medalla de Oro y de Plata. El Título Principal del Coctel pregunta: “¡ ¿ Quién será el Rey!”? : Ven. o México, en la 3ª . ‘CM’ de Béis, Sub-23, 2021. Tomen Nota de esto.