“¡ Tenía los Méritos!” : G. Campero, de COL. (JMV), de la ‘CM’, de Béis., ‘Sub-23, (WBSC)

En el Coctel del lunes 4 de Oct. de 2021, con título principal: Venezuela: Rey de la 3ª. ‘CM’ de Béisbol Sub- 23, 2021, Censuré a Riccardo Fraccari, Presidente de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, reconocida por el Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach; a Robert D. Manfred Jr., Comisionado de la Major League Baseball, (MLB) desde el 2015, reemplazando a Allan H “Bud” Selig (1998-2015),un adulador de Donald Trump. Di a conocer un escrito en la Revista ‘Around The World’ en el Idioma Inglés’. En el Idioma Español’, “Alrededor de Los Anillos”, cuyo fundador y Editor Principal, es ED HULA, y la Editora Asistente, es SHELLA SCOTT HULA. La Traducción de (ARL), en el idioma español, es por MIGUEL HERNÁNDEZ. No podían dejar de Comentar de este problema. El 29 de Sep., de 2021, tituló: “Ante el ‘Record’ de deserciones para una selección cubana de béisbol, La Habana dice saber quién es culpable: Donald Trumph”. Es por ello que hoy estoy publicando esta especie de ‘mea-culpa’ de la WBSE, no solo de su Presidente Riccardo Fraccari, sino todo el equipo que trabajaron con él.

Con fecha 3 de octubre de 2021, un Informe de la ‘WBSC’, con título: Final de la IIIa. ‘CM’de Béisbol Sub-23, 2021.

“Gustavo Campero de Colombia, es el JUGADOR MÁS VALIOSO de la COPA MUNDIAL de Béisbol Sub-23. Según reveló el Equipo Mundial Sub-23. El jugador de 24 años fue el mejor bateador del torneo con un promedio de Bateo de .571. Gustavo Campero de Colombia fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Copa Mundial de Béisbol, que concluyó el sábado por la noche en Hermosillo, México. Campero de 24 años, jugó como RECEPTOR y JARDINERO IZQUIERDO. Fue el mejor de bateador de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, con un promedio de Bateo de .571. También conectó un jonrón y tuvo ocho carreras impulsadas.

“Me siento muy bien. Tengo mucho que agradecer. Ya fue un honor estar aquí, y mucho menos ganar los honores de MVP y llevar a Colombia a una medalla de bronce”, dijo Campero después de la ceremonia de clausura. “Tenemos un Gran grupo”, agregó: “Realmente estamos unidos. No puedes entender lo que nos divertimos si no has compartido nuestros juegos en el banquillo”. La WBSC también comentó durante la ceremonia de clausura el Equipo Mundial Sub-23. El lanzador abridor del Equipo Mundial Sub-23 es Yu-hung Chen de Chínese Taipei. El jóven de 20 años no permitió UNA CARRERA EN DOS (2) APERTURAS.

Jhon Peluffo de Colombia, fue nombrado el mejor LANZADOR DE RELEVO. Obtuvo dos salvamentos entre el juego grupal y súper ronda, y un tercero en el juego por la medalla de bronce. Álvaro Rubí de Nicaragua, séptimo lugar, es el MEJOR RECEPTOR. Llevó un promedio de bateo de .500 en las últimas etapas del torneo. Roberto Pérez Jr, llegó al equipo mundial como PRIMERA BASE. Tuvo un promedio de bateo de .429 y conectó dos honrones.

ADRIAN MONTERO DE PANAMÁ fue elegido como SEGUNDA BASE. Jugó casi una DEFENSA PERFECTA, y BATEÓ .400.

Milkar Pérez de NICARAGUA, jugó como tercera base. El campocorto del Equipo Mundial, es JAVIER SALAZAR, El capitán de México. Tuvo un promedio de bateo de .364 y jugó una sólida defensiva. Los tres jardineros son: Gustavo Campero de Colombia, Jesús Lujano de Venezuela y Jesús Marriaga de Colombia. ERASMO CABALLERO DE PANAMÁ fue el Bateador DESIGNADO. El jóven de 20 años jugó como receptor y como bateador designado.

Antonio Pinero, el campo corto de 22 años de Venezuela, se ha ganado un destacado honor como jugador defensivo.

Tomen nota de esto lectores del Coctel.

Las Notas Sueltas: N°1: Se aproxima el mes de noviembre. Tomen nota, que es cuando el ahora Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coi, antes (IAAF), sin dejar de ser el ‘Deporte Rey’, en Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano. Prueba irrefutable, los XXXII Juegos de Tokío, Japón 2020. Nov. es el mes donde saldrán las Nominas para Votación los mejores atletas de ambos sexos del 2021. Es por ello que comienzo a compartir con los lectores del Coctel los Comunicados de Prensa. Vamos a hablar de uno con fecha de 5 de Oct. 2021. Título Principal: “Gezahengne Rompe el Récord Mundial de 10 Km en Ginebra, Chatimo va Sub-20 en Valencia. La medallista de plata olímpica de 10,000 metros, Kalkadan Gezahegne ganó el Génova Gigante de 10 Km, el domingo (3) en 28:38, rompiendo el Récord Mundial por cinco (5) segundos. El de 30 años de Bahréin, disputando solo la cuarta carrera de ruta de su carrera salió rápido. Para cuando ella alcanzó el punto medio en 14:46, ella tenía una ventaja de cinco segundos sobre el duo de Kenya, Celliphine Chespal y Agnes Tirop, que mes pasado estableció un único récord mundial de 30:01 para la distancia de 10 Km.

Daiwit Seyaum de Ethiopia también ha pasado a mitad del camino detrás de 15 minutos, pero pronto comenzó a retroceder. El desafío de Chepol y Tirop también gradualmente desvaneció, dejando a Gezahegne con una ventaja significativa. Gezahegne cubrió la segunda en 14:51, cruzando la línea de meta en 29:38, para restarle segundos del Récord mundial de Joyciline Jepkosgei, establecido en Praga en 2017. Tirop terminó segunda en 30.20, ocho segundo por delante de la especialista de Carrera de Obstáculos, (Steeplechase), Chespol. Seyaum estaba más atrás de cuarta, cronometrando 31.25. Tomen Nota de esto. Mañana abordaré la carrera de los hombres.

Nota Suelta N°2. Un escrito del periodista Wagner Cormo de (CBAT). Confederación Brasileña de Atletismo, donde Panamá está afiliada, tituló: “Los Récords caen en América del Sur, en el Campeonato de Atletismo-U-18., (donde no se menciona el nombre de nuestros atletas). Contenido: “Leticia de Oliveira en camino a un Récord de Campeonatos Sudamericano, Sub-18. Se mostró el dominio brasileño habitual, fue exhibida en la 25ª Edición realizada en la Ciudad Paraguaya de Encarnación, por el río Paraná, en la frontera con Argentina.

El primer evento de área, celebrado en una pista del ‘Centro Comunitario’, vió el más grande de Sud-América, encabeza la tabla de medallas con 47: (15 doradas, 19 de plata y 13 de bronce), sobre Colombia: con 30 preseas. (11 de oro, 8 de plata y 11 bronceadas), Argentina con 19, (7 de oro, 7 de plata y 5 de bronce). Diez (10) de las 11 naciones participantes obtuvieron por lo menos una medalla, mientras que Surinan y Guyana no asistieron. Dos récords del campeonatos fueron mejorados. Leticia de Oliveira de Brasil, cronometró 59:33 en los 400 Metros con Vallas, y la colombiana Nerly Cantoni saltó 6:14 Metros, en el Salto de Longitud Femenina. Tomen nota de Esto.