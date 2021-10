Venezuela: Rey de la 3ª. ‘CM’ de Béisbol Sub-23, 2021

Repito una vez más, que no me considero dueño de la verdad absoluta, pero sigo con la frase que dice: “La Democracia solo sobrevive cuando la VERDAD gobierna el día”. El béisbol en todos los niveles es un negocio. Es por ello que censuró a Riccardo Fraccari, Presidente de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), que preside Thomas Bach; a Robert D. Manfred Jr., Comisionado de la Major League Baseball, (MLB) desde el 2015, que reemplazo a Allan H. ‘Bud’ Salir, que lo dirigió de 1998 a 2015. Censuro a todos los arriba mencionados, por la noticia que ha circulado en los cinco (5) continentes que: “Cuba sufre OTRA FUGA en el Mundial Sub-23 de Béisbol que se juega en México”. Parte del Contenido: “Cuba confirmó este sábado la OCTAVA BAJA en su equipo en el Mundial sub-23 de béisbol en México, al abandonar la selección el jugador Miguel Antoni González, en el mayor episodio de fugas registrad en la HISTORIA de la pelota cubana en un torneo en el exterior”. Otra vez en la pelea pese a los ocho que han flaqueado sin respetar la misión del equipo y sus compañeros”, señaló en Twitter la Federación Cubana de Béisbol (FCB), sin mencionar directamente a González, de 21 años, cuya deserción fue relevada por varios blogs especializado en el béisbol.

Sobre la disputa de la presada dorada en la ‘Final de la ‘Super- Ronda la 3ª ‘CM’ de Béisbol Sub-23, 2021que fue ganada por Venezuela frente a México, 4-0, fue gracias a que Cuba venció a Panamá 9-8, y clasificó para jugar por la medalla de BRONCE de la Super-Ronda, por anotación de Pese a la deserción de atletas perdió frente a Colombia 5-3 Cuba: 3 carreras 6 imparables y ‘0’ errores. Colombia: 5 Carreras, 7 Hits, y 1 error.

Un escrito en la Revista ‘Around de World’ en el idioma inglés. En el idioma español ‘Alrededor de los Anillos’, cuyo fundador y Editor Principal, es ED HULA, y la Editora asistente, es SHELLA SCOTT HULA. La traducción de (ARL), en el idioma español, es por MIGUEL HÉRNÁNDEZ. No podían dejar de comentar de este problema. Con Fecha 29 de Sep., 2021, tituló: “Ante el récord de deserciones para una selección cubana de béisbol, La Habana dice Saber quién es el “Culpable”: DONALD TRUMP. (El Coctel agrega al presidente actual, Joe Biden, que está haciendo El papel de copión del Megalómano, Mitómano y Racista, no así como el ex Pres. Barak Obama, donde fue ‘VP’ en

dos turnos).

“Autoridades cubanas insisten en culpar al ex presidente estadounidense por las fugas al haber liquidado un acuerdo Con la Major Legue Baseball suscrito en 2018”. “Nunca antes una selección cubana de béisbol había sufrido siete deserciones durante un torneo internacional. La cifra se registró durante la ronda eliminatoria del Campeonato Mundial Sub-23 disputada en Ciudad Obregón, estado mexicano de Sonora. El certamen, auspiciado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, (WBSC), ha entrado en la llamada ‘Super-Ronda’ con los seis mejores clasificados, entre los que pudo ingresar Cuba a pesar de las bajas que, de continuar en progresión, podrían poner en peligro la

permanencia de la selección caribeña en la contienda.

A partir de este miércoles, México, Colombia, Cuba, Panamá, Venezuela y Taiwán jugarán la ‘Super-Ronda’ en la ciudad de Hermosillo, a casi 1,900 kilómetros de la capital mexicana. Las dos primeras selecciones en esta nueva fase disputarán el título en un partido final el sábado. La mayor cifra de abandonos para un equipo cubano de este deporte se había cuantificado en 1996, también en México, con cinco jugadores. El camino hacia la frontera con Estados Unidos es habitual de los deportistas cubanos una vez que se desmarcan de sus delegaciones oficiales en suelo mexicano. En lo que va del año son diez los beisbolistas cubanos de primer nivel que han dejado el equipo en el extranjero”.

Haciendo mis pesquisas, el problema de Cuba era que no permite que juegue peloteros extranjeros en la Liga de Béisbol Cubana, y tampoco permitían que peloteros cubanos jueguen en las ligas de otros países. Hacen DOS AÑOS empezaron a permitir a los jugadores jugar en la PRIMERA DIVISIÓN DE JAPÓN, y había firmado un CONVENIO

con las Grandes Ligas (MLB), para que los peloteros cubanos SIN TENER QUE DESERTAR, jugaran en las Grandes Ligas. No lo permitió Donald Trumph.(Repito que el Alto Comisionado actual de la (MLB), desde el 2015, es Robert D. Manfred Jr. que no se atrevían a decir ‘NO’ a Donald Trumph, y muchos menos el ex Comisionad Allan H ‘Bud’ Salir cuyo mandato terminó en 2015.

Otra realidad en Cuba, según mis pesquisas en Cuba no circula el DÓLAR $ DE ‘USA’. Ahora lo que circula es cualquier tipo de moneda de otro país. Hay una escasez de comida en las tiendas, y medicina en las farmacias. Ojalá Regresa al ‘Mayor de las Antillas, una actitud al estilo de ex presidente d ‘USA’ ‘SE’, Barack Obama, y que esos talentos deportivos no tienen que desertar.

Vemos los Detalles como dice el Título Principal de hoy: “Venezuela: Rey de la 3ª. ‘CM’ de Béisbol Sub-23, 2021. Sumario. “Le permitió a México, 3 Hits y ‘0’ Carreras, en 7 ‘Innings’. EQUIPO DE MÉXICO: (S.S.), Javier Salazar. (CF) Fabricio Macías, 1 ponche. (LF), Tirso Abraham Orneles Murray, 3 veces al bate, 1 Hit. (3ª BASE), Alexis Keven Lamas Fregoso, 3 veces al bate ‘0’ hit. (C) , Gerardo Ivar Brandón Valenzuela. 2 veces al bate, 1 ponche. (1ª BASE), Eric Rafael Meza Casillas. 3 veces al bate, 1 hit (doblete). (2ª BASE), Reivaj Leonardo García Flores, 3 veces al bate, 1 ponche. (RF), Agustín Ruiz Aguilar. 2 veces al bate, 1 ponche. (DH), Fernando Villegas Luna. LANZADORES. Saúl Castellanos. Leo Serrrato Jorge Adrian. José María Alberto Urtiz. TOTALES DE MÉXICO: 24 veces al bate. Carreras ‘0’. Hits 3 y 2 Errores. Lanzador Perdedor: Saúl Castellanos. 2 Innings lanzados. 5 Imparables. 4 Carreras. 2 (ER). ‘0’ Base por Bolas. 1 Ponche (RF), Jesús Lujano, 3 veces al bate, 1 carrera, 1 hit,(doblete). (1ª BASE), Roberto Pérez Jr. 3 veces al bate ‘0’ hits. (LF), Romer Cuadrado, 2 veces al bate, 1 carrera, ‘0’ hit’ 1 RBI, 1 ponche. (C), Juan Fernández 3 veces al bate, 1 carrera, 1hit, 1 RBI, 1 Hr. (3ª BASE), Justín López, 3 veces al bate,2 hits, 1 RBI, (doblete). (DH), José Sibrian 3 veces al bate. (2ª BASE), Kelvin Melean: 3 veces al bate, 1 ponche. (SS), Antonio Peñero, 2 veces al bate, 1 hit, y RBI. 25 veces al bate, 4 Carreras. 2 en la primera entrada, y 2 en la tercera. 6 hits, y ‘0’ errores. Pitcher ganador, Ramírez Wikelman. 7 entradas lanzadas: 3 imparables, 3 Hits, ’0’ Carreras, 1 BB, y 4 Ponches. Tomen Notas de esto.

Las Notas Sueltas. No sé si es FAKE-NEWS (En el Idioma Inglés), en ESPAÑOL (Noticias Falsas).Circula una nota Con fecha 1° de Oct. 2021. Que dice: “Los del Comité Olímpico de Panamá (COP) tanto que pregonan buena gobernanza, pero nada de nada. Ojo que Damaris Young no está facultada para solicitar fondos al Estad ni para presentar informes. Mucho ojo, señores. Esto es un desorden total al país. Punto. Después de tres meses de terminadas Las Olimpiadas, el COP de Damaris Young, (sin Registro Público) se vio en la obligación de devolver a Pandeportes Más de 100 K. Bien por Pandeportes que no incurrió en la ilegalidad de la solicitud del COP que quería meter un golazo. Increíble.