Todos los Diarios del jueves 14 de Oct. de 2021, están cantando el mismo coro: “Panamá pierde por goleada ante Canadá 4-1, ante un dominante, poderosa y veloz Canadá, en el Estadio ‘BMO FIELD’, En Ontario Canadá, con Capacidad de 52,230 personas. En cuanto a las posiciones para la Clasificación Directa a Qatar 2022. México lidera con 11 Puntos. Sigue ‘EE.UU.’ y Panamá con 8 Puntos Cada uno. Los tres están en la Zona de Clasificación Directa.

En la Zona de Repechaje, está Costa Rica con 6 Puntos, y El Salvador 5.

Después de la goleada frente a Canadá, y en mi opinión no fue la mejor actuación de nuestro ‘Guarda-Meta’ Manota Mejía. No es ni la sombra de JAIME PENEDO, que todos apodamos San Penedo, por su actuación extraordinaria, En la Copa Mundial, celebrada en Moscú, Rusia, en el 2018. Después de esta goleada, veamos la Posición de Eliminatoria de la Copa Mundial, Qatar 2022. N°1), MÉXICO. ‘PJ’ 6, ‘GA’4. ‘PER’2, ‘GF’ 10, ‘GC’ 3, ‘DG’ 7. PUNTOS 14. N°2): ‘EE.UU.’ ‘PJ’ 6. ‘PG’ 3. ‘EMP’ 2. ‘PPER’ 1. ‘GF’9. ‘GC’4. ‘DG’ 5. PUNTOS 11. N°3), CANADÁ, ‘PJ’ 6. (PG), 2. (PEM) 4. (PP) ‘0’. (GF) 10. (GC) 4. (DG )5. PUNTOS 10. N° 4) PANAMÁ. (PA JU), 6. (PARG) 2. (EMP) 2. (PER) 2, (GF) 6. (G C) 6 (DG) ‘0’. PUNTOS 8. N°5) COSTA RICA. (PJ) 6, (PGA), 1. (EMP.) 3. (PER.) 2. (GF)5 -1.PUNTOS 6. La CONCACAF, otorga 3-5 Cupos, lo que indica que Panamá está en la Zona del Repechaje. Aún tenemos tiempo de recibir de ‘SAN-NICOLÁS’, un regalo de clasificar para Qatar 2022.

Tema de hoy. “¡ Positivo!” :Otorgan Premio Humanitario Peter Norman a la Atleta de Maratón Meriem Daoui de Tasmania. Debo informar a los selectos lectores del Coctel, quién era PETER NORMAN. Es el atleta olvidado del ‘BLACK POWER’. , que ocurrió en los XIX Juegos Olímpicos de Verano, México 1968, fueron celebrados del 12 de octubre al 27 de octubre de 1968, con la presencia de 5,516 deportistas de 112 países. TOTALES. 5,516 DEPORTISTAS: HOMBRES: 4,735. MUJERES 781. El Presidente del COI, era el norteamericano Avery Brundage, del 15 de agosto de 1952 al 11 de Sep. 1972.

El Podio de la Prueba del Atletismo de los 200 Metros Planos de estos XIX ‘JO’ de Verano de México 68, es una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte. TOMMIE SMITH y JOHN CARLOS, Oro y Bronce en la prueba, aprovecharon la ceremonia para PROTESTAR contra la SEGREGACIÓN RACIAL en ‘EE.UU.’, haciendo el SALUDO DEL BLACK POWER, (PODER DE LOS NEGROS), con la cabeza agachada y el puño en alto. Juntos a ellos, en el segundo cajón, estaba el AUSTRALIANO PETER NORMAN, que se unió a la protesta portando la pagatina del Proyecto Olímpico para los DERECHOS HUMANOS, una iniciativa creada meses antes contra el racismo en el deporte. Al igual que sus compañeros, pagó caro su gesto y fue repudiado en su país. Así fue.

Esto permite que tengan una idea del título principal del Coctel de hoy del porqué del nombre de la distinción de la

Corredora de Maratón de Tasmania, MERIEM DAUI lleva el nombre de Peter Norman, en reconocimiento a su iniciativas PARA RECAUDAR FONDOS VITALES y concienciar sobres las causas del cáncer, así como su trabajo con la RED DE MUJERES MUSULMANAS en el Deporte. Otorgado cada año el 9 de octubre, el Día de Peter Norman, para honrar el legado del famoso velocista australiano, el premio se otorga a un miembro de la comunidad atlética australiana que ejemplifica el espíritu de Norman a través de su trabajo en derechos humanos, igualdad o causas humanitarias.

Nacido en Marruecos, Daoui tenía 10 AÑOS cuando se familia se mudó a Tasmania. Daoui, que vivía en una comunidad que no había estado expuesto anteriormente a la fe musulmana, fue intimidado en la escuela por USAR ROPA LARGA y HIYAB, y desarrolló ansiedad, depresión y trastorno alimentario. En una historia de triunfo sobre la adversidad, Daoui, de 22 años, que también tenía diabetes tipo 1, ha utilizado sus propias experiencias como combustible para ayudar a los demás. Ahora, enfermera en la sala de oncología del ‘Royal Hobart Hospital’, la ganadora del premio 2021, usa su amor para correr como plataforma. A la edad de 16 años, Daoui corrió su PRIMER MARATÓN recaudando más de $5,000.00 para los sirios desplazados afectados por la guerra civil. Desde entonces, ha corrido el Maratón de Cadbury dos veces, recaudando fondos para el CÁNCER Council Tasmania y los pacientes ambulatorios de oncología en su hospital, y a principios de este año corrió el medio maratón ‘Point to Pinnacle’todos los días durante siete días para recaudar fondos para el CÁNCER INFANTIL. Se recaudaron más de $12,000.00.

“Es un gran honor recibir el Premio Humanitario Peter Norman. Peter no solo fue uno de los mejores velocistas de Australia, también fue un defensor de los derechos humanos que se pronunció contra el racismo, que creo es uno de los mayores atributos que puede tener una persona”, Dijo Daoui. ‘Su legado en el atletismo y la defensa es realmente Inspirador y espero que, como comunidad, podemos usar su legado para defendernos en la creación de un entorno inclusivo tanto EN EL DEPORTE COMO EN LA SOCIEDAD. Hablando sobre cómo su propia historia influyó en su trabajo filantrópico, Daoui agregó: “Gran parte de mi trabajo proviene de querer retribuir a la sociedad y ayudar a causas cercanas de mi corazón. Creo que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. ‘Mis experiencias personales han jugado un papel en el trabajo de caridad que he realizado, y eso incluye haber experimentado los efectos DEL RACISMO durante mis primeros años de adolescencia cuando me mudé por primera vez de Sydney a Tasmania. Pude recibir apoyo durante esos años y me gustaría agradecer a quienes me ayudaron en mi momento más vulnerable, ya que han contribuido a convertirme en la persona que soy hoy”. Tomen nota de esto.

“Tips Sueltas”. Una Nota de Prensa Latina de Cuba, fechada el 14 de Oct. de 2021, en Santo Domingo, Rep. Dominicana título: “Las selecciones juveniles de Dominicana y Ecuador toparán hoy y mañana en la provincia de Monte Plata de cara a los Primeros Juegos Panamericanos de esa categoría que se efectuará en Cali, Colombia. Competirán boxeadores de ambos sexos clasificados a los mencionados Juegos, y según los directivos de la disciplina el encuentro, el encuentro cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo. Ecuador presentará nuevo boxeadores, mientras que los de la casa tendrán en acción a sus cuatro clasificados para Cali, más un grupo de categorías superiores hasta completar 10 combates por categorías. Lo Firma acl/ema.

Otro ‘Tip Suelto’ de Prensa Latina de Cuba, originado en Valladolid, España en 14 de Oct., de 2021. Título: “Cubana Téllez vuelve a brillar en Balonmano de España”. Con cinco goles ante Rocosa Gran Canaria, la cubana Lorena Téllez volvió aquí en el éxito del Caja Rural Aula Valladolid y destaca hoy por Latinoamérica en el balonmano de España. En el Pabellón Huerta del Rey, la internacional antillana elevó a 20 su registro de anotaciones en cinco partidos de la presente temporada de la División Honor, válido para figurar como la tercera máxima goleadora del Valladolid. La extrema cubana promedia cuatro dianas por encuentro en el arranque de su segunda campaña dentro del conjunto blanquiazul y destaca entre las 20 primeras anotadoras de la Liga Guerreras Iberdrola.

En partido adelantado de la fecha cinco, en Aula Valladolid triunfó ayer 37-33 sobre Rocosa Gran Canaria y ascendió del octavo a la cuarta posición en el principal torneo femenino español, gracias a tres sonrisas y dos descalabros. La internacional antillana suma por segunda vez en el certamen cinco goles y ya recibió una candidatura a mejor jugadora de la jornada por su accionar frente a Unicaja Banco Gijón, el pasado 18 de septiembre. En el certamen liguero, su compatriota Gleinys Reyes muestra 14 perforaciones en solo tres desafíos como refuerzo del colista Zonzamas Cicar Lanzarote. Actualmente, más de 10 balonmanistas de Cuba ven acción en diferentes categorías del balonmano de clubes de España”. Lo firma msm/yma. Otro ‘Tip Suelto’: Según mis pesquisas, el desaparecido Alberto Barrera, que laboró en Pandeportes, y renunció, y retorno, a Florida Miami. Como también tiene la nacionalidad panameña, en su escala hacía Tegucigalpa, Honduras, hizo una parada para actualizar su status de ciudadano. Fue bien cuidadoso con los que querían de él, una perorata (discurso largo) con la dirigencia de turno de Pandeportes, etc. Al parecer, no visitó a Pandeportes, y se acordó de la Frase: “en boca cerrada no entran moscas”. ¿Qué les parece lectores?.