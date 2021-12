Brasil, único país latino con Presea, en el XV ‘CM’ de Natación (FINA), Piscina de 25 Mts

Pese a que los atletas de los países latinos, y los del habla del idioma inglés de América, hasta el momento de hilvanar el Coctel de hoy lunes 20 de Dic. de 2021, no ganaron preseas, pero muchos mejoraron sus tiempos de participación. Comienzo por mencionar, los 50 Metros Estilo Libre masculino donde finalizó de N°33 Brasil con 21.98. N°35) (ARG.)

B. Guido,22.05. N°38, (VEN.), Alberto Mestre, 22.16. N°43,(Pto. Rico). O. Luis, 22.41. N°50 (El Salvador), Nixon Hernández, 23.22 N° 58, (Nicaragua), Miguel Mena,23.79. N° 59 de (PANAMÁ), Luis César Rodríguez Rosales de 16 e

Años, con 23.85. ¿Habrán otros compatriotas compitiendo?.

Aunque los Atletas cubanos de ambos sexos no aparecen en el Medallero del XV ‘CM’de Natación de Piscina de Curso

Corto, en Emiratos Árabes Unidos del 16-21 de Dic. 2021. Elisbet Gámez y Andrea Becali, lograron récords nacionales.

Gámez terminó los 200 Mts. Estilo Libre, en el lugar N°16 entre 50 nadadoras con marca de 1:57.26 Mejoró su marca

de 1:58.02 de 2018 de piscina corta de 25 metros. Andrea Becali, en 100 Mts., Estilo Dorso, (Espalda). Logró 1:01.25,

y su posición 30. La anterior plusmarca estaba en poder de Ana María González (1:02.17) y era del año 1999.

Si miramos el Medallero Histórico de los Campeonatos Mundiales de Piscina de 25 Mts. de Curso Corto, este es parte

de la respuesta. N°1 (USA) (ORO), 119, (Plata) 104, (Bronce), 85. Totales 308. N°2) Australia, (ORO) 77. (Plata) 90,

(Bronce), 237. N°3, (CHINA) (ORO) 42, (Plata) 42, (Bronce) 38. Totales, 122. N°4), Rusia, (ORO) 30, (Plata) 28, (Bronce), 44. Totales 102. N° 5) (BRASIL). (ORO) 22. (Plata), 9. (Bronce) 21. Totales 52. N°19, (Canadá) (ORO), 6

(Plata) 16. Totales 39. (N° 20) (CUBA) (ORO) 6. (Plata) 1. (Bronce) 2. Totales 9. (N°25), (VEN.) (ORO) 4, (Plata) 2

(Bronce) 1. Totales 7. N°27), COSTA RICA. (ORO) 4. ‘0’ Plata y Bronce. Totales 4.

N° 35) Argentina. (ORO) 1, (Plata) 2. (Bronce) 2. Totales 5. N°44 (Trinidad & Tobago) (ORO) y Plata ‘0’. Bronce 2.

N° 47) (Puerto Rico y Bahamas). ORO Y PLATA ‘0’, Bronce 1. Los dos atletas masculinos de Cuba que asistieron al

XV ‘CM’ de Natación (FINA) en Piscina Corta de 25 Mts., Adrian Navarro que nadó en los 200 y 400 mts., Estilo

Libre, y Luis Vega en 100 y 200 Mts. Estilo Mariposa.

‘TIPS’ SUELTOS: Como de costumbre, una mirada a ‘Around de Ring’, en el idioma Inglés, y en Español, ‘Alrededor de los Anillos”, cuyo Fundador es el legendario Ed Hula, y Asistido por Shella Scott Hula. El Editor en el idioma español de (ARR) es Miguel Hernández. Título en uno de sus escritos del 15 de diciembre de 2021. “Primer acercamiento de nueva Presidenta del COM y la titular de Conade pudo limar asperezas para bien del deporte mexicano.

“Ana Guevara y yo somos mujeres que nos respetamos y las dos somos capaces de hacer a un lado algunas diferencia”,

dijo a Around de Rings la dirigente olímpica María José Alcalá.

“María Alcalá y el vicepresidente del COM, Daniel Aceves, con los atletas olímpicos mexicanos de todos los tiempos.

Las inestables relaciones del Gobierno Federal y el Comité Olímpico Mexicano parecen haber recibido una señal alentadora al comenzar la semana. A un mes justo de su elección la nueva presidenta del COM, María José Alcalá, fue

invitada por Ana Gabriela Guevara, la directora de la gubernamental Comisión Nal. de Cultura Física y Deporte,

(Conade), a un encuentro nacional en el que se abordó el desarrollo del deporte en el país. Se trataba de la sesión ordinaria del consejo directivo del llamado sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) al que asistieron representantes de todas las federaciones deportivas nacionales y de los institutos estatales de toda la nación.

El mundo del deporte nacional estuvo al tanto de este primer contacto entre los dos líderes del deporte mexicano, ambas

ilustres atletas olímpicas, Guevara subcampeona olímpica en 400 metros planos de Atenas 2004, y Alcalá, finalista en

clavados en cuatro Juegos Olímpicos. Aunque todavía es temprano para adelantar si esta visita de Alcalá ayudará a atenuar las tradicionales confrontaciones de la Conade y la dirigencia del COM, la ex clavadista fue optimista en declaraciones a ‘Around the Rings’. “El encuentro con Guevara fue de mucha cordialidad y respeto. Un primer acercamiento donde todo resultó favorable para la mejora de las relaciones bilaterales. “Creo que hubo una disposición

de ambas partes”.

“Por nuestro lado siempre estaremos abiertas al diálogo, bajo un trato digno y respetuoso. Siempre buscaremos aportar

al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos tranquilos en el Comité Olímpico confiadas en que

se fortalecerán las relaciones con Conade, no veo problemas graves que no se pueden solucionar”. “Tanto la directora

Ana Guevara y yo somos mujeres que nos respetamos y las dos somos capaces de hacer a un lado alguna diferencia para

lograr que nuestro país le vaya excelente y el deporte mejore en todos los sentidos”, comentó Alcalá, primera mujer que

dirige el COM en su historia de 98 AÑOS y titular de la Comisión de Deporte del Congreso de Diputados.

El pasado 11 de noviembre Alcalá ganó las elecciones del COM por amplia mayoría a la otra , Norma Olivia González,

funcionaria de Conade. Aunque no hizo uso de la palabra en el foro del Sinade, la presencia de Alcalá debe entenderse

también como reconocimiento de la Conade a su figura. La ex clavadista comentó que las puertas del COM siempre estarán abiertas a la Directora del Conade. La presidenta del COM insiste en que hará “todos los esfuerzos” para preservar la unidad del COM y mejorar las relaciones con la Conade. “Estoy hablando con todos. Yo soy una mujer muy incluyente que viene de la cultura del esfuerzo” reitera.

Alcalá confirmó a ATR el interés por la sede de los II Juegos Panamericanos Junior en 2025. ‘México desea tener esa

Sede para seguir impulsando el desarrollo del deporte en la región y en su país. “Tenemos varios estados de nuestra

República Mexicana que ya nos han expresado su interés y que cuentan con la infraestructura deportiva, hotelera y de

Movilidad necesaria dijo María Alcalá. “Esta justa también se apoyará la economía de México a través del Deporte.

Asimismo se daría continuidad a las nuevas generaciones que están trabajando con los diferentes institutos del deporte

de los estados y las federaciones deportivas nacionales. Calificó de “Excelente” la faena de México en los recientes

Primeros Juegos de Cali, Colombia”. Tomen nota de esto.