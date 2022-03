No están en el ‘Vuelo Correcto’: ‘SE’ ‘LCC’, y el ‘HD’ Brands, de un ‘Good-Bye’ a Qatar 2022

Con atención leí el ‘DIARIO METRO LIBRE’ el miércoles 30 de marzo de 2022. Título principal: “El presidente Laurentino Cortizo destacó el trabajo de la Selección de Fútbol y los motivó a disfrutar hoy del último encuentro ante Canadá en el cierre del octogonal final de Concacaf. Debo recordar que en la SECCIÓN DE SALA DE PRENSA, el ‘DG de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands, publicó que la Federación Panameña de Fútbol Profesional, al mando De su ‘DT’, Thomas Christiansen, recibió $651,394.26, un cheque el 22 de marzo de 2022. Los diferentes Diarios, Coincidieron que TODOS DEBIAN REZAR QUE SOLO UN MILAGRO ponía a la ‘Marea Roja’ en carrera para Qatar 2022. La derrota de la ‘Marea Roja’ Frente a ‘USA’ por una goleada contra la Escuadra de ‘USA’.

Continuando con las palabras de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, al ‘Diario Metro Libre’ al ser cuestionado sobre el Desempeño del técnico de la selección Thomas Christiansen, el mandatario expresó: en mi opinión, “ES UN BUEN TÉCNICO”. El colega Claudio Pino del ‘Diario La Prensa’, del domingo 27 de marzo deo 2022, en su Página 5-B, (DEPORTES), El conjunto de Thomas Christiansen está obligado a ganar en Orlando y que Costa Rica no saque Puntos ante El Salvador. “Todavía dependemos de nosotros mismos para tener una opción de nosotros de meternos en el Mundial”, señaló el estratega hispano-danés, tras el empate con los. “Quedan todavía dos batallas. Creo y estoy convencido que lo vamos a conseguir, agregó, aunque reconoció que ‘estos tres puntos nos hubiera dado vida, con una situación óptima para enfrentar los dos últimos partidos”.

‘SE’, ‘LCC’, continuó ‘elogiando’ a ‘DT’ de la ‘Mareo Roja’ diciendo: (y advierto fuera del vuelo correcto) “ Me complace saludar a nuestros guerreros de la Selección Nacional de Fútbol, quienes han demostrado que rendirse no es una opción. (hagan esa preguntita a (‘Hernán Bolillo) que un coro silencioso dijo que lo llevó a Rusia 2018, y lo eliminó para Qatar 2022). Salgan a la cancha con todas las ganas ustedes, ya son unos campeones. El jefe del Ejecutivo mencionó que todos los panameños queríamos ir al mundial principalmente los jugadores. Les decía que esto es una prueba más, que disfruten hoy su juego y que ayuden a sus compañeros. “A mí me gusta mucho el deporte, a veces se gana y a veces se pierde”.

“El estilo de juego del equipo de Panamá ha sido diferente a otras eliminatorias. Ha sido un equipo con un juego alegre, dinámico e inclusive en el Juegos con los Estados Unidos que perdimos. (¿Acaso no vió la superioridad de los Muchachos del Equipo del ‘Tio Sam), con su juventud y dominio del balón, y una vez viendo a ‘Manotas’ con sus Pifias. “Cortizo le pidió Solidaridad con los jugadores”. “El cariño se ve en los momentos difíciles, y este es un momento difícil para el equipo, apoyémoslo. Dios quiera que el próximo mundial podemos ver la Bandera de Panamá Tomen nota de esas palabras de nuestro Pres ‘LCC’, y la realidad de un ‘No Más, No Más, sino un ‘Sayonara’ para Thomas Christiansen, como ‘DT’ de la Marea Roja”. Tomen Nota de esto.

UN ‘TIP’ SUELTO: En la SECCIÓN SALA DE PRENSA’ Del Instituto Panameño de Deportes’ (Pandeportes), que Maneja a su paladar, ‘El Cacique de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands, con fecha 28 de marzo de 2022 dice: El Director General del Instituto Panameña de Deportes (Pandeportes) Héctor Brands, se reunió con el Presidente JOSÉ RAMÓN ICAZA, y la JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), también participaron por parte de APEDE Pedro Boyd y Adolfo Campos en la cual se hizo entrega del borrador del PROYECTO PARA LA LEY GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PANAMÁ “Héctor Brands, Director General de Pandeportes, manifestó que la visita fue muy productiva y que el objetivo de Presentar el borrador a este importante gremio es para que también aporten todas sus ideas a la nueva ley que debe ser Presentada a la Asamblea Nacional de Panamá en los MESES DE JUNIO Y JULIO.

En la misma se hizo énfasis en los aportes que pueda brindar la CCIAP en el tema de la recreación, donde se le permita los niños, niñas y adolescentes, por medio de la política pública guiar a las nuevas generaciones, para que sean hombres de bien en el país, (¿cuántos lo son de bien que ocupan puestos en la ‘Asamblea de Diputados, etc., etc.?), con una mejor calidad de vida y buenos valores para el desarrollo de Panamá. (Recuerden que en la Planilla de Pandeportes, hay algunos asesores legales, que operan bajo aquello que dice, (“en boca cerrada no entran moscas”).

La ‘Nueva Ley’ contemplará los ejes de Recreación y Actividad Física, Liderazgo Deportivo y Gobernanza. “Hemos Desarrollado (¿quiénes son ustedes, y sus conocimiento de la Metodología del Deporte?), queremos una participación alta de todos los sectores (la conversión de todos en´YES-MAN’ y YES-WOMAN’). Gremios, clubes cívicos, sociedad civil, ya que el deporte es un tema de país y tenemos que darle la importancia que se merece”, puntualizó el Director General de Pandeportes”. El Coctel espera la reacción de las Federaciones, con reconocimiento de su ‘FI’, El COI”. Tomen nota de Esto.

Veamos hora los ‘TIPS’ del ‘CALDO DEPORTIVO’ del DIARIO METRO LIBRE, del 30 de marzo de 2022.

Muchos de ustedes Lectores, Recordarán a ‘Don’ Pedro Aguilar el Magister’, el mismo dio a conocer que estaba al servicio del ‘Cacique de Pandeportes, ‘El HD’, Héctor Brands para ayudar a elaborar una Nueva Ley Para el Deporte.

Debió estar en la Planilla Transitoria, de Pandeportes. Pero como es jubilado de un Colegio Privado de Judíos, no aparece en las Planillas de Pandeportes. En el mencionado Caldo Deportivo dijo: “Si la gobernanza’ es tan importante como señala el COP y hasta tienen estudios al respecto, por qué fallaron con la misma con el REGISTRO PÚBLICO?

Indicó el entrenador de Atletismo Pedro Aguilar. (¿ A qué atletas del atletismo entrena?). Tomen nota de esto.

Mañana seguiré con más detalles sobre otros deportes. Tomen Nota de esto.