De Luto el ‘COI’: Falleció el Miembro Alex Gilady a la edad de 79 años

Hoy daré prioridad de Coctel Deportivo, del Comunicado de Prensa, recibido el jueves 14 de abril de 2022, del ‘COI Que preside Thomas Bach, porque este deceso es de un colega Pionero de la ‘TV’ en los ‘JO’. Comentarista Deportivo y Vice-Presidente Senior de ‘NBC Sports, la antigua Locutor con derechos olímpicos en los Estados Unidos de América. ‘NBC’ SPORTS (División Deportiva de televisión National Broadcasting Company (NBC). El 4 de Sep. de 2012’Dial Global lanzó ‘NBC’ Sports Radio”.

“El Comité Olímpico Internacional , (COI) está profundamente entristecido al enterarse de la muerte del miembro del COI Alex Gilady a la edad de 79 años. Pionero de la televisión en los Juegos Olímpicos, primero fue comentarista deportivo (1968), luego Jefe de Deportes (1975), Operaciones Espaciales, (1977), Vicepresidente (1981-1996), y Vicepresidente Senior de NBC Sports, la antigua locutor con derechos olímpicos en los Estados Unidos de América, la transmisión inicial de los Juegos de ‘NBC’ fue en Tokio 1954, el mismo años en que Gilady comenzó su Carrera como PERIODISTA en su país de origen, Israel.

Su contribución a la radiodifusión olímpica fue reconocida por el ‘COI’ con su nombramiento en 1984 en la Comisión de Radio y Televisión (en la que permaneció hasta 2015), y 10 años después con su elección como Miembro Del ‘COI’. El Presidente del ‘COI’, Thomas Bach, dijo: “Con el fallecimiento de Alex Gilaby, estamos perdiendo a un pionero del Movimiento Olímpico moderno, particularmente en lo que respecta a la transmisión, pero también mucho más allá de eso. Siempre ha defendido los valores olímpicos, a menudo cuando a veces la situación no era fácil para él.

“Todos apreciamos su personalidad abierta y su manera franca de hablar aunque no siempre estuviésemos de acuerdo,

porque con Alex siempre supimos que hablaba con el corazón. Siempre fue una persona genuina”. El presidente Bach

agregó: “En Alex he PERDIDO A UN QUERIDO AMIGO que me ACONSEJÓ, INSPIRÓ Y APOYÓ en muchos aspectos. De hecho, fue Alex que me convenció en 1996 de POSTULARME POR PRIVERA VEZ para un puesto en la Junta Ejecutiva. Desde entonces, siempre ha estado a mi lado. Sobre todo fue, un gran hombre y un gran amigo”.

Recientemente, como vicepresidente de la Comisión de Coordinación del ‘COI’ para los Juegos Olímpicos de Tokio

2020, el Sr. Gilady estableció excelentes relaciones con algunos de los miembros clave del Comité Organizador.

Esto allanó el camino para encontrar soluciones a los muchos problemas que debían abordarse, particularmente en

Torno al aplazamiento sin precedentes de los Juegos. En este cargo, aprovechó el máximo toda su experiencia en las

Comisiones de Coordinación de los cuatro Juegos Olímpicos anteriores: Atenas 2004 (1998-2004), Beijing 2008(2002-2008), Londres 2012, (2005-2012), y Río 2006 (2010-2016) - y desde 2017, ya estaba desplegando como parte de la

Comisión de Coordinación de París 2024.

El Sr. Gilady también fue miembro de la Junta Directiva de “Olympic Channel Services” S.L, España, (2015-2022) y

Otras Comisiones del ‘COI’, a saber, Relaciones Internacionales (2014-2015). Asuntos Públicos y Desarrollo Social

a través del Deporte (2015-2022) y Comunicaciones (2015-2022). Después de un carrera como jugador en FÚTBOL

y BALONCESTO de segunda y tercera división, pasó a asumir más funciones en la administración deportiva como Presidente de la Comisión de Televisión de la Asociación Internacional de la Federación de Atletismo, (IAAF, ahora

World Athletics) entre 1985 y 2008 (después de del que se retiró y se convirtió en Presidente Honorario Vitalicio), y

Presidente del Consejo de ‘TV’ de la Federación Internacional d Baloncesto (FIBA) entre 2004 y 2019.

Educado en el Colegio Naval, Mevo'otYam, Michmoret, en 2007 el Sr. Gilady recibió un Doctorado Honoris Causa en

Filosofía por la Universidad de Haifa, también en Israel. Sin embardo, la gran mayoría de sus muchos premios provienen de su trabajo en televisión, en el que también fue el fundador, presidente y director ejecutivo de “Keshet

Broadcasting Ltd”, una franquicia de televisión comercial en Israel, de 1993 a 1999. Asumió la presidencia de Keshet

Broadcasting nuevamente en 2005, cargó que ocupó hasta 2017. El SR. Gilady recibió siete PREMIOS DE LA

ACADEMIA EMMY por los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Salt Lake City 2002,

Atenas 2004, Beijing 2008, y Londres 2012; y un premio a la Mejor Relato Periodístico con el Tema ‘El Mar’en 1970.

También ganó el premio más alto de autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) por producir la primera vista del

Presidente Sadat a Jerusalén en 1977; el ‘PREMIO AL HOMBRE DEL AÑO’ por convertirse en el primer Israelí en

Transmitir desde Egipto, también en 1997; y un Premio “All Electronic Media Award” por producir el Festival de la

Canción de Eurovisión en Israel en1979.

El ‘COI’ expresó sus más profundas condolencias a la familia de Alex Gilady. Como nuestro respeto, la bandera olímpica a media asta en la Casa Olímpica de Lausana durante tres días”. Tomen nota de esto lectores del Coctel.

UN ‘TIP’ SUELTO. En Mi Sitio-Web, fechado el martes 12 de abril de 2022, recibí un Comunicado del Presidente de

Atletismo Mundial, (IAAF), del presidente Sebastian Coe, con título: “World Athletics Marca el regreso de los Juego

CARIFTA con una Campaña de Plantación de árboles en Jamaica”. Contenido: “Los Juegos Carifta, una de las competencias anuales de atletismo más importantes e importantes del mundo para ATLÉTAS JÓVENES, regresan este

Fin de semana después de un aplazamiento de dos años. World Athletics celebrará su regreso con una campaña para

ayudar a plantar15,000 ÁRBOLES FRUTALES en su honor en Jamaica, el anfitrión de este año.

“Los Juegos Carifta son una parte integral de la experiencia de pista y campo para los atletas del Caribe”, dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe”. Los mejores atletas de la región, USAIN BOLT, SHELLY-ANN

FRASR-PRYCE, KIRANI JAMES, y SHUNAE MILLER-UIBO, por nombrar solo algunos, han pasado por la tubería de los Juegos Carifta. Esta campaña es una excelente manera de reconocer la importancia de los Juegos para la

Comunidad caribeña y crear un legado sostenible de manera significativa”.

World Athletics se asociará con One Tree Planted, una ‘ONG’ ambiental financiada por donantes con sede en ‘EE.UU’

Que plantar un árbol por cada dólar estadounidense que se dona. Desde su fundación en2014, ‘One Tree Planted ha

Plantado más de 40 millones de árboles en todo el mundo y actualmente trabaja con socios en 43 países de los cinco

continentes. En estrecha colaboración con socios locales, el proyecto “Welcome Back Carifta Games” plantará árboles

en todo Jamaica, dirigido especialmente a comunidades rurales de pescadores y agricultores, comunidades necesitadas

reservas y bosques abiertos. Se plantarán más de dos docenas de tipos de árboles frutales, incluidos aguacate, cereza de Barbados, árbol del pan, ciruela coolie, chirimoya, guayaba, jaca, ciruela de junio, manzana mammee, mango, mora, papaya, granada, guanábana, caimito y más.

Varios atletas caribeños acordaron participar en la campaña instando a sus fanáticos, amigos y compañeros atletas a

Colaborar, incluyendo Bolt. El campeón olímpico de 400 Mts. Steven Gardiner. El campeón mundial de Jabalina,

Anderson Peters. El Campeón Olímpico de 110 Mts con Vallas de 2016, Omar McLeod, y el Campeón Olímpico de

100 Metros con Vallas. Medallista de Bronce Megan Tapper. La leyenda olímpica jamaicana Don Quarrie, también

está ansioso por participar, destacando el simbolismo que representan los esfuerzos de plantación de árboles para los

atletas que participaron en los Juegos Carifta. “Las semillas de sus carreras comenzaron con estos Juegos, dijo Quarrie,

“semillas que han contribuido al desarrollo de muchos campeones mundiales”. Apoyar los esfuerzos globales de

Reforestación es fundamental para combatir los impactos dañinos del cambio climático. Los árboles ayudan a limpiar

el aire que respiramos, filtran el agua que bebemos, refrescan nuestro planeta mediante el secuestro de gases de efecto

invernadero dañinos y brindan hábitat a más del 80 por ciento de la biodiversidad terrestre del mundo. La plantación

de árboles también ayuda a reducir nuestra huella de carbono al compensar las emisiones de carbono inevitables.

Los participantes pueden donar tan solo $2 a través de la página de contribuciones. Esta es la primera de las seis campañas de área que World Athletics Sustainability organizará este año, todas coincidiendo con los principales eventos que se llevarán a cabo en cada continente, con el objetivo de plantar 100,000 árboles para fines de 2022.

A principios de junio seguirá una campaña en OCEANÍA, coincidiendo con el Campeonato de Oceanía en Australia.

El Campeonto Sub-20, Cali 22 será el punto focal de la campaña sudamericana a principios de agosto, seguido de

Europa y el Campeonato de Europa a fines agosto y Asia un mes después cuando los Juegos Asiáticos sean el centro

de atención. La campaña culminará en África en noviembre alrededor de la Conferencia de Cambio Climático de la

‘ONU’ COP 27 que tendrá lugar en Sharm-El-Sheik, Egipto. Tomen nota de esto lectores.

UN ‘TIP SUELTO’. Publicada en ‘GRANMA’ DE CUBA, el domingo 10 de abril 2022, Autor Redacción, tituló:

“Tres Cubanos a Copa Mundial de Esgrima: Sumario. Los espadachines cubanos Ringo Quintero, David Carrión y

Lázaro Fernández viajaron a París, Francia, para competir del 15 al 17 de abril, en la Copa del Mundo de Esgrima

“Challenge Monal”. Es una posibilidad de ir preparando a los muchachos, tengo un nuevo equipo, en el que solo tiene

Experiencia Ringo. Dariel ha participado en dos eventos internacionales, pero no a este nivel, y Lázaro es debutante,

dijo a ‘JIT’ el multilaureado entrenador Jaine Hernández. “Quiero ver como se proyectan como equipo en un evento

de tan alto rigor, con presencia generalmente de cerca de 300 tiradores enfatizó.

Según el reporte, Quintero, nacido en 1990, cuenta en su hoja de servicios con tres campeonatos del mundo. En Budapest-2013, cuando terminó en el puesto 117, Kazán-2014 (150) y Moscú-2015 (61). También participó en los

XVI Juegos Panamericanos Guadalajara-2011, donde se ubicó quinto, la Universiada de Kazán-2013 (51), y en el

Campeonato Centroamericano de San Juan-2017, en Puerto Rico, (sexto). Los cubanos permanecerán una semana

más en la capital francesa, en una base de entrenamiento, confirmó el preparador. Hernández ha participado en otros

cuatro ocasiones en la prestigiosa convocatoria, entonces con equipos liderados por el plateado mundialista Yunior

Reytor, quién causó baja voluntariamente de la selección nacional de esgrima.

Según el programa del evento, el viernes 15 también tendrán lugar las pooles y la ronda preliminar individual, el sábado la final, para el domingo competir por quipos. Para la cita parisina han confirmado 287 tiradores de 55 naciones, liderados por los primeros del ranking de la Federación Internacional: el anfitrión Romain Cannone, el

Venezolano Rubén Limardo, el húngaro Gergerly Siklosi, el italiano Andrea Santarelli y el ucraniano Igor Reizlin.

Tomen Nota de Esto.