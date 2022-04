El Control del Ex Magistrado Harry Díaz de Pandeportes

El título principal del Coctel del sábado 23 de abril de 2022, leía: “La Fiscal Anticorrupción ‘HRB’, Leyda Sáenz, debe aterrizar en su ‘Reality-Show’. Sumario: “Opinó el Coctel: “Debe formular cargos contra todos los Culpables”.

Hablé sobre la Construcción de las DOS CIUDADES DEPORTIVAS, y que fue el Presidente de Turno, ‘SE’ Juan Carlos Varela que ordenó la Suspensión de las Dos Ciudades Deportivas, la de Chiriquí y la de Colón. Tuvieron que Pagar una multa, la cual fue autorizada por el ‘Show-Man’ Bob Arango que estaba al frente de Pandeportes. A Javier

Tejeira que estaba al frente de la Ciudad Deportiva de Chiriquí, lo enviaron en una forma indiscriminada a PRISIÓN.

Todo lo contrario ocurrió con Rubén Cárdenas, que estaba al frente de la Construcción de la Ciudad Deportiva de Colón, no le hicieron absolutamente nada. Espero que Letrados como Marcos Hermoso, Ademir Montenegro, y un par más de Letrados que conocen de este caso, de sus opiniones Esta justicia tardía y no muy clara de la Fiscal Anti-Corrupción. Tomen Nota.

Para que ustedes selectores lectores del Coctel, a nivel nacional como los distintos seguidores en el exterior, y para que ustedes tengan conocimiento que La Fiscal Anticorrupción ‘HRB’, LEYDA SÁENZ, estaba al tanto de las actuaciones del entonces MAGISTRADO DE LA ‘CSJ’, HARRY DÍÁZ. El Coctel Deportivo escrito en ‘La Decana’

“La Estrella de Panamá’, el jueves 25 de abril de 2016, tituló El ‘HM’ HARRY DÍAZ y su manejo del caso del COP.

Sumario: Ordenó el ARCHIVO ‘provisional’ de la querella del ‘MAG’ contra Fernando Alfaro, ‘DG’ del Registro Público. Es el hijo del entonces POPULAR ‘RUMBA’ ALFARO, que trabajaba en Pandeportes..

La nota suelta: Por segunda vez y durante los 40 meses (3 años y 4 meses), del CON de Panamá, dirigido por Camilo Amado, hay OTRA ATLETA PANAMEÑA, ahora una dama, involucrada en violación de las reglas del dopaje. Una Nota originada en Tampa, Florida, fechada el 29 de abril de 2016, tituló “Ironman anuncia violación antidopaje de atleta”. Parte del contenido dice: “Hoy Ironman anuncia que una atleta panameña de grupo de edad, Kareen Human, Dio positiva por el uso de una sustancia prohibida, y recibió una suspensión de dos (2) años por la violación de la regla Antidopaje. La suspensión de la señorita Human, comienza el 31 de enero de 2016, fecha en que se recogió su prueba

Positiva en ‘Ironman 70-3 Pan American Pro Championship’. Tomen Nota.

Al Tema de hoy, dice: “En el último párrafo en la página N°1 de su mensaje en su Informe Socio- Económico 2015, presentado el 28 de marzo de 2016, el presidente del COP, Camilo Amado, no ocultó su aspiración de SER REELEGIDO, al decir: “Con satisfacción de saber que el camino recorrido en 2015 nos ha permitido crecer en todos los aspectos (AGREGO, MENOS EN TRANSPARENCIA), miramos el 2016 como un año de oportunidades para consolidar el movimiento olímpico nacional él, junto a todas y cada una de las Federaciones Deportivas Nacionales”.

Se le olvidó decir que se refiere que están cuadrados con él, y A CIEGAS APRUEBAN todo lo que le dan por firmar.

En el escrito de ayer prometí explicar en detalle TODO LO QUE HIZO EL HONORABLE MAGISTRADO DE LA ‘CSJ’, HARRY DÍAZ, RESPECTO AL REGISTRO DE LOS ESTATUTOS EXPRESS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ. La QUERELLA PRESENTADA por el Movimiento de Abogados Gremialistas, (MAG) , CONTRA FERNANDO ALFARO, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, por INSCRIBIR AL COP, QUE PRESIDE CAMILO AMADO, pese a la EXISTENCIA DE UNA MEDIDA JUDICIAL CONSERVATORIA

CONTRA DICHA INSCRIPCIÓN ,FUE ADMITIDA POR LA ‘CSJ’, y el CASO QUEDÓ EN Manos del MAGISTRADO HARRY DÍAZ, que debió ser en la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, bajo el SISTEMA PENAL ACUSATORIO. (FERNANDO ALFARO, ES HIJO del POPULAR ‘RUMBA’ ALFARO, QUE OCUPABA UN CARGO EN PANDEPORTES CON $4,000.00 AL MES). Lo del no muy ‘bendito’ Magistrado Harry Díaz, y la Fiscal Anticorrupción Leyda Sáenz estaba al tanto de esto, comenzó a LEVANTAR SOSPECHA, el sin número de POSPOSICIONES de dicha audiencia. Esto no fue todo, pues, el mismo ‘HM’ Díaz, DE REPENTE DIJO que una de LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS ERA PORQUE: “La Procuradora de la Nación, KENIA PORCELL, dijo que quería estar presente en la audiencia. Hasta la fecha no tengo claro a qué obedeció en un caso rutinario”.

De repente, HARRY DÍAZ me hizo recordar al Mago Mandrake, al sacar un as de su manga y. “Ordenó EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA QUERELLA, acogiendo la solicitud de la Procuradora Kenia Porcell, que: “indicó QUE NO HABÍA DELITO Y SE TRATABA DE UNA CONTROVERSIA CIVIL. El Magistrado señalo que de presentarse pruebas que evidenciaran los vínculos entre Fernando Alfaro, Alan Baitel y Camilo Amado, SE PODRÍA ABRIR EL CASO. En este espacio que INVESTIGA Y NO COPIA Y PEGA INFORMACIONS, señalé una prueba irrefutable del vínculo directo de Baitel y Amado con el ‘DG’ del Registro Público. ¿Por qué no se atreve a publicar la nota y fecha en que el COI APROBÓ LOS ESTATUTOS EXPRESS, repletos de errores, y no está a la Altura de los Estatutos aprobados por el COI en el 2002. Tomen Nota de esto Lectores.

UN ‘TIP’ SUELTO: Publicado EN ‘GRANMA’ Órgano oficial de Cuba, el 19 de abril 2022, Autor: Daniela Leyva Fernández: “Cuba y Estados Unidos sostendrán nueva ronda de conversaciones migratorias. Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos F. de Cossío. “Una nueva ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos se efectuará mañana, en Washington D.C. La delegación cubana estará presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, informó en Twitter la Cancillería.

“A finales de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que desde el 2017 el Gobierno de los Estados Unidos incumple unilateral e injustificablemente, la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20,000 cubanos cada año. El cierre del procesamiento de los trámites migratorios en la

Embajada de los Estados Unidos en La Habana desde octubre de 2017 ocasiona que los viajeros cubanos se vean obligados a viajar a Guyana para realizar tales trámites, sin garantías de otorgamiento y con el consecuente gasto y carga que ello significa para cada migrante potencial.

El Gobierno cubano ha tratado estos temas directamente y por los canales diplomáticos con el Gobierno de los Estados Unidos Ha expresado que su conducta actual es abusiva con el aspirante cubano a emigrar, inconsistente con los acuerdos bilaterales suscritos, dañina para los países de la región, y estimula la migración ilegal, irregular e insegura,

Tanto por vía terrestre, como marítima, señaló la Cancillería cubana”. Mañana seguiré con este tema, que de la Impresión que el presidente de ‘EE.UU’, ‘SE’ Joe Biden, se está separando de la ‘maldad’ de Donald Trumph. Así es.