¡ En México!: Cuba regresó al Boxeo Rentado con Cinco (5) ‘KO’

Leyendo Prensa Latina de Cuba, con fecha domingo 22 de mayo de 2022, entre sus noticias, una dice BOXEO. Ciudad de México, 21 mayo. “DE nocaut histórico calificó hoy el diario mexicano Excélsior la actuación de seis Pugilistas cubanos que debutaron en Aguascalientes en el boxeo profesional. Con cinco triunfos por la vía rápida los y uno solo por decisión unánime, los boxeadores cubanos protagonizaron la víspera una categoría regreso al profesionalismo tras 60 AÑOS DE AMATEURISMO en una velada celebrada en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, comenta el rotativo.

En una tanda de seis peleas pactadas a seis rounds cada una los miembros del equipo Domadores de Cuba se mostraron muy superior a sus adversarios: cinco mexicanos y un colombiano. Álvarez salió a repartir candela y a dominar desde el primer round a su adversario que comenzó a contrarrestar el castigo con rectos a la cabeza del antillano. 'Gallito' Mercado siguió haciendo un combate valiente y le conectó varios golpes de derecho a Álvarez quien siguió siendo superior. Con gran movilidad y certeza, el cubano se llevó el combate por decisión unánime. Los jueces le dieron el triunfo al originario de Pinar del Río, con estas puntuaciones: 58-56, 59-55 y 58-56.

En una tanda de seis peleas pactadas a seis rounds cada una los miembros del equipo Domadores de Cuba se mostraron muy superior a sus adversarios: cinco mexicanos y un colombiano. Álvarez salió a repartir candela y a dominar desde el primer round a su adversario que comenzó a contrarrestar el castigo con rectos a la cabeza del antillano. ‘Gallito’ Mercado siguió haciendo un combate valiente y le conectó varios golpes de derecho a Álvarez quien siguió siendo superior. Con gran movilidad y certeza, el cubano se llevó el combate por decisión unánime. Los jueces le dieron el triunfo al originario de Pinar del Río, con estas puntuaciones: 58-56, 59-55 y 58-56.

En la Categoría Superwelter, el cubano Roniel Iglesias hizo valer su condición de bicampeón olímpico en Londres 2012 y Tokio-2020 ante Brandon ‘Turbo’ Pérez. El peleador local intentó hacerle pelea a su célebre adversario quien hizo gala a su célebre adversario quien hizo gala de un boxeador vertiginoso y letal. Apenas comenzó el segundo round, iglesias conectó un gancho al hígado que mandó a la lona a López. El mexicano cayó presa de un intenso dolor y su derrota quedó oficialmente decretada a los 24 segundos de este episodio,

Más rápido resultó la victoria en peso semicompleto de Arlen López, bicampeón olímpico en Río de Janeiro-2016 y Tokio-2020, ante Fernando ‘Rojo’ Galván quien salió a tratar de atacar conectar con el gancho, pero en su atrevimiento se encontró con un zurdazo en el rostro. El triunfo de López fue decretado por nocaut al minuto con 34 Segundos en el primer round. “Queremos demostrar la GRAN CALIDAD DEL BOXEO CUBANO y que podemos llegar lejos en el boxeo profesional”, dijo López tras la pelea.

En la última pelea de los Domadores de Cuba, el peso crucero, Julio César La Cruz fue muy superior al colombiano Deivis Casseres a quien mandó a la loma desde el primer round con un derechazo al abdomen. La pelea se acabó por Nocaut al minuto al minuto 40 segundos del segundo round porque el ‘Felino’ Casseres no tuvo la resistencia necesaria para soportar los intensos golpes de La Cruz. Me siento bien preparado, en Cuba estamos haciendo muy bien preparado, en Cuba estamos haciendo muy buen trabajo quiero poner el nombre de Julio César muy alto en el profesionalismo como lo he hecho en el amateur”, remató el peleador antillano”. En el Sumario pregunté. ¿Por qué el misterio de no participar en el Boxeo Olímpico Femenino?. Sin ser irrespetuoso, quizás en algún momento se hará la pregunta a lo que llaman “Babalao”. Tomen nota de esto.

En el Coctel del domingo 22 de mayo de 2022, con Título Principal: “Un Informe muestra que el 85% de todas las Sedes Olímpicas todavía están en uso”. Terminé con ‘UN TIP SUELTO”: “El Campeonato Panamericano de Lucha.

Sede la Ciudad Mexicana de Acapulco. No sé si es ‘FAKE-NEWS” en el IDIOMA INGLÉS. (En ESPÑOL, NOTICIAS FALSAS), que espero que lo aclare el COP o Pandeportes. Que en la LUCHA GRECORROMANA, MASCULINA, PERDIÓ ALVIS ALMENDRA EN LOS 77 KILOS. Los otros atletas que incluye la Lucha Libre, Tampoco lograron preseas. ¿Lo aclarará el COP?. No lo sé.

Tuve a bien hacer mis pesquisas , haciendo énfasis en la cantidad de atletas participantes de los países de Centro América, de ambos sexos y lucha. En los 57 KGS. (LUCHA LIBRE, VARONES) Guatemala: (Edwin Alexi Segura).

Honduras. ( Brandon Jesús Escobar). En 61 Kgs. (2) No hay atletas de CA. En 65 Kgs. , ( Jonnathan A. Pérez) Guatemala.. En 70 Kgs. no hay atletas de ‘CA’. En 74 Kgs. (GUA) , Enrique José Pérez. (PANAMÁ), ÁNGEL EDUARDO CORTÉS. En 79 Kgs. No hay de Centro América. En 86 Kgs, y 92 Kgs. no hay atletas de (CA) . En 97 Kgs. Maxwell Lemon Lacey de Costa Rica. En 125 Kgs. no hay de Centro América, en Lucha Estilo Libre.

EN ESTILO GRECORROMNA, MASCULINA. 55 Kgs. (3) – 60 kgs. 63 Kgs. 10. 67 -13. 72- Kgs. (ÁNGEL EDUARDO CORTÉS (PANAMÁ) (4). EN 77 KGS. (ALVIS ALBINO ALMENDRA. También compiten: Barbados Bolivia. 3 de Brasil y Colombia, Cuba, Rep. Dom., Paraguay, y Venezuela. EN 82 KG. Paraguay, Colombia, Guatemala, México. EN 87 KGS. Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Rep. Dom., México, Perú y Venezuela. EN 91 KGS.

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, Honduras y México.. EN 130 KGS. Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela.

Resultado de Panamá en GRECORROMANA: ÁNGEL EDUARDO CORTÉS EN 72 KGS., fue CUARTO DE 5 ATLETAS. ALVIS ALBINO ALMENDRA JIMÉNEZ, 77 KGS. GRECRROMANA , FUE NOVEN (9). Perdió su Primera pelea contra México.

En GRECORROMANO ARIEL ANDRÉS ALONSO (HONDURAS) en los 87 KGS., perdió con el Dominicano, pero superó al Brasileño, pero clasificó para los Juegos Panamericanos de Chile, 2023.Otro hondureño, KEVIN MEJÍA, al parecer el atletas más destacado de Centro América, le ganó a Cuba, ‘EE.UU’ y Chile por superioridad, y También tiene su boleto, para los Juegos ‘PANAM’ de Chile, 2023. Tomen Nota de Esto.

EN LUCHA ESTILO LIBRE HOMBRES. En los 74 Kilos. (PANAMÁ), ÁNGEL EDUARDO CORTÉS BONILLA, terminó SÉPTIMO. Perdió su primer combate Contra Cuba 6-2 EN LUCHA LIBRE FEMENINA: EN 50 KGS., YORMELIS MILAGROS MORÁN SÁNCHEZ, finalizó de N° 10, PERDIÓ 12-2. EN 62 KGS. ESTILO LIBRE DAMAS, ASLEY CHANTELLY SÁRATE CAMPBELL FUE N°8. Perdió la primera pelea.

OTRO TIP SUELTO: En Mi Sitio Web, con fecha jueves 19 de mayo de 2022, Recibí un Comunicado de Prensa de AMA/WADA, que preside WITOLD BÁNKA, de su oficina en Montreal Canadá. Título: “El Consejo de Fundación De la AMA aprueba por unanimidad la ronda final de reformas de gobernanza” “El Comité Ejecutivo (ExCO) y la Junta de la Fundación (Junta) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se reunieron en un formato híbrido, tanto virtual como en persona, en el Cairo. Egipto, ayer (18 de mayo) y hoy (19 de mayo), respectivamente.. La Junta de38 Miembros es el mismo órgano normativo de la AMA. Delega la gestión y el funcionamiento de la Agencia al ExCo de 14 miembros. En consecuencia, el ExCo toma sus propias decisiones y hace recomendaciones a la Junta para decisiones relacionadas con el desempeño de ciertas actividades y la administración de activos.

Después de las reuniones, el presidente de la AMA, Witold Bánka dijo: “Durante los últimos dos días, la Junta de la Fundación y el Comité Ejecutivo tomarán varias decisiones importantes que beneficiarán a la AMA y al deporte limpio durante mucho tiempo. El particular, hoy, la junta aprobó otra ronda importante de reformas de gobernanza, tomó decisiones sobre aumentos en el presupuesto anual de la Agencia para cada uno de los próximos tres años (2023-2025) y, como se anunció hoy, seleccionó a Busan, Corea, como el sede de la próxima Conferencia Mundial sobre Dopaje en el Deporte en 2025”.

Las principales decisiones tomadas por la ExCo y la Junta se describen a continuación. Reformas de la Gobernanza: El ExCo y la Junta recibieron un informe final del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de las Reformas de Gobernanza De la AMA en relación con el proceso iniciado en 2016, que ya ha llevado a la implementación de docenas de reformas. La Junta aprobó por unanimidad el informe junto con los ajustes recomendados por el ExCo. Las recomendaciones acordadas incluyen: Mejorar la representación de los atletas dentro de la AMA mediante el establecimiento de un Consejo de Atletas de 20 miembros, compuesto por atletas elegidos por los atletas. El Consejo de Atletas estará compuesto por tres grupos:”. Continuará mañana si el Redentor de los Cielos lo permite.

