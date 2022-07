“The World Games”:Calendario Completo, y Resultados, Registro Fondo, Recuento de Preseas

Hoy comienzo el Coctel con un Comunicado de Prensa en mi Sitio-Web, con fecha lunes 18 de julio de 2022, del

Departamento de Prensa del Comité Olímpico Internacional, (COI) que preside Thomas Bach. Título: “Muerte del

Miembro Honorario del COI OTTAVIO CINGUANTA”. “Con gran pesar, el Comité olímpico Internacional se ha

Enterado del Fallecimiento del Miembro Honorario del COI, Ottavio Cinquanta, a la edad de 83 años.

Fue elegido como miembro del COI en 1996. Dos años antes, en 1994, fue elegido Pres. de la Unión Internacional de

Patinaje (ISU), cargo que ocupó hasta 2016, cuando también terminó su membresía en el COI. El mismo año, la Sesión del COI lo eligió como Miembro Honorario del COI y el Congreso de la ISU lo aclamó como Presidente Honorario de la ISU.

La sesión del COI también reconoció los destacados servicios del Sr.Cinquanta y sus distinguidas contribuciones al

Movimiento Olímpico al otorgarle la Orden Olímpica, su más alta distinción. El Presidente del COI, Thomas Bach, dijo: “Ottavio Cinquanta dirigió la ISU con gran dedicación y profundo conocimiento sobre todos los aspectos de todas las disciplinas de su Federación.

Esto lo convirtió en un líder muy respetado, no solo dentro de la ISU sino también en todas las Federaciones de Deportes de Invierno. Para mí fue un amigo siempre confiable, cuyos consejos siempre fueron honestos. A veces,

Ottavio también estaba pensando fuera de la caja, lo que dio lugar a discusiones interesantes pero siempre amistosas.

Con 22 años al frente de La ISU, el Sr. Cinquanta fue el segundo presidente de la ISU con más años de servicios y fue

Responsable de varias innovaciones durante su presidencia. Estos incluyen la decisión de la PISTA CORTA en el

Programa Olímpico. La creación del Gran Premio de PATINAJE ARTÍSTICCO de la ISU en 1995 y la reforma del

Sistema de puntuación del Patinaje Artístico en 2004.

Patinador de velocidad en su juventud . Cuando también practicaba Hockey sobre Hielo y Atletismo, el SR. Cinquanta

También fue árbitro en competiciones internacionales, Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos de Invierno. Su

Experiencia en Administración de Empresas lo llevó a ocupar Puestos Gerenciales en las industrias Financiera y Química a lo largo de su carrera profesional”. Tomen Nota de esto.

“ UN TIP SUELTO” (Polideportivo) ‘DIARIO LA PRENSA’ del lunes 18 de julio de 2022, firmado por el colega Aurelio Ortiz: “El FLAG FUTBALL FEMENINO PANAMEÑO está de FIESTA, pues el equipo de esa disciplina que

Representó al país en el WORLD GAMES, que se llevó a cabo en la Ciudad de Alabama, Estados Unidos, regresará a

Suelo patrio con la medalla de bronce. Arlen Hernández consiguió ‘DOS TOUCHDOWN’ y un punto extra, mientras

que Tateana Dos Santos, Thaymiluz Santos y Ángela Evans sumaron una anotación más cada una, para encabezar el

ataque.

Tomen Nota que el Coctel Deportivo como dije en el Título Principal. “The World Games”. Calendario Completo, y

Resultados, Registro Fondo, Recuento de Preseas. Sumario: “Mi Panamá ocupó la casilla N°70 (N° 59) con una Medalla de Bronce (CRC) 47 con una de Oro.

RESULTADOS COMPLETOS: N°1) (Alemania) ‘ORO’ 24, Plata7, Bronce 17. Totales 47. N°2) ‘EE.UU’. ‘ORO’ 16,

Plata 18, Bronce 10. Totales 44. N°3) (Ucrania) ‘ORO’ 16. Plata 17, Bronce 17. Totales 44. N°4 (Italia), ‘ORO’13, Plata 24, Bronce 12. Totales 49. N°9 (Colombia) ‘ORO’ 9, Plata 10, Bronce 6. Totales 25.

N°16) (México). ‘ORO’ 5, Plata 2, Bronce 5, Totales 12. N° 28 (Brasil) ‘ORO’ 2, Plata 1, 5 Bro. Totales 8. N°28 (Unidad Arb. Emi. , 2, 1 5, Totales 8. N°44) (Ecuador) ‘Oro’ 1. Bronce 3. Totales 4. N° 47 (CRC) ‘ORO’ 1. Bronce 3

Totales 4. N°47, (Rep. Moldava) “ORO” 1. Bronce 1. Totales 3. N° 63) (Guatemala) ‘ORO’ 1. Bronce 1. Totales 2.

N° 63: Mongolia, Perú, Qatar, Malasia. ‘ORO’ 1 Bronce 1. N° 70 Bolivia, 1 de Bronce, Panamá 1 de Bronce, y Tunisia, una de Bronce. Tomen Nota.

“UN TIP SUELTO”. Atletismo Mundial. (IAAF.), que preside Sebastian Coe. Oregón 2022. (Ceh cultiva su oficio en

Busca del éxito con el Disco en Oregón). “Kristjan Ceh tiene la ambición de convertirse en creador de pollos. Pero

Primero, hay medallas mundiales de disco para ganar. El jugador de 23 años ingresa al Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 22 como uno de los principales contendientes en un choque de lanzamientos muy esperado en Hayward Field.

Si bien ha perfeccionado su oficio más reciente bajo la guía del entrenador Gard Cantar, campeón mundial de Estonia

en 2007 y Campeón Olímpico en 2008, son las horas que pasó trabajando en la granja de su familia en Eslovenia las que ayudaron a desarrollar la fuerza base que Ceh ahora usa con tanta fuerza en el círculo de lanzamiento. Ayudó a impulsarlo al quinto lugar en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado y regresa al escenario mundial

de Oregón como el segundo lanzador de disco de este año, detrás del campeón mundial defensor y olímpico sueco Daniel Stahl.

“Tenemos una granja en casa, así que trabajé en la granja y ya tenía fuerzas”, explica Ceh, que ahora estudia agricultura en la Universidad de Probarlo. Estaba lanzando lejos así que me inscribió en una competencia y un entrenador me vio allí y me preguntó si

me uniría. Empecé en el levantamiento de peso pero rápidamente cambié al disco porque me gustaba más.”

“Mi potencia evolucionó en los entrenamientos”, añade el bicampeón de Europa Sub-23 “! Porqué cuando llegué a entrenar tenía un poder natural, pero no podía hacer ni una reflexión ¡”. Las cosas han cambiado significativamente desde entonces. Ahora con una altura de de “2:06 m,(6 pies 9 pulgadas), Ceh. Se asoció con Cantar en octubre pasado

y, basándose en su avance de 2021, en el que lanzó 70.27 Mts. un récord de la “Wanda Diamond League” que logró en

Birmingham para pasar al décimo lugar en la lista mundial de todos los tiempos y mejorar su propio récord esloveno.

“La primera de sus medallas de oro europeas Sub-23 la ganó en 2019, el mismo año en que hizo su debut en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, y retuvo su título en Tallin dos años después.”Entreno principalmente en

Estonia, ya no tanto en Eslovenia”; explicó Ceh. “Entonces, cambié todo por completo: el entrenador. El programa, la

Ubicación. Todo”.

“Por lo general, cuando los atletas hacen cambios tan grande, a veces dan un paso atrás. Pero hemos avanzado, lo cual

es realmente bueno. Estamos haciendo un buen trabajo”. “Antes era un trabajo duro, duro, duro, y creo que si hubiera

seguido ahora tendría una lesión. Cambiamos eso, ahora es más calculado. También cambiamos mi técnica al principio, haciendo un gran cambio para ser más estático, por lo que es un poco más fácil que lo que hacía antes”. Creo

que ha funcionado por ahora”. Tomen Nota.