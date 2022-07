Emmanuel Korir (Kenia) agrega Oro Mundial de 800 Mts, al Título Olímpico en Oregón, 2022

En Mi Sitio-Web con fecha 23 de julio de 2022, recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, (IAAF) que preside Sebastian Coe, con título : “Korir gana los 800 Mts. Masculinos en el ‘CM’ de Atletismo de Oregón 22. El

Campeón Olímpico Emmanuel Korir tomó la delantera en la recta final y logró su primer Título Mundial en el ‘CM’

de Atletismo Oregón 22 el sábado (23) en Eugene Hayward Field.

Korir superó al canadiense Marco Arop con unos 50 metros para el final, y con la cabeza moviéndose, cruzó la línea con el mejor tiempo de la temporada de 1:43.71. Oyamel Sédate de Argelia cerró rápido para terminar segundo en

1:44.14, con Arop aguantando en tercer lugar 1:44.28. “Fue duro”, dijo Korir. “Esperaba una carrera más rápida, pero

gané y estoy muy feliz por ese resultado. Sabía que había algunos muchachos detrás de mí en los últimos 100 metros.

Esperaba que viniera alguien, pero nadie lo hizo”.

“Es como magia”, agregó”. “He estado trabajando para esto”. Ha sido una larga espera. Fracasé en 2017 y 2019 y lo

logré ahora”. Korir, de 27 años, restableció el dominio de Kenia en el evento de dos vueltas, convirtiéndose en el primer atleta de la nación de África Oriental en ganar el título desde que el poseedor del récord mundial David Rudisha

capturó su segunda corona mundial en 2015. Los kenianos han ganado oro en los 800 metros en los últimos cuatro Juegos Olímpicos, pero en los últimos cuatro títulos mundiales han sido conquistados por atletas de cuatro países

diferentes. La victoria de Korir significa que los atletas de Kenia ya han ganado SIETE VECES el Título Mundial.

La carrera del sábado se había considerado muy abierta, pero Korir mostró la experiencia, la destreza táctica y la

Patada oportuna para llegar a la cima en el penúltimo día del campeonato. Korir, quien ingresó al campeonato como

COMODÍN como ganador de la Liga Diamante de 2021, no había podido controlar las carreras este año como lo hizo

En los Juegos Olímpicos de Tokio y no había corrido por debajo de 1:45 en toda la temporada. Pero estuvo a la altura

de las circunstancias en Hayward Field, la pista donde ganó el título de la ‘NCAA’ en 2017.

Una vez más, dos atletas del mismo país no subieron al podio, continuando una racha que comenzó con la edición inaugural en 1983. Los 800 Mts. masculinos es el único evento en los Campeonatos del Mundo donde eso no ha ocurrido. Sédate, que corrió 1:43.69 en abril y ganó el título de los Juegos Mediterráneos en su tierra natal a principios de este mes, se convirtió en el primer argelino en llevarse una medalla mundial en este evento desde Djabir Said-Guerni en 2003. Arop se convirtió en el segundo canadiense en ganar , dijo.”na medalla en el evento y el primero desde que Gray Reed ganó la plata en 2007.

“Esto se siente como una redención, poder corregir algunos de los errores del año pasado”, dijo Arop. “El año pasado

fue una gran lección de aprendizaje y le alegró de haber podido recuperarme de eso. En los últimos 100 Mts., solo quería dejarlo todo y sentir que no tenía nada más en el tanque. Creo que lo dí todo. Desafortunadamente, no fue

suficiente para ganar el oro, pero si suficiente para ganar y volver con una medalla”. Emmanuel Wanyonyi, el campeón

mundial Sub-20 que cumple 18 años el 1 de agosto, terminó cuarto con 1:44.54. Estuvo a punto de convertirse en el

medallista mundial masculino más joven de 800 metros.

“Mi carrera fue buena, muy dura e hizo lo mejor que pude”, dijo. “Hay tiempo para todo. Mi momento no es ahora, pero llegará.”. El campeón de 2019, Donovan Brazier, de ‘EE:UU’, no participó en la carrera del sábado y no puodo llegar a la final porque seguía luchando una lesión en el pie. El líder mundial, Max Burgin de Gran Bretaña, se retiró

Antes de las eliminatorias por una lesión. (El autor del escrito fue Steve Wilson, para Atletismo Mundial”. Así es.

“UN TIP SUELTO”. En mi Sitio-Web, El sábado 23 de julio de 2022, recibí un comunicado de prensa de ‘Atletismo

Mundial, (IAAF), que preside Sebastian Coe. Título: “La Campeona Olímpica Warner inicia con fuerza la búsqueda

del Primer Título Mundial de DECATLÓN.

Damian Warner en los 100 metros de Decatlón en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 22. El campeón

Olímpico y Mundial bajo techo de Canadá, Damian Warner, tuvo un buen comienzo en su intento de ganar un primer

Título mundial de Decatlón a la edad de 32 años, ya que estableció una ventana de 90 puntos después de una sesión

Que involucró dos de sus mejores eventos, los 100 mts., y salto largo, y levantamiento de peso.

El día nueve en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 22, Warner pasó al salto de altura y los 400 mts. de

La sesión de la tarde con 2846 puntos, con Zachery Ziemek de los Estados Unidos con 2756 y Ayden Owens-Delarme

de Puerto Rico con 2228. El compañero de equipo de Warner, Pierce LePage, medallista de plata de la Commonwealth

estaba tres puntos por detrás en el cuarto lugar, uno por delante del poseedor del récord de Francia, Kevin Mayer, con

el tendón de Aquiles derecho fuertemente vendado, quien se desempeñó lo suficientemente bien en los dos primeros

eventos pero no pudo lanzar. Puso cerca su mejor marca de 17:08 Mts, logrando solo 14:98 Mts.

Warner había comenzado el día corriendo los 100 mts más rápidos, 10.27, con un viento en contra de 0,8 m/s. Se tensó

Un poco en los últimos 20 metros antes de producir una caída experta, pero su rostro mostró que estaba un poco menos

que satisfecho con su desempeño, dado que igualó el mejor Decatlón Mundial corriendo 10:12 en Tokio el verano

Pasado. Su compatriota LePage, de 26 años, terminó más rápido con 10:39, y el medallista de bronce olímpico de

Australia, Ash Moloney, registró el mejor tiempo de la temporada con 10:49.

Mayor produjo la sexta mejor actuación con una temporada de10,62 0.,06 más rápido de lo que había logrado al ganar

La plata en los Juegos de Tokio del año pasado. Eso llevó a Warner al segundo evento con 1030 puntos, con LePage

En 1001 y Moloney en 997. Pero si Warner fue tibio sobre su evento de apertura, le gustó su segundo salto de longitud

Lo suficiente como para aplaudir vigorosamente y gritar: “!Vamos! La marca, 7:87 mts., fue inferior a su mejor marca

Personal de 8,28 mts., y la mejor de la temporada de 8,05 mts., pero fue suficiente para aumentar su ventaja ya que sumó otros 1027 puntos.

Ziemek recuperó terreno al registrar el segundo mejor salto de longitud de 7,70 mts., por delante de la mejor marca

personal de Owens-Delerme de 7,64 mts, el noruego Sander Skotheim con 7,55 mts.,y Mayer y LaPage, quienes lograron los mejores 7,54 mts de la temporada. El campeón de la Commonwealth de Granada, Lindon Victor, produjo

el mejor lanzamiento de peso del día con 10,00 mts, y Ziemek recuperó terreno con una mejor marca personal de 15,37

mts, que le dio el tercer lugar. Mientras tanto, el medallista de plata mundial de 2019 de Estonia, Marcel Uibo, observado por su esposa Shaunae Miller-Uibo, la reacción establecida campeona Mundial de 400 Mts., terminó la

sesión en el puesto 12 con 2521 puntos.

Hayward Field, que ha sido testigo de espectaculares carreras de velocidad en casa durante la última semana, vio a dos

Velocistas de vallas de Estados Unidos sufrir en las Eliminatorias, incluida la Campeona Defensora Nia Alí. La mujer

De Pensilvania de 33 años, que regresó a la acción después de tener una hija con el Campeón Olímpico de 200 Metros

De Canadá, ANDRÉ DE GRASSE, tenía un Comodión para los 100 Metros con Vallas gracias al oro que ganó en

Doha hace tres años. Pero su defensa terminó casi tan pronto como había comenzado, ya lo que parecía una victoria

Inminente en la serie inicial se convirtió en una calamidad cuando golpeó el noveno obstáculo y luego la cobuerta de tambalearse hasta el tramo final”. Siguen algunos detallitos”. Tomen Nota.

“OTRO TIP SUELTO”. En mi Sitio- Web., el domingo 24 de julio de 2022, a las 2:25, P.M., recibí un Comunicado

De Prensa de, “Atletismo Mundial”, (IAAF), que preside Sebastian Coe, con Título: “EE:UU” y Canadá reclaman

Sorpresa DE 4 x 400 Metros, en el Penúltimo Día Dramático en Oregón”

“Sobre el papel, el equipo femenino de 4 x 400 Metros de Jamaica parecía imbatible. El equipo de ‘EE.UU’, hizo

Trizas esas predicciones, utilizando un mejor trabajo en equipo para ganar la Medalla de Oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 22. De manera similar, el Equipo Canadiense se llevó la sorpresa en los 4x100 mts.

Masculino el sábado (13), cuando André De Grasse ancló al cuarto al ORO por delante de ‘EE:UU’.

En una jornada de sorpresa en 4 x100 Mts., también hubo un segundo título mundial de Jabalina para Anderson Peters, Pedro Pichardo sumó el Oro Mundial a su titulo olímpico de Triple Salto, Gudaf Tsegay se llevó el título de 5000 Mts.

Y Emmanuel Korir pateó a la victoria en 800 metros. En la Final Femenina de 4 x 400 mts., mientras Twanisha Terry

Detenía a Sherika Jackson en la recta final, la multitud en Hayward Field produjo el rugido más fuerte en nueve días

de competencia.

“No se esperaba de nosotros hoy y me alegro de haberlo logrado”, dijo Melissa Jefferson, quién corrió el partido de ida

para ‘EE.UU’. Agregó que ellas y sus compañeros de equipos “teneos mucha confianza en nosotros mismos y sabía que le mostraríamos al mundo de lo que somos capaces”.

El equipo de ‘EE:UU’ corrió un récord de 41,14, el segundo más rápido del Campeonato Mundial, con Jamaica marcando 41,18 invirtieron las posiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Jamaica reclamó el ORO y ‘EE.UU’ ganó la plata. La carrera fue electrizante”, dijo Terry. “Escuchaste el estadio. El estadio enloqueció. L

Acabamos de traer de casa”

Mañana daremos en detalles el dominio del Estado de Medallero de ‘USA’. 19: ‘ORO’ 6, Plata 5, Bronce 8. =19.

Ethiopia. ‘ORO’ 3. Plata 4. Bronce 1. = 8. Jamaica ‘ORO’ 1.Plata 2 Bronce 1. = 4. (Brasil) ‘ORO’ 1= 1 presea.

Canadá: ‘ORO’ 1. Plata 1. = 2. Venezuela. Rep. Dom. Perú, una dorada cada una. Tomen Nota.