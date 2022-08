Histórico Cinturón de Muhammad Alí, vendido al Dueño de los Colts, por $6.18 millones.                                                                                    

Comprador: Jim Irsay, de la correa de la Pelea conocido como ‘Rumble in the Jungle”.

Antes de continuar con el “TIP. Respecto al Calendario del 1er. ‘CM’ de World Athletics (IAAF), U-20 Cali 2022, quecubre los días de Ambos Sexos: inició, 1 de Ago. al Final 6 de agosto. Comencé con el Día 1 (ago.1). Sesión Matutina(tiempo local (09:05), (su hora 11:05) (Sec. Fem.). Seguí hasta finalizar el PRIMER DÍA de Sesión Matutina y Vespertina. Comencé con la SESIÓN MATUTINA DEL DÍA 2. (Tiempo Local) 09:00, (Su hora)11:00, (Sex. Mas)Pole Vault. (Clasificación). (Tiempo Local) 09:25 (Su Tiempo) 11:45. Heat 400 Mts. Planos.(Sex. Fem). (Tiempo Local) 09:45 (Su Tiempo) 11:45. (Lan de Disco ) (,1750 Km), Decatlón (Decatlón- Grupo B(Tiempo Local). 11.25. (Su Tiempo), 13:25 (Sex. Mas) (Sec. Mas.), 400 Mts. Vallas (Heats). (Tiempo Local) 12:01. (Su Tiempo) 14:01 (Sex. Fem): (Lanzamiento de Martillo). (Clasificación- Grupo A. (Tiempo Local) 12:01(Su Tiempo) 14:01. (Sex Mas.) (Evento) Lanzamiento de Martillo(6kg). (Clasificación Grupo A). (Tiempo Local) 12:18(Su Tiempo), 14:18 Sex. Mas) ‘Pole Vault’. Decatlón U-20. (Tiempo Local) 13:20. (Su Tiempo) 15:20. (Sex. Mas),Lanzamiento de Martillo (6kg.). Prometí seguir con la SESIÓN DE LA TARDE. Tomen Nota.‘TIP SUELTO DE HOY”. En LA EDICIÓN DE “EL NUEVO DIARIO DE PUERTO RICO, miércoles 3 de agosto,2022. (Por The Associated Press). Título Principal: “Histórico Cinturón de Muhammad Alí, fue vendido al Dueño de los Colts, por $ 6.18 millones. Sumario: “ Comprador: Jim Irsay, de la correa de la Pelea conocido como “ Rumble inThe Jungle”. Contenido: El árbitro Zack Clayton interviene después de que Muhammad Ali derribaba al campeón defensor de pesoPesado George Foreman en el octavo asalto de su pelea por el campeonato el 30 de octubre de 1974, en Kinshasa, Zaire, Dallas- En cinturón de campeón mundial de Muhammad Ali por la pelea por el título de los pesados de 1974,Conocida como “ Rumble in the Jungle”, fue vendido en una subasta hoy, domingo por $6.18 millones. El ganador deUn intensa puja fue Jim Irsay, el dueño de los Colts de Indianápolis de la NFL, según informó la casa de subastaHeritage Auctions, en Dallas.Orsay Orzarme la adquisición del cinturón en un mensaje en Twitter, para integrarlo en su colección de música de rock, historia estadounidense y otros objetivos de cultura pop, que actualmente circula en el país. El cinturón será exhibido el 2 de agosto en el Navy Pier de Chicago y el 9 de septiembre en Indianápolis.¡ Orgulloso de ser el administrador”!, Publicó Irsay.“Después de varias horas de ver a dos postores intercambiando ofertas alrededor del cinturón, resultó ser una batalladigna del propio “RUMBLE”, dijo Chris Ivy, director de subastas deHeritage en un comunicado. La pelea en 1974 fueUno de los momentos más memorables del boxeo. Alí noqueó en el octavo asalto al temido George Foreman pararecuperar el título de los pesados en la ciudad de Kinshasa (actual República Democrática del Congo, entonces Zaire).“TIPS SUELTOS”. (DIARIO AMANECER, DE MÉXICO), fechado el 2 de agosto de 2022. Título: “La SelecciónMexicana Femenil lanza convocatoria final para Mundial-Sub-20; luego de la polémica que se hizo con el caso deMaribel Domínguez y su cuerpo técnico, finalmente Ana Galindo ha tomado la decisión de quién viaja a Costa Rica.A través de redes sociales y un comunicado, se han confirmado 21 jugadores en la lista de la Selección Mexicana parala Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de Costa Rica 2022. Recordar que esta convocatoria se ha hecho luego delas acusaciones en contra de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico, mismo que desembocó en su despido.Es así que la Selección Mexicana Femenil lanza convocatoria final para Mundial Sub-20, mismo que se depurará enCosta Rica y tendrá en la figura de Ana Galindo su nueva estratega. De las 21 futbolistas que representarán a México en la justa mundialista; 17 forman parte de la Liga MX Femenil; 3 de la Liga Colegial de Estados Unidos; y Carol Cazares que de momento se encuentra se encuentran equipo.Porteras: Natalia Acuña (Tijuana), Celeste Espino (Chivas) y Paola Manrique (Pachuca). Defensas: Emile Bautista (Juárez), Karol Bernal (Chivas), Carol Cazares, María Canseco (Pachuca), Jana Gutiérrez (Tigres), Kimberly Guzmán(Chivas), Samantha López (Pumas), Daniela Monroy (Cruz Azul), Alexandra Ramírez (Santos).Mediocampistas: Aylin Aviléz (Rayadas), Daniela Delgado (Santos), Paola Chavero, (Pumas), Isabella Gutiérrez (EastCaroline University), Maritza Maldonado, (Querétaro), Brigitte Marín (PSV Union FC), Amanda Marroquín (Tigres), Natalia Mauleón (América), Blanka Serrano (Pachuca), Alice Soto (Pachuca), Anette Vázquez (Chivas).Delanteras: América Frías (Bay Área Surf), Maribel Flores (Salmer FC HB Koga), Alexia Villanueva (Santos).“OTRO TIP SUELTO (DIARIO AMANECER, (MÉXICO 3 DE AGOSTO 2022) Título: “Clavadistas rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, con la cual se abre el ciclo hacia los Juegos OlímpicosParís 2024.“En el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), las tres competidoras pulen sus saltos de la mano de la entrenadora Ma Jin, quién además trabaja con cinco competidores más para el proceso a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Además de Sánchez, Hernández y Mendoza, el grupo dirigido por Ma Jin está formado por Xólotl Otoniel Martínez, Juan Diego Cervera, Diego García de la Fuente, Joaquín Alberto Rosado y Osmary Olvera. “Solo estamos en espera de los selectivos , porque tenemos eventos como los Juegos Universitarios en Mérida y elMundial Juvenil en Canadá. Estamos trabajando muy fuerte para tener integrantes en la selección también a los Centroamericanos”, mencionó. Los conocimientos de entrenadora son primordiales para el perfeccionamiento de los saltos, ya que el equipo nacional deberá afrontar el proceso olímpico, el cual arrancará el próximo año con los “CA” en San Salvador y los Panamericanos en Santiago, justas de antesala a Juegos Olímpicos París 2023 y selectivos olímpicos continentales” Tomen Nota.