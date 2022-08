“World Anti-Doping Agency, (WADA), una Fundación Indep., creada por una iniciativa apoyada del COI

En el Coctel Deportivo del viernes 5 de agosto de 2022 El Título Principal leía. “EL ‘CE’ de AMA/WADA, aprueba Laboratorio de Panamá para Realizar Análisis de Sangre. Sumario: Será en apoyo del Pasaporte Biológico del Deportista. (no fue un invento del Coctel). Dije: En Mi Sitio Web, Recibí un Comunicado de Prensa de La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), de WITHOLD BÁNKA, de su despacho principal, en Montreal Canadá, el jueves 4 de agosto 8:17 AM. Título Principal: “La Agencia Mundial Antidopaje”. (Todo lo recibo en el idioma inglés y lo traduzco al Idioma Español).

“La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció hoy que el Comité Ejecutivo (ExCO) votó para aprobar el Laboratorio Clínico GENETEX (Laboratorio), ubicado en la Ciudad de Panamá, Panamá, para realizar exclusivamente ANÁLISIS DE SANGRE EN APOYO DEL PASAPORTE BIOLÓGICO DEL ATLETA (ABP).

Tras el proceso de revisión dirigido por el Departamento de Ciencias de la AMA y el Grupo Asesor de Expertos de Laboratorio de la AMA, se determinó que el Laboratorio había completado con éxito los diversos pasos técnicos y Administrativos del proceso de aprobación del PAA de la AMA según establecido en el Estándar Internacional para

Laboratorios (ISL).

El Director General de AMA, Olivier Niggli, dijo: “LA AMA se complace en contar con el Laboratorio Clínico Genetix ente sus laboratorios APB aprobados. Era importante aumentar la capacidad de pruebas analíticas para el módulo hematológico del ABP en las regiones de Centro, Caribe y Sudamérica. (todo lo dicho es por WADA). La Adición de otro Laboratorio ABP servirá para proporcionar otro recurso de prueba integral de esta parte del mundo.

Las organizaciones nacionales y regionales en la región ahora están mejor equipados para evaluar a los atletas con base en estas regiones”.

El laboratorio ha transmitido los permisos de importación con la Dirección Nacional de Aduanas de Panamá y los Servicios de mensajería de COPA Airlines (Con sede en Panamá y que actúa como un centro de transporte regional).

Para facilitar el transporte de muestras de sangre dentro de la región a sus instalaciones mientras se cumplan los requisitos específicos de tiempo y temperatura requeridos para los análisis ABP”.

Este mismo mensaje fue publicado en MADRID POR LA AGENCIA ‘EFE’ el 4 de agosto 2022. Título: “Aprobado Laboratorio para Análisis de Sangre de Pasaporte Biológico”. Dando una mirada a GOOGLE, me hace recordar ese “proverbio celta” el recuerdo no envejece y como recuerda el Legendario Felipe Enrique Romero “Pete Romero” de

SERTV, Recordar es Vivir”. La Agencia Mundial Antidopaje en Panamá a partir de enero a partir de enero 2015.El Dr.

Saúl Saucedo estaba al frente de ORAD-CAM) a cargo de Laboratorio para realizar análisis de sangre en Apoyo de Pasaporte Biológico como se esperaba. No funcionó como se esperaba. El Dr. Saucedo coordinaba con el Laboratorio de Cuba. En un escrito del Coctel con Título Principal “Un poco de Todo Anotados en mi Librito de Apuntes, coo fecha 7 de abril de 2015, dije: “No hay ninguna duda de que el Dr. Saúl Saucedo ha seguido los pasos del Dr. Daniel Herrera. En cuanto al interés de todo lo relacionado con las actividades del antidopaje, y es digno de mi sincero reconocimiento por ello.

No obstante, lo que me inquieta un poco, y no es sino hasta ahora que lo cuestiono, es su presencia en la Junta directiva del INDE, ahora Consejo Nacional de la Actividad Física el Deporte y la Recreación, por tres (3) periodos consecutivos (15 años), en Representación de la Comisión de Educación , Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional de Diputados.

Veamos lo que dice el Artículo 7° de la Ley N° 50 del 2007 que rige el deporte en el país. (Integración del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y Recreación, como organismo superior de Pandeportes). Punto 5. El Presidente , de la Comisión de Educación Cultura y Deporte o a quien él Designe. Esto en mi opinión, si el presidente

de esta Comisión el HD JUAN MIGUEL RÍOS, por sus múltiples ocupaciones etc., debe nombrar a un Miembro de Esa Comisión, integrada por Juan Moya, Ausencio Palacios, Irasema Dale, Crescencio Prado, Carlos Motta, Rubén Frías, Maylin Vallarino y José Muñóz.

Desde el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), siendo Denis Arce, presidente de la referida Comisión, el Dr. Saucedo, no siendo diputado ni suplente, sino un funcionario del departamento médico, logró la representación de La Asamblea en la Junta Directiva del INDE. Con esa sagacidad que lo caracteriza, volvió a presentar una carta del HD José Blandón para ocupar ese cargo en el Gobierno de ‘RMB’ (2009-2014). En el Gobierno de turno, de Juan Carlos Varela, nuevamente con una carta, pero ahora del HD Juan Miguel Ríos, como su vocero. No soy abogado, pero opino, y ojalá un letrado lo aclare, si esta designación es ilegal. Saucedo tampoco labora en Pandeportes. Así es. “UN TIP SUELTO”. Aún recuerdo la época cuando el Coctel Deportivo se publicaba en el ‘Diario Crítica”. Escribí un Reportaje con Título”. Daniel Herrera, EL PELOTERO MÉDICO”. Este tema también lo escribió en el Diario Crítica, el distinguido colega Alfredo Franceschi, que laboraba en el INDE. Agrego a Esto que estaba vinculado al Béisbol. Doy a conocer que asesoraba al Ing. Juvenal Sáenz Gil, de Guayaquil, Ecuador, que era miembro de la Federación Beísbol. Había un Intercambio de béisbol con peloteros panameños, que enviaba a Guayaquil. El Ing. Juvenal Sáenz visitó a Panamá. Falleció el 2 de marzo de 2016.

Parte del escrito del colega Alfredo Franceschi: “Los años 60 y 70 fueron una época gloriosa del béisbol nacional. Surgieron destacados peloteros en los campeonatos nacionales y luego estuvieron varios de ellos en torneos internacionales.

Los recuerdo a casi todos. Uno de ellos, el Dr. Daniel Herrera, una tercera base efectivo y recio bateador. Lo ví jugar en Barraza, en la Distritorial y en mundiales de este gran deporte. Buen jugador, excelente persona y era como Consejero de los demás peloteros. El Dr. Herrera, un consagrado médico ortopeda, falleció el viernes a la edad de 81

Años, dejando una historia brillante en su profesión y en el beísbol, un deporte en el cual le dedicó muchos años y luego ayudó como médico de delegaciones, estableciendo algunos sistemas para ayudar a los peloteros lanzadores.

También fue profesor universitario. El Dr. Saúl Saucedo se acercó al Dr. Herrera (q.e.p.d), para aprender conocimiento para el deporte. Tomen Nota.

Regreso al tema de hoy. “World Antidoping Agency, (WADA), una Fundación Independiente, creada por una iniciativa apoyada por el Comité Olímpico Internacional”. Se inauguró el 10 de noviembre de1999, en Lausana, Suiza, Para promover, Coordinar y Monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte. En 2001, la AMA votó el traslado de

Su Cuartel General a Montreal, Canadá, el año siguiente.

La Agencia Mundial Antidopaje ha tenido a lo largo de su historia los siguientes presidentes. 1) Richard ‘Dick’ Pound (1999-2007). 2), John Fahey (2008-2013) Australia. 3), Craig Reedie, (2014-2019), Esco cia. 4) Withold Bánka ( Polonia, (2020. Actualidad. Tomen Nota.

Este servidor, ha sido y es un firme creyente de las palabras de CARLOS SOLÉ BOSCH, uno de los periodistas más Prominentes que ha tenido ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá”. Que: “Los Periodistas que no informan a los lectores Correctamente, jamás podrán saborear LA CREDIBILIDAD DE LOS LECTORES”. JOSÉ JULIAN MARTIZ ( Periodista, Filósofo y Poeta de Cuba) 1) “No hay Monarca como un Periodista Honrado”. 2) “No hay Cetro Mayor que Un buen Periodista. 3) “La Prensa es el CAN Guardador de la Casa Patria”.

Otros Refranes: “LA MENTIRA dura hasta que la verdad florece”. “UNA VERDAD A MEDIA”, es una mentira completa. “LA VERDAD aunque severa ES AMIGA VERDADERA. “SI DICES LAS VERDADES, pierdes las Amistades”. Todo lo expuesto es para responder a la distinguida dama Lina Calvet del Laboratorio Clínico Genetex, Que no tengo la dicha de conocer, y que envió un Correo Electrónico a la colega de ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá que dice. “Escribimos de parte del laboratorio Clínico Genetex en virtud del artículo publicado por La Estrella El día de hoy. El mismo contiene una serie de alegados falsos e informaciones errada que a continuación procedemos a aclararlas. “En primer lugar, somos una entidad privada sin ningún tipo de vínculo con PANDEPORTE. Por ende, no Recibimos ningún tipo de ‘CHEN-CHEN’ por parte de la entidad”

“Todo ha sido financiado con capital propio del Laboratorio Genetex sin ningún aporte estatal”. A esto quiero agregar que el Coctel deportivo del miércoles 3 de agosto de 2022, título. “El DG. de PanDep, ‘HD’ H. Brands, con Cursos de Capacitación sobre el Reglamento Electoral”. Sumario: “No ha sido aprobado por el Consejo de la Actividad Deportiva y la Recreación”. Contenido: “En mi Sitio-Web, con fecha lunes, agosto 1 2022, del Dr. Rolando Villalaz Guerra, Secretario General de CONFEDEPA (Confederación Deportiva Panameña), y el Arquitecto Manuel Salazar,

Presidente que dice: “Estimado Profesor”. “Le adjuntamos nota enviada al Director de Pandeportes sobre unos cursos de capacitación a Dirigentes Deportivos sobre un Reglamento que ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de la

Actividad Deportiva y Recreación” “Se rumora (Esto en el Idioma Español, suele ser llamado (Noticias Falsas), y en el idioma Inglés (Fake News).

Quiero repetir que el Deporte en Panamá comprende la Ley 16 de 1995, Que reorganizó el Instituto Nacional de Deportes y la Ley 50 de 2007, que la reformó (Gaceta Oficial Digital 259379. El CAPÍTULO V Artículo 21: “El Comité Olímpico de Panamá es una Asociación Civil Autónoma con personería que se regirá por sus estatutos y reglamentos , así como por los principios y las normas emanadas por el COI compuesto entre otros, por las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que cuentan con reconocimiento del ‘COI’, de conformidad con la Carta Olímpica. ¿. Cómo actuará este Laboratorio Clínico Genetex?.

Algo que quiero aclarar, es que el Coctel no es dueño de la verdad, y puedo errores. En el periódico aparece un nombre de Rodolfo Fernández de Diaños”, como Director del Laboratorio. Quedó claro que la DUEÑA y Directora del Laboratorio es la DOCTORA LINA SOLÍS. Mañana comenzaré con informar a los lectores del Coctel, del Inside del Antidopaje, Reformas COI 2000, DE “SE’ Juan Antonio Samaranch. SOBRE PRIMO NEBIOLO, QUE MANEJÓ EL DEPORTE DE PISTA Y CAMPO como un Dictador. Tomen Nota.