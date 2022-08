Atletismo: “El Deporte Rey’ de los ‘Juegos Olímpicos, y la Labor Conjunto

No soy ni pretendo hacer las veces de técnico. Poseo un Certificado, firmado por el Dr. Primo Nebiolo

En un escrito en “La Decana”, “La Estrella de Panamá”, el 23 de agosto de 2011, Titulé: “Atletismo y la Labor Conjunta”, Contenido: “Aclaro, no soy no pretendo hacer las veces de técnico del atletismo. No obstante, poseo un Certificado firmado por el Dr. Primo Nebiolo (q.e.p.d.), el hombre que transformó el atletismo de un deporte del

Montón, a uno multimillonario, por haber completado un CURSO MUNDIAL SOBRE ATLETISMO. Sumado a esto, he tenido el privilegio de conocer personalmente a muchos de los más grandes del atletismo, como Carl Lewis, Michael Johnson, Edwin Moses, Serie Bubka, Gebrselassie, Gail Deberse, Ana Quirot, A. Juantorena, y Frank Fredrick.

En mi querido Panamá tuve una amistad cercana con grandes forjadores del atletismo y cito al profesor, Julian ‘Yan-Yip” Rivera, y Carlos Belisario. Me tocó dar consejos frecuentes en materia atlética y de organización, al Profesor, Oscar Suman Carrillo, (q.e.p.d) y al Lic. Walter Amedee, (q.e.p.d.),Presidente de la FEPAT. Estuve al frente

de la campaña que terminó con la botada del DR.RICARDO SASSO, como Jefe de la Fepat, en la década del 80, por sus múltiples desaciertos. Mantengo una estrecha vinculación con el Departamento de Comunicación de la IAAF, y estoy actualizado al 2011. (ahora hasta el 2022).

No hay niño de ambos sexos que no les gusta brincar, saltar y correr. Esto es una buena señal para el atletismo. No Obstante, en los Colegios los Programas de Educación Física de Primaria, están totalmente obsoletos. Hace poco un Escrito de Betería Richards, resaltó las palabras pocas serias del Pro f. Rogelio García, ‘DR’ de Educación en Panamá

Este, de que: “Algunos grados no necesitan recibir clases de educación física”. La JEFA DEL MEDUCA no ha querido reunirse con los educadores físicos. Ignoran que la Educación Física es parte de la formación integral.

El CEARE (Centro de Alto Rendimiento) fue creado en 1980, con el objetivo de mejorar la preparación de los atletas Para competencias nacionales e internacionales. Bajo el mandato de RAMÓN CARDOZE (PADRE) (2005-2009), el CEARE NO FUNCIONÓ. Ahora con Rubén Cárdenas P., sigue casi igual. La ‘DT’ de Deportes no maneja datos actualizados de los distintos deportes. Es más, no ejerce un función efectiva de orientación, control y evaluación de los planes de entrenamientos y de Programas de los distintos deportes. LA FEPAT se cobija bajo el éxito de Irving Saladino, y Alonso Edward, y ahora De Andrea Ferris, y ha vendido la idea de “BONANZA TOTAL” en el atletismo que es falso. En la rama masculina Hay 12 eventos de pista. El éxito está al nivel de dos al más alto nivel (Alonso Edward en 100 y 200 mts. planos).

(vimos hace poco que es hora de que Alonso Edward, se retire). Hoy voy a compartir con ustedes selector lectores del Coctel, y divulgado en detalles por E. M. SWIFT. “DOS PARTES PARA HACER SU DEPORTE RICO Y PODEROSO. (PRIMO NEBIOLO NO LO HA HECHO MAL POR SÍ MISMO) Digo esto por el ‘ZAR’ de World/Atletismo, Primo Nebiolo, el polémico jefe de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF). Ha dejado grandes huellas. Algunos de ellos pueden haber estado en las gargantas de hombres bastantes buenos; ciertamente ha pisoteado las gentiles tradiciones de su deporte; y esas marcas de tacones que ves las arrastró Nebiolo cuando se NEGÓ a Reconocer EL caso MÁS ESCANDALOSO de TRAMPA EN LA HISTORIA RECIENTE DEL ATLETISMO. “Pero como le gusta decir el propio Nebiolo, EL QUE NO HA ERRADO NO HA VIVIDO”. De estilo imperioso, vanaglorioso en su naturaleza, alternativamente vengativo, pomposo, y encantadoramente autocrítico, el magnate de la construcción italiano jubilado de 73 años es un negociador de trastienda que desde 1981 ha tratado a la IAAF, (hoy Atletismo Mundial) de 206 naciones como una base de poder personal y un feudo. Los extensos tentáculos alfabéticos de Nebiolo ahora se extiende desde la IAAF hasta el santuario interior del Comité Internacional Olímpico (COI) a la Federación Internacional de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF) y a la Fundación Atlética Internacional (IAF), y un ahorro de más de $ 20 millones en un banco Privado en Montecarlo que tiene todas las ventajas y adornos de un garantizado divertido Nebiolo habla regularmente

Por teléfono con el Presidente del COI Juan Antonio Samaranch, tratando de idear formas de conseguir porciones mas Grandes del pastel olímpico para sus diversas afiliaciones.

Uno de sus esquemas más recientes, rechazados por Samaranch, fue vender el patrocinio de los baberos que usan los Atletas de pista y campo en el ‘Atlanta Olímpica Coca Cola por $ 2 millones, se habrá partido un 50-50 entre la IAAF De Nebiolo, y el COI de Samaranch. Sin inmutarse, Nebiolo siguió negociando en nombre de la ASOIF, la organización fundada por su insistencia en 1983 y de la que es presidente, por una parte del dinero del Patrocinio TOP (The Olympic Partnership) del COI. Finalmente, en marzo, Samaranch acordó desembolsar más de 32 millones de Dólares que se dividirían entre 25 Federaciones Olímpicas de Verano, con la parte del león, 6,500 millones de dólares para la IAAE en cualquiera medida, uno de los hombres más activos e influyentes del mundo del Deporte, Pirámide que incluye al Español Samaranch, y al Brasileño Joao Havelange, Presidente de la FIFA, el órgano rector Del Deporte Mundial”

“Nebiolo es también uno de los criticados y más temidos”. “Dejar entrar a Nebiolo en el COI en 1992, FUE COMO

DEJAR ENTRAR AL ZORRO ENTRE LAS GALLINAS”, dice un poderoso ‘ICO’, solicitando el anonimato.. Nadie Entiende por qué Samaranch lo aguanta, a no menos que sea por la teoría ES MEJOR TENER AL ENEMIGO DENTRO, A LAS DIEZ QUE FUERA. Otros administradores deportivos pueden ser más eruditos, más gentiles, ciertamente más de principios; podrían razonar más que él, debatirlo más y reclamar un terreno moral superior.

Pero al final del día, no apuestes a que habrán superado a Nebiolo en su insaciable alcance por el poder para dirigir el Deporte internacional. “Primo se ocupó de dos cosas”, dice otro miembro del COI. “Número uno, el mismo numero Dos. Pista y campo. Y ha terminado. Ha aumentado el interés por el atletismo en todo el mundo, especialmente en la Eurocopa, y ha hecho que el deporte sea extremadamente rico”. Desde que Nebiolo Asumió como jefe de la IAAF Hace 15 años, los ingresos anuales de la organización aumentaron de $50 MILLONES. El Contrato de Televisión Actual de la IAAF con la Unión Europea de Radiodifusión, un contrato de seis años que se extiende hasta el 2000.

Tiene un valor aproximado del 100 MILLONES DE DÓLARES.

Antes de que tomara el control, NO HABÍA CUOTAS DE APARICIÓN SANCIONADOS PARA LOS ATLETAS, BONIFICACIONES, NI Récords Mundiales Autorizados, CAMPEONATOS MUNDIALES. Bienales de Atletismo, Ni CAMPEONATOS MUNDIALES DE PISTA CUBIERTA, Cross Country World-Champeonship., y sin CIUCUITO DE GRAND PRIX, y ha dado instrucciones de que su IAAF SERÁ EN PREMIO METÁLICO, para los MEDALLISTAS DE La IAAF.

LOS CAMPEONATOS EN CADA GANADOR RECIBIERON UN AUTO MERCEDES BENZ. (los selectos lectores recordarán, que el Miembro del Comité Ejecutivo del COI, THOMAS BACH hizo una visita a PANAMÁ, donó una CAMIONETA MERCEDES BENZ al COP, presidido por el Lic. MIGUEL SANCHEZ JR, pero controlado por Fernando Samaniego. El Coctel fue invitado a ese acto por el COI. Dicha camioneta recibió mal uso y esapareció).

“Puede parecer una tontería, pero en ese momento un atleta podía ser suspendido de por vida si recibía más de $100.

Nebiolo pasó un año presionando a los países de Europa del Este, especialmente la Unión Soviética Toyota tarifas de aparición. Puedes criticarlo por ese estilo, pero a veces lo hago”. Pero a medida que la fortuna del atletismo creció a lo largo de la década del 80, también se hicieron los excesos del estilo de vida de Nebiolo y la naturaliza dictatorial de su liderazgo. (Aunque ahora lo niega, una vez se citó a Nebiolo llamándose a sí mismo “el dios del atletismo”).

Juegos Olímpicos de Seúl, Nebiolo negoció astutamente un pago de $20 millones del Comité Organizador Olímpico de Corea del Sur a cambio de aceptar cambios en el cronograma de las finales del atletismo para acomodar a la ‘NBC’, el Título de los derechos de televisión. El dinero para establecer la Fundación Atlética Internacional, que ahora emplea en cualquier forma que desee para el mejoramiento general del atletismo. Por ejemplo, Nebiolo dice que usa parte del interés para ayudar a rastrear programas en tres países del mundo. No hay contabilidad pública de los gastos, y Nebiolo tampoco divulgará el valor de la Fundación hoy”. Tomen Nota.