“World Athletes, (IAAF), que Preside Sebastian Coe, con fecha 6 de Sep. 2022, publica su Informe Anual y Cuentas para 2021

Antes de abordar este tema, como dice ese viejo refrán: “Recordar es Vivir”, y me recuerda el Tema del ‘Auto-Cantor Cubano, FERNANDO ÁLVAREZ : (BÁJATE DE ESA NUBE Y VEN AQUÍ HACÍA LA REALIDAD, en el 2015).

(DIARIO LA PRENSA DE PANAMÁ) en su Columna ‘HOY POR HOY”. “El Presupuesto del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), solo GENERA SUSPICACIAS. La Institución Promueve la construcción de obras que sobrepasan los $170 MILLONES, solo entre 2021 y el presente.

“Deberíamos esperar, con tal CANTIDAD DE FONDOS E INVERSIONES, que PANAMÁ SEA UNA POTENCIA DEPORTIVA, CUANDO ESTAMOS LEJOS DE SERLO”. Pero llama la atención que ESTAS INVERSIONES se hayan hecho en plena PANDEMIA, cuando el Gobierno no puede balancear el PRESUPUESTO si no es con deuda y cuando no había presupuesto para PAGAR AL PERSONAL DE SALUD. Realmente, el sentido de oportunidad de nuestros funcionarios no puede ser peor, ya que habiendo tantas otras necesidades, se destinan CUANTIOSOS FONDOS a obras que pueden esperar a que el PAÍS LEVANTE SU ECONOMÍA, diezmada por la pandemia. Pero, como costumbre, pesa mucho más presentar al PUEBLO HIERRO Y CONCRETO, que mejorar ESCUELA Y HOSPITALES o contratar personal idóneo para cargas que actualmente ocupa personal incompetente.

Solo este año se han ADJUDICADO OBRAS POR $140 MILLONES, bajo la GESTIÓN DE UN DIPUTADO QUE DEJÓ LA ASAMBLEA NACIONAL, pero con muy buenas relaciones con el VICEPRESIDENTE DE LA REP. Lo dicho solo genera sospecha”. Tome Nota.

“UN TIP SUELTO” (PRENSA-FEPABA) (LUNES SEP. 5, (7:20 P:M.) “Panamá perdió con Estados Unidos, y se despide de la FIBA- Americup, 2022: El cierre de la ronda regular celebrada hoy lunes 5 de septiembre, el quinteto de los Estados Unidos supera por marcador de 88 por 58 a la Selección Nacional Mayor de Panamá, en el tercer encuentro de la cuarta fecha de la FIBA AmeriCup 2022, que se desarrolla en la Arena Geraldao de Recife, Brasil. Los parciales fueron: Estados Unidos 88-58 Panamá (29/12, 28/18, 16/10 y 15/18).

El equipo de los Estados Unidos aseguró el partido en los primeros tres periodos por diferencia de veintitrés puntos (73/40) y el quintero panameño se quedó con el último cuarto (18/15); en la victoria de los norteamericanos por pizarra de 88 por 58, eliminando al conjunto canalero. Los mejores a la ofensiva por los Estados Unidos fueron Norris Cole con 17 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias; seguido por Craig Sword con 11 tantos, un rebote y cinco asistencias; Jeremy Pargo con 10 unidades, seis asistencias y dos robos de pelota; Gary Clark fue el líder debajo de los tableros con 11 rebotes, diez fueron defensivos; y junto a Patrick McCaw, los dos encestaron 9.

“Por PANAMÁ, los más destacados fueron el armador Isaac Machore con 12 tantos, dos rebotes y dio tres asistencias; Josimar Ayarza y Trevor Gaskins, ambos anotaron 9 puntos., el centro Eric Romero y el armador Carlos Javier Rodríguez, los dos encestaron 8 unidades; Daniel King fue el mejor en los rebotes con 5, cuatro fueron defensivos y coló 3. La Selección Nacional Mayor de Panamá se despide de la FIBA AmeriCUP 2022, con mara de tres derrotas en Igual número de partidos.

¿Qué harán con ‘DON’ Flor Meléndez que ha sido un fracaso, confesado por él mismo, pero insiste en seguir con la ‘Sele’ de la FEPABA, y su dirigentes fracasados, que reciben ‘Chen-Chen’, del ‘Cacique de Pandeportes”, el ‘HD’ Héctor Brands. Tomen Nota.

“TIP SUELTO DE HOY: En mi Sitio-Web, con fecha martes 6 de septiembre 2022, recibí un Comunicado de Prensa, de ‘World Athletics’ (IAAF), que preside Sebastian Coe, con Título: “’World Athletes’ publica hoy su informe Anual y Cuentas para 2021. No voy a repetir los dos Informes excelentes del triunfo de ‘EE:UU’ sobre Cuba, 4-3 en el ‘CM’ de Beísbol SUB-15, 2022, donde mi siempre querido Panamá quedó fuera del medallero.

Hoy ‘World publica su informe Anual y Cuentas 2021, en donde ustedes selectos lectores del Coctel, ya han escucha parte.: World Athletics publica hoy su informe Anual y Cuentas para 2021, un año que vio un fuerte regreso a la competencia internacional, a pesar de los desafíos continuos presentados por LA PANDEMIA DE COVID-19, que agregó capas de complejidad a la gobernanza del deporte global.

INFORME ANUAL Y CUENTAS DE WORLD ATHLETICS (IAAF) 2021. “En el deporte del atletismo, 2020 nos enseñó cómo adaptarnos, ser flexibles, resilientes, valientes y creativos. Y esto se aprovechó en 2021, donde el deporte

terminó el año con fuerza a pesar de las duras condiciones. Casi 11,000 atletas pudieron competir en más de 100 COMPETENCIAS DE ÉLITE, incluidos tres eventos de la Serie Mundial de Atletismo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 12 eventos de La Wanda Diamond League y 69 reuniones del Tour Continental Mundial del Atletismo.

Además, alrededor de 1 MILLÓN de PERSONAS PARTICIPARON en 84 CARRERAS de Etiqueta de Ruta celebradas en 50 países, en seis áreas en 2021. Esto fue sustancialmente superior a las 48 carreras de ruta celebradas el año anterior, que en su mayoría fueron eventos de élite. Los esfuerzos de la organización para proteger el flujo de efectivo durante 2020 continuaron durante 2021, lo que ayudó a generar sólidos resultados financieros . Los ingresos del año que finalizó el 31 de diciembre de 2021, sin el dividendo olímpico (39,4 millones de dólares estadounidenses), los ingresos del año aumentaron un 87% hasta los 83 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

Los gastos aumentaron en un 26% hasta los 52,6 millones de USD con la organización de más eventos. Casi la mitad (45%) del gasto se centró en competencias y eventos (US$23,5 MILLONES). La financiación de subvenciones aumentó un 13% con respecto al año anterior, ya que se pudieron realizar más eventos y actividades, especialmente en Las áreas de Educación y Desarrollo, pero se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la COVID-19 debido a la continua interrupción en varias áreas y regiones, y países. Los costos de administración, que fueron respaldados por un generoso plan de licencia en 2020, se mantuvieron en US $6,8 MILLONES debido a los continuos esfuerzos de la Sede de World Athletics para reducir los costos de manera forense luego de una revisión detallada en 2019.

Un gran enfoque en los últimos dos años ha sido el efectivo para darle AL DEPORTE MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD sobre su propio futuro. Con la ayuda de fuertes controles sobe los gastos, incluido los viajes no relacionados con eventos que bajaron de 550,000 A 485,000 dólares estadounidenses.

(INFORME ANUAL 2021- Resumen del Informe de Operaciones). “En su mensaje de apertura en el Informe, el presidente de ‘World Athletics, (IAAF), Sebastian Coe, dijo: “Estábamos decididos a mantener nuestro deporte al frente y al centro y hacer todo lo posible para mantener los eventos nacionales e internacionales que brindaron a los atletas la plataforma para las muchas actuaciones sobresalientes que presenciamos en Tokio.

Los atletas estuvieron a la altura de las circunstancias después de muchos meses de perturbaciones y frustraciones, y lo hicieron nuevamente en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Nairobi. Fue una contribución colectiva que el atletismo sobresaliera y nos consolidara de manera crucial como el Deporte Olímpico número uno. Esto no es solo anecdótico, el COI encargo a ’Publicis Sports’& Entertainment (PSE), una agencia independiente, que recopile y consolide los datos deportivos y de eventos de todos los continentes. Y esta investigación mostró. “Estoy orgulloso de cómo terminamos 2021 y sabiendo lo que hemos logrado a mitad de camino de 2022, nunca me había sentido más seguro acerca de nuestro deporte y nuestra capacidad para crecer sustancialmente en los próximos años. Estos son tiempos emocionantes y nuestras ambiciones son altas. Mi más sincero agradecimiento a nuestros atletas, nuestras Federacions Miembro, Asociaciones de Área, nuestra sede, nuestro Consejo, la Junta Ejecutiva y todos aquellos que continúan inspirándonos a nosotros y a millones de participantes en el todo el mundo”.

En un año que permaneció incierto e impredecible, World Athletics pudo ofrecer cientos de eventos en todo el mundo, brindando a los atletas una estructura d competencia muy necesaria antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y enfocándonos en nuestros pilares centrales para el crecimiento (participación, personas), asociaciones y fanáticos), así como áreas de importancia fundamental para proteger a nuestros atletas, el planeta y hacer crecer nuestro deporte federación por federación, hasta 2030.

(ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS INCLUYEN) “El Premio en Metálico (Chen-Chen- USA$, y Martinelli). “El premio en metálico de los atletas para los Campeonatos Mundiales del Atletismo se ha incrementado En 1 MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES. Para las ediciones de 2022 y 2023, World Athletics cubrirá esto mediante la inversión de la tarifa de SANCIÓN DEL PROCESO DE SUSPENSIÓN, y reincorporación de RusAF. Los futuros organizadores de los Campeonatos Mundiales de Atletismo a partir de 2025 serán responsables del premio en METÁLICO DE 8 MILLONES DE DÓLARES QUE SE REQUIERE.

Durante el año se lanzó una encuesta mundial sobre atletismo (Global Conversation), que recibió más de 25,000 personas conectadas”. Tome Nota.