Boxeo Olímpico: “Team USA’ logró cinco oros en el 2022 Inter. Invitacional

Comienzo hoy primero con el Boxeo Olímpico de “Team USA’, por aún no tener a mano, la agenda o resultados del Boxeo Olímpico de Panamá, que compite en Brasil, con su super- estrella Atheyna Bylon. Todo lo contrario, el Team ‘USA’, concluye con Cinco Oro en el 2022 Invitacional Internacional 2022.

El peso gallo Kayla Gómez (El Paso, Texas) hizo que el equipo de ‘EE:UU.’ Tuviera un comienzo ganador al llevarse la victoria por decisión unánime sobre Yan Cai de China para llevarse la medalla de oro. Gómez, que estaba abajo 3-2 después de la primera ronda , regresó en la segunda para tomar cuatro de las cinco tarjetas de los jueces antes de tomar las en la ronda final.

La campeona Mundial de 2022 Rashida Ellis (Lynn, Mass.) continuó su camino ganador con su propia victoria por decisión unánime. Ellis ganaba 4-1 después de la primera ronda, pero luego se alejó con una actuación dominante para llevarse todas las cartas de los jueces en las dos rondas finales para obtener el oro

(Laredo, Texas) y Jonathan Mansour (San Diego, California) pelear por la medalla de oro. García tomó la delantera temprano con un puntaje de 5-0 en la primera ronda; sin embargo, Mansour volvió más fuerte en el segundo para cerrar la brecha con un marcador de 3-2. Con la ronda final como factor determinante, García dio un paso adelante y reclamó la ronda y la medalla de oro, su primera medalla de oro internacional de élite.

Morelle McCane (Cleveland, Ohio) y Stephanie Simon (Miani, Fla.) lucharon por el títuló de Peso Welter. McCane saltó a la delantera después de una primera ronda de 4-1 y amplió su ventaja después de una sólida segunda ronda que resultó en una decisión unánime y una medalla de oro. Simon, que debutaba internacionalmente, se conformó con la plata. El medallista de plata del Campeonato Mundial Élite 2021, Omari Jones (Orlando, Fla.), cerró el día para el equipo de ‘EE:UU.’, al recoger la QUINTA MEDALLA DE ORO. Simon, que debutaba internacionalmente, se conformó con la plata.

El medallista de plata del Campeonato Mundial élite 2021, Omari Jones (Orlando, Fla.), cerró el día para el equipo de ‘EE:UU’, al recoger la quinta medalla de oro del equipo del torneo. Jones tomó una ventaja dominante después de la primera ronda y continuó dominando en La segunda ronda. La ronda final vio regresar a Magomed Schachidov de Alemania, sin embargo, ya era demasiado tarde y Jones ganó la medalla de oro.

El último estadounidense en competir hoy, Julius Ballo (San Diego, California), tuvo una gran actuación contra Umid Rustamow de Azerbaiyán, sin embargo, se quedó corto en una decisión de 32 finales, lo que resultó en la medalla de plata, su primera medalla de élite internacional. El equipo de ‘EE:UU’, deja a Pueblo con cinco oros, tres platas y siete medallas de bronce.

PELEAS DE CAMPEONATOS.

54 Kgs: Kayla Gómez, El Paso, Texas/USA, Dec. Sobre Yan CaiChn, 5-0.

57 Kgs: Umixd Rustamov/AZE, dec. Sobre Julius Ballo, San Diego, Calf./USA, 3.2

6O Kgs. Rashida Ellis, Lynn, Mass/USA, dec. Sobre Chen/CHN, 5-0.

63.5 Kgs, Emilio García, Laredo, Texas(/USA, dec. Jonathan Mansour, San Diego, Calif/USA., 5-0.

66 Kgs, Morelle McCane, Cleveland, Ohio/USA, dec.sobre Stephanie Simon, Miami Fla/USA 5-0.

71 Kgs. Omari Jones, Orlando, Fla/USA, dec. Sobre Magomed Schachidov/Ale, 5-0.”. Tome Nota.

“ UN TIP SUELTO”. (DIARIO “EL SOL DE MÉXICO), viernes 23 de septiembre 2022. Título. ¿Qué está pasando con la Selección Española Femenil? 15 jugadoras presentaron su renuncia. La tensión en la Real Federación Española (RFEF) aumentó tras la renuncia de 15 jugadoras de la Selección Femenil, quienes ante la continuidad de Jorge Vilda en banquillo, optaron por hacerse aún lado y presentar su retiro de la selección.

“La RFEF comunica que, a lo largo del día que ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España. (Pueden leer también) No se va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entran dentro de sus competencias”, anunciaron a través de un comunicado.

Luego de la caída que se tuvo ante Inglaterra en los Cuartos de final de la Eurocopa Femenil, algunas de las futbolistas le hicieron saber a la Federación que no estaban contentas con su estratega por algunas cuestiones internas, incluso el mismo Vilda se pronunció en su momento. “Sentimiento de decepción. Me siento dolido con toda esta situación por la forma de proceder. Se traspasaron los códigos del futbol”, dijo en ese entonces. Ante ello, se recalcó que el hecho de no acudir al llamado con ‘Laroja’ podría tener como consecuencia una sanción de dos a cinco años de inhabilitación.

De acuerdo con la legislación española vigente el no responder sería una infracción muy grave, pero la RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo no las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles”, se puede leer.

Finalmente, la Federación dejó claro que el futuro del balompié español en la rama femenil está en las categorías menores. “Este hecho ha pasado de ser una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. El presente futuro está en el potencial de las inferiores y de jugadoras que este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo Sub-20 y Sub-19 en el Euro, además de ese subcampeonato de Europa Sub-17”.

España tiene su boleto a la Copa Mundial de Australia/ Nueva Zelanda 2023, por lo que estos meses serán cruciales de cara a dicha justa.

¿Por qué las jugadoras no quieren a su técnico?. En casi 40 años en la selección femenil de España solo ha tenido dos Entrenadores, el primero de ellos es Ignacio Quereda que estuvo al frente del equipo durante 30 AÑOS y sobre su desempeño en el puesto se realizó un documental llamado Romper el Silencio. En esta producción se presentaron testimonios de algunas jugadoras que denunciaron abusos en su gestión, TANTO FÍSICOS COMO EMOCIONALES.

Sin embargo nunca fue destituido.

Jorge Vilda llegó en 2015 para ser el nuevo técnico con experiencia de un año en la Sub 19, pero durante los siete años que lleva al mando no ha logrado que su equipo logre avanzar considerablemente en las competencias. Pese a lo anterior, la RFEF no ha considerado sustituirlo en su lugar le han renovado su contrato, el cual termina en 2024. Por esa razón es que posiblemente las jugadoras estén pidiendo que se retire a su técnico y se les proporcione otro, protestando con su renuncia.” Tomen Nota.