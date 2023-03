( DIARIO PANAMÁ AMÉRICA) Redacción Deportiva@epasa. (Actualizado 10/03/ 2023.

“ UN TIP SUELTO”. Panamá sufre duro revés ante Cuba en el Mundial de Béisbol.

Panamá y Cuba se colocan con marca de una victoria con dos derrotas en el Grupo A, en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Panamá cayo en la madrugada de este viernes por pizarra de (13-14) ante Cuba en el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

En el Grupa A, que se juega en la ciudad de Taichung, Taiwan, Cuba le sacó el juego a Panamá básicamente en la alta de la sexta entrada en la que también en la séptima, cuando desfilaron por el plato 19 bateadores, los cuales sacaron provecho anotando 4 y 5 carreras respectivamente. Matt Hardy recibió 4 carreras, Randall Delgado 3 y James González 2 en un abrir y cerrar de ojos.

Los de la isla sacudieron 21 imparables en el partido, con 1 carrera en la alta de la primera, otro en la segunda, 4 en la sexta, y 5 en el octavo, y 2 más en la octava.

Panamá tuvo un segundo episodio de ensueño, cuando el “Capitán” Rubén Tejada sacudió cuadrangular de dos anotaciones por la patrulla central y emparejó las acciones en el tablero de anotaciones.

En el segundo episodio también, Allen Córdoba trajo dos más producto de un sencillo al lado derecho del terreno que pudo remolcar a Erasmo Caballero y J. Caballero, y que Panamá se fuera arriba en el pizarrón 4 carreras a 2.

Luis Ortiz, sobre la derrota de Panamá. “Sobre la derrota de Panamá: “No nos salió Bien”.

Panamá cayó ante Países Bajos y enfrenta este jueves (a las 11:00 p.m. hora de Panamá) a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Fue un país donde nada nos salió bien, fue un buen juego de béisbol, pero no pudimos generar nada”, dijo el piloto criollo sobre su equipo que ahora tiene marca de 1-1 en el Grupo A que se juega en el Estadio Intercontinental de la ciudad de Taichung, Taiwán. Panamá anotó una carrera con 7 hits un error a la defensa, mientras que Países Bajos logró e anotaciones, 8 hits y jugó una sólida sin errores en el campo.

No bateamos, así es el béisbol, estoy contento con el trabajo de los muchacho, especialmente con los lanzadores”, dijo el manager. La única carrera de Panamá llegó en la parte alta de la sexta entrada, en las piernas de José “Toto” Ramos que al final del juego se fue de 4-1 con par de ponchadas.

Luis Castillo está teniendo una gran actuación personal y sonó 3-2 con un pasaporte y un ponchado.

Christian Bethancourt de 4-1 para ser los mejores de Panamá” Tome nota.

