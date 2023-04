Presentan propuesta ciudadana de 5ª papeleta para convocatoria de una Constituyente

En mi Sitio Web, con fecha, sábado, recibí de Psicóloga Clínica Geraldine Emiliani, el sábado 15 de abril a las 08:23 AM EST. NOTA DE PRENSA:

Presentan propuesta ciudadana de Quinta Papeleta para convocatoria de una Constituyente. El Movimiento Quinta Papeleta Pro-Constituyente, representado por el Grupo de los Siete + (G7 +), preocupados.

Por la situación sociopolítica de nuestro país y en virtud del poder soberano otorgado por el Artículo 2 de la Constitución, (el poder emana del pueblo), presentamos ante el Tribunal Electoral, una petición formal para que se incluya la opción de una quinta papeleta en los COMICIOS DEL 5 DE MAYO DEL 2024 que permita a los panameños decidir, si apoyan un cambio constitucional.

El Movimiento Quinta Papeleta Pro-Constituyente, busca la transformación del Estado Panameño consultando al pueblo sobre una Nueva Constitución a través de un proceso Constituyente que permita una participación ciudadana mediante un mecanismo más expedito y sin las limitaciones que presenta la legislación vigente.

Esta petición ciudadana deberá ser admitida por los Magistrados del Tribunal Electoral para que sea incluida en el torneo electoral del 5 DE MAYO DE 2024, lo que permitiría su validación por parte de los ciudadanos en una quinta papeleta que contendría la pregunta; ¿Está usted de acuerdo con un cambio constitucional mediante una Asamblea Constituyente?. ¿Sí o no?

El Grupo de los 7+ somos un grupo de reflexión, preocupado por el devenir del país y que ha tomado la iniciativa de formalizar una propuesta que considera necesaria y saludable para enfrentar el futuro inmediato de la institucionalidad democrática de Panamá, nos proponemos sumar a más panameños de todas partes del país para que apoyen esta causa. La petición estará disponible en su momento en el Tribunal Electoral para que todo ciudadano que desee apoyarla pueda hacerlo mediante su firma.

ATTE:

Por el G7 +.

Geraldine Emiliani (Coordinadora)

Juan Jované

Carlos Lee

Gerardo Berroa

Jorge Gamboa

Temístocles De Obaldía

Marcos Castillo

Enoch Adames

Moisés Carrasquilla

Ricardo Herrera.

En cuanto a la psicóloga clínica, Geraldine Emiliani. El 28 de abril 2019. Escribió en “LA PRENSA”.

“EL EFECTO GANADOR DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL”.

“El panameño no cambia su hábito cuando de campañas políticas se trata. Los candidatos, asesores y seguidores lo saben, y por eso abusan. Con esto me refiero a la popularidad, y la simpatía y las encuestas, que parecieran los elementos a segur para que un candidato a un puesto de elección popular sea el elegido. Incluso, los corruptos, ladrones y gente de mal vivir, gozan de popularidad y simpatía. Pareciera que la honestidad, la autenticidad, la inteligencia, las ideas, el trabajo, la preparación académica, los valores morales y éticos, la excelencia en trayectoria personal y política no tienen valor alguno.

Hay políticos expertos den usar varias máscaras. Éstas ocultan su verdadero yo. Son especialistas en hipocresía y cinismo, las máscaras más usadas. También los hay MUY BUENAS PERSONAS, pero no es una cualidad para destacarse. Lo que más pareciera gustarles a los votantes es aquel con la mejor sonrisa, el cuentista e integrante, el sinvergüenza, el pedante, el inepto, el que más vocifera, y habla con insensatez y palabras soeces.

La opinión pública parece estar a favor de quienes encabezan las encuestas. Por eso, muchas campañas electorales buscan provocar ese efecto ganador, haciendo que los ciudadanos voten por la persona que tiene más apoyo popular, porque desean pertenecer a la mayoría. Las empresas de marketing político lo saben y lo usan cuando quieren vender a un candidato político. Este fenómeno suele estar en manos de los grupos que detentan el poder, controlando los medios de comunicación y la generación de cultura y pensamientos, bajo la suposición de que, si a la mayoría le gusta tal candidato, este es el que es. ¿Qué opina de esto selecto lector del Coctel? Tome nota.

“UN TIP SUELTO Y LUCTUOSO:

En mi Sitio-Web, con fecha 19 de enero de 2023, recibí, que lee. “LAS HONRAS FÚNEBRE DE “MONÓN CEDEÑO”, SE REALIZARÁ EN VIERNES 2 EN LA IGLESIA FRENTE S MOMI DE BETHANIA.

Aún recuerdo el JUZGADO UNDÉCIMO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, PANAMÁ SEIS (6) DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009).

Sentencia No 10- 19 VISTOS:

“Para dictar Sentencia de primera instancia ingresa al Despacho de la Juez, el proceso penal seguido contra JABESS ELLIS BROWN, representado judicialmente por el Licdo. Olmedo Cedeño, Abogado Particular; la representación del Ministerio Público, Julio César Laffaurie y como querellante el LICDO. GUSTAVO PADILLA.

ATECDEDENTES DEL CASO

PRIMERO: RAMÓN CARDOZE G, director GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, a través de su Apoderado Judicial, Licd. Gustavo Padilla presentó Querella Penal en contra de Jabbess Ellis Brown (nombre legal), Bienvenido Brown, a quien imputa cargos por presunto delito contra el Honor, toda vez que publicó en la Estrella de Panamá, el día 19 de diciembre de 2005: “El Coctel se enteró de la compra de equipos de Kelly´s Fitness por el Inde”, hechos que señala son falsos e insinúa que la Institución se aleja de las normas legales de contratación.

Ahora bien, cabe señalar, que el artículo 172 del Código Penal vigente a la fecha de la publicación, en concordancia con el artículo 173-A es claro en señalar:

Artículo 172: El que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, será sancionado.

Siendo, así las cosas, este Tribunal considera, que los hechos atribuidos al procesado no encuentran adecuación típica en las figuras delictivas que se le imputan, es decir, la calumnia e injuria, ya que se estima que los señalamientos hechos al señor Cardoze, se referían a críticas de desempeño como funcionario público, que por virtud de dicha investidura se encontraba sometido al escrutinio de todos los ciudadanos.

Siendo en esta etapa de valoración final de las pruebas acopiadas, los indicios vinculantes que dieron sustento para su encausamiento Jabess Ellis Brown, con base en la sana crítica, la lógica y el SENTIDO COMÚN, solo le queda al Tribunal ABSOLVER al enjuiciado a los cargos atribuidos en el Auto de Proceder.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ UNDÉCIMA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a JABESS ELLIS BROWN, varón panameño, mayor de edad.

Se dejan sin efecto las Medidas Cautelares que fueron impuestas a Jabess Ellis Brown…

FUNDAMENTOS LEGALES: Artículos 780, 781, 2408, 2410 y 2415 del Código Judicial. Artículos 172, 173 y 178 del Código Penal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LICDA: DALYS CAMPINES A.

JUEZ ÚNDECIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

SUPLENTE ESPECIAL

ORLANDO VÍQUEZ

SECRETARIO JUDICIAL ENCARGADO. Tome nota.

“OTRO TIP SUELTO” DE “KW CONTINENTE 95.9 FM”.

Aunque asegura que no ha recibido una propuesta en firme, el Gerente General de KW Continente, Fernando Correa, asegura que su familia no se niega a considerar la posibilidad de vender ese grupo radial, aunque destacó que para cualquier inversionista o político sería más rentable comprar varias emisoras pequeñas para unificar frecuencias y desarrollar un proyecto empresarial que comprar a una empresa con una marca establecida.

Correa explicó en entrevista con Capital que en las últimas semanas se ha especulado sobre la venta de KW Continente, lo que a su juicio es resultado de la decisión del presidente y fundador de esa empresa, Rodrigo Correa Delgado, de retirarse del negocio por razones estrictamente personales.

Admitió que desde que dirige la empresa ya hace más de 20 años varias empresas locales e internacionales, han expresado informalmente su interés de comprar KW Continente, pero hasta la hora la única negociación que se formalizó fue cuando el Grupo Prisa mostró interés en incursionar en el mercado radial panameño.

Pero recordó que esas conversaciones no concluyeron exitosamente, debido a que el Grupo Prisa optó por asociarse con los propietarios de Radio Caracol Panamá, dando vida a W Radio.

Correa dijo no saber de dónde ha surgido la especulación de que su familia recibió una oferta de $10 MILLONES para la empresa, lo que considera es perderle el respeto al dinero y que esa cifra es exageradamente alta para una inversión en el negocio radial, especialmente en un mercado como el panameño, donde existen 130 emisoras comerciales de radio y muchos de ellos alquilan espacios a terceras personas, por lo que hay más de 400 empresas que compiten por la publicidad radial. Así es. Tome nota.