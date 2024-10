Elías González, el narrador más famoso de El Jobo de Guararé

De Elías, conoceremos parte de su historia, ricas en anécdotas, en pasajes exitosos y otros no tanto, pero que le permitieron forjar su carácter, su disciplina y trabajar en su legado.

Un pelotero de corazón

“Así fue que me convertí en narrador, te estoy hablando que tenía entre 11 y 12 años, me entretenía de esa forma y lo disfrutaba”, señaló.

“Hacía juegos imaginarios, donde era la estrella, mientras los niños jugaban en ligas, yo bateaba piedras en el patio de mi casa, y me convertí en el mejor bateador de platillo que había en El Jobo, porque los niños iban a jugar conmigo”, refirió.

“Tampoco tuve la suerte de que cuando venían las ligas, en el centro del pueblo, que las organizaba Joaco Franco, alguien me inscribiera en un equipo”, matizó.

“Nunca tuve alguien que se sentara conmigo y me enseñara cómo se jugaba. Todo lo que hacía, era lo que veía, nadie me dijo cómo se debía fildear o batear”, recordó nuestro protagonista.

Elías se dejó crecer en medio de grandes luminarias del béisbol santeño, como Roberto Domínguez y Luis Durán, pero nunca para su decepción pisó la grama de un campo de pelota, por lo menos, no como jugador.

De los campos a la capital

La tiendita ‘Mercadito Sandra’, de su tía Dilia, fue el epicentro, si se quiere, de lo que sería en el futuro su formación como profesional de la radio.

En esa época, principios de los años 70, los santeños vivían con mucha más efervescencia el deporte que había nacido en sus entrañas, el béisbol, ya que se habían coronado campeones infantiles y ganado el primer título en la categoría mayor.

“En el 70 fue una época muy linda porque fue cuando me enamoré del béisbol. Todo mundo llegaba a la tienda y allí no se hablaba de otra cosa que no fuera béisbol, fue algo lindo”, sostuvo.

Esa pasión le fue transmitida a Elías, como quien diría –de pitcher a cátcher- y fue así como se apoderó de la radio ‘Nivico’ de la casa, y cómodamente acostado escuchaba programas deportivos al mediodía y en la noche, y juegos de pelota los fines de semana.

“El señor de mi tía, un día le dijo que era necesario que me parara de la cama, porque en el futuro no le iba a servir, acostado al mediodía. Lo que nadie se imaginaba, ni siquiera yo, que estaba labrando mi futuro”, dijo.

Elías realizó sus estudios primarios y su primer ciclo en el barrio santeño, pero todo estuvo bien hasta que lo pusieron a trabajar en la tierra.

Fue matriculado en un ciclo básico, donde además de las materias tradicionales daban algunas de agricultura, algo con lo que no se llevaba, por lo que pidió ser cambiado de colegio.

“Le dije a mi tía que me cambiara al (Manuel María) Tejada Roca, y así lo hizo, pero me advirtió que una vez cumpliera los 18 años, tendría que trabajar para seguir estudiando”, recordó.

Fue así como un día recogió sus bártulos y emigró a la ciudad capital, a vivir con otra tía, pero a estudiar una carrera que tenía entre cejas y cejas, la de ingeniero industrial.