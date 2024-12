En una gran demostración ‘Mister Bristol’ se impone en la edición 73 del Clásico Navidad

El potro criollo ‘Mister Bristol’ no dejó dudas de ser uno de los mejores de su generación que cumple campaña en el Hipódromo Presidente Remón, al ganar en gran forma la versión número 73 del Clásico Navidad, dejando tras él a sus seis rivales.

Dicho evento conmemorativo se celebró en la séptima carrera de ayer miércoles, dedicado de grata recordación al preparador Antonio ‘Bimbito’ Eskildsen, reservado para todo caballo nacional de dos años de edad, sobre mil 400 metros, con una bolsa a distribuir de 35 mil 400 dólares.

La competencia equina era la tercera carrera de la Triple Corona Juvenil Nacional de dos años, con una matrícula de siete participantes, galardón hípico que para esta edición no hubo un triple coronado.

El victorioso desde temprano se ubicó tras el puntero del inicio del cotejo ‘Infinity Point’, con el que sostuvo una disputa por la vanguardia en los primeros metros, a quien dominó y se mantuvo en la delantera hasta la meta.

‘Indian Ring’, favorito del Clásico, invicto en dos presentaciones y ganador de la segunda gema de la Triple Corona, se desempeñó en la zaga para arremeter con fuerte atropellada de recta final y doblegar a ‘Sol Catire Bello’ por la escolta, completando el marcador ‘Maverick’ e ‘Infinity Point’.

‘Mister Bristol’ es un hijo de ‘Dublin’ en ‘Mi Sofy’ por ‘Special Reserve’, conducido magistralmente por Raymundo Fuentes y bajo los cuidados de su propietario Rubén Orillac.

La carrera fue cubierta por el ganador en tiempo de 1:24.3/5, tras parciales de 23:2/5 el primer cuarto de la milla, 46.2/5 los 800 metros y 1:11.2/5 para los mil 200 metros.

‘Mistol Bristol’, con apenas dos salidas a la cancha del óvalo juandieño, logró su primer triunfo, acumulado sumas por el orden de los 21 mil 720 dólares, con un promisorio futuro como pistero.

Ceremonia de entrega de premios

En el acto protocolar de entrega de premios, Vivian Eskildsen, a nombre de la familia homenajeada, fue la oferente del trofeo al Dr. Rubén Orillac.

En la ceremonia también dijeron presentes Carlos de Oliveira, director de Operaciones Hípicas del hipódromo Presidente Remón, Antonio Eskildsen, Gilberto Eskildsen, Rogelio Eskildsen, Joaquín Arias, Ramón Eskildsen y demás invitados especiales.

Palabras emotivas de Rubén Orillac

Posterior a la entrega de premios, Rubén Orillac, muy emotivo por el triunfo de su ejemplar manifestó: “Sí, muy contento. Antes de empezar, quiero desearles feliz navidad a todos los hípicos y al pueblo panameño también, y que el próximo año sea de dicha y prosperidad. Estoy muy emocionado con ganarme esta carrera, sobre todo dedicada a un preparador que yo admiré muchísimo como lo fue Antonio Eskildsen”. “Es más, cuando me nombraron a mí como preparador en el Hall de la Fama dije en mis palabras, dije que Antonio Eskildsen había sido uno de mis inspiraciones de entrenar a caballos y quería emularlo, cosas que va a ser muy difícil, pero esa es mi inspiración y aquí estoy muy contento con todos sus hijos, que son amigos míos desde la adolescencia y quiero mucho y tercera vez que me gano este clásico, en uno me distanciaron, pero este es el que más he gozado”, concluyó Orillac.